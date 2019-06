Rosenberg om attityden att bli bättre och bättre varje år: "Ser förändringarna hela tiden"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Sjätte säsongen efter återkomsten, 37 år i höst, tre ligatitlar och tre Europacupgruppspel under de senaste åren, och en lång karriär utomlands.

Det hade varit enkelt att slappna av och ta det lugnt i slutet av karriären, men Markus Rosenberg gör åter en stark säsong och fortsätter att vilja förbättra både sig själv och föreningen. Handlar det inte om förändrad kost eller vara först in i gymmet för att maximera återhämtning, så är det diskussioner med VD Niklas Carlnén eller sportchef Daniel Andersson om vad Malmö FF kan förbättra i exempelvis gymväg.

Inspirationen till vissa förändringar kommer bland annat från hans tid i klubbar som Ajax, West Brom, och Werder Bremen, men var finns då drivet till att fortsätta leta efter förbättringar?

- Jag har nog alltid tyckt att allsvenskan har varit lite roligare än vad de flesta andra tycker. Jag har följt allsvenskan alla år jag var utomlands, jag missade inte många matcher. Lite som Pontus Jansson, säger Rosenberg till Fotbollskanalen.

- Det gör det nog lite lättare. Sedan är det nog lättare att spela i ett lag som Malmö FF, som oftast är ute i Europa eller alltid slåss om guldet. Man ser förändringarna hela tiden, man närmar sig Europa mer och mer.

Du har ju varit med och knäckt upp ganska många "tak".

- Ja, exakt. Sedan har man tagit med sig allt man har fått med sig utomlands. Allt från hur man äter till hur man lever till faciliteter. Man har kommit från platser ute i Europa som har varit mycket bättre än allsvenskan, men där börjar vi att närma oss rejält.

- Man såg ju allt på print i vardagen (när man var utomlands). Sedan kommer man hem och insåg vad som inte hade hängt med eller vad som hade lagts bort. Är man i en vardag så vänjer man sig, men om man påpekar sånt när man kommer hem...

- Både Niklas och Daniel har velat höra vad som kan förändras.

Har du en liknande attityd till saker utanför fotbollen?

- När jag väl gör någonting så ställer jag ganska höga krav på mig själv. Jag gör nog inte lika mycket som alla andra, men när man väl gör det... Det kan inte vara halvdant. Att man är mer eftertänksam när man väl gör något eller går in i någonting.

Ska man ha en padelhall så ska det vara en riktigt bra padelhall?

- Typ. Den hade jag kunnat smälla upp ett år tidigare, men jag ville hitta rätta platsen, jag ville bygga på rätta sättet, jag ville kolla alla padelhallar som fanns i närheten. Det gjorde jag.

Carlnén bekräftar att man har haft diskussioner om vad Rosenberg ska kunna göra i fotbollsväg efter karriären, men ingen av dem hintar om vilken inriktning som det kan komma att ta.

- Det har fått mig att fundera, men jag har inte kommit någonvart, säger Rosenberg.

- Man får se. Det är så långt bort och det är en sån blandning i det. Man slåss med sig själv. När ska man ta tag i det? Samtidigt vill man inte släppa fokuset där man är i dag, men det är problemet de flesta har som ska sluta.

MFF möter i dag AIK. Matchen börjar 15.00 och sänds via C More.