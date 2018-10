Rosenberg stänger inte dörren för en fortsättning: "Har känts bättre än jag hoppats på"

Malmö FF-ikonen Markus Rosenberg, 36, meddelade inför den här säsongen att det blir hans sista i Skåneklubben. I takt med att anfallaren fortsatt att prestera under säsongen, så har spekulationer pågått fram och tillbaka om det trots beskedet ändå kan bli en fortsättning för 36-åringen i klubben. Sportchefen Daniel Andersson har tidigare sagt att det finns ett kontrakt liggandes för Rosenberg om han vill skriva på för 2019.

Efter lördagens segermål mot Hammarby, så fick han åter frågan om ett nytt avtal och om det finns ett kontraktsförslag på bordet.

- Nej, det finns inget, men det är klart att man fundrar fram och tillbaka hela tiden. Även om jag har bestämt mig för att sluta, så kan man aldrig vara säker förrän man står där en dag. Nu är det extremt viktiga matcher som kommer väldigt tätt, så man fick tänka lite under landslagsuppehållet och nu går man in och tänker på fotbollsmatcherna i stället.

C More: Du har inte stängt för en säsong till?

- Jag har ju sagt att jag ska sluta, men man vet hela tiden hur det går i huvudet och undrar om det är rätt eller inte, men så kommer det alltid vara.

Senare utvecklade Rosenberg i den mixade zonen:

- Det kommer aldrig bli en sådan dag där man vaknar upp och man tänker ”okej, jag ska sluta” eller ”jag ska fortsätta”. Tanken har hela tiden varit att jag ska sluta. Jag har väntat i perioder för att se hur kroppen och även huvudet känns. Det känns bättre än jag hade hoppats på, säger anfallaren.

- Om man ska fortsätta är det ett helt år man ska ta hänsyn till. Man kan inte tänka att det känns bra just nu, utan det ska kännas bra under en hel försäsong och det ska kännas bra under en hel säsong, förhoppningsvis 40-50 matcher. Det är lätt att ta beslut när man är här uppe och det är lätt att ta ett beslut när man är här nere. Man ska sammanfatta alltihopa och se var man landar.

På frågan om hur länge ett beslut kan komma att ta svarar Rosenberg:

- Förhoppningsvis inte så länge.

Malmö FF-fansen skanderade på nytt om Rosenberg och att han skulle förlänga kontraktet, något som påverkar 36-åringen.

- Klart. Med så stora beslut i livet kommer man aldrig vara säker på vad som är rätt eller fel. Det är klart jag är i en situation där det inte är en självklarhet. Hade jag inte spelat eller det inte känts bra så hade det känts självklart. Sedan frågar man sig hela tiden om det är rätt eller fel.