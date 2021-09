Rönning utvisad - utespelare mellan stolparna när Elfsborg förlorade

Det var i matchens inledning som Tim Rönning fick ett gult kort för att ha tagit bollen i famnen när han stod utanför straffområdet. Strax därefter började Mjällby också slänga in mål.

Första kom från Sam Johnson, som med ett lågt skott bröt igenom försvaret, där Simon Strand blev alltför passiv. Det var Johnsons förstamål för Blekinge-klubben.

Därefter rullade det på för hemmalaget. Jacob Bergström nickade in bollen från nära håll i inledningen av andra halvlek, och det följdes upp med ett mål från Joel Nilsson. 3-0 till Mjällby efter 80 minuter spelade.

Den samme Nilsson blev sedan i sekvensen efter fälld av Rönning. Målvakten fick syna sitt andra gula kort, och Mjällby tilldömdes straff. Då alla fem av Elfsborgs byten redan var genomförda kunde de inte byta in en målvakt. Istället fick mittfältaren Jacob Ondrejka ställa sig i målet och kunde inte rå på Kadir Hodzics straff, som satte slutresultatet till 4-0 för Mjällby.

- Nu har vi släppt in åtta mål på tre matcher. Vi måste börja med att hålla nollan, så som vi försvarar just nu är inte bra helt enkelt. Vill vi vara med i toppen av allsvenskan så gäller det att vara bra i alla delar under en längre period och det är vi inte just nu, säger Jimmy Thelin i discovery+ efter matchen.

Ett tungt tapp för Elfsborg i guldstriden, som nu har åtta poäng upp till serieledarna Djurgården. Det är boråslagets tredje raka förlust, efter att ha fallit mot både Östersund och Malmö den senaste veckan.

Här är lagens startelvor:

Elfsborg: Rönning - McVey, Väisänen, Jarjué, Strand - Olsson, Boateng, Holst - Bernhardsson, Frick, Okkels.

Mjällby: Eriksson - Watson, Gracia, Kricak - Nilsson, Gustavsson, Andersson, Gustafson, Hodzic - Johnson, Moro