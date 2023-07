Rosengren lovordas efter startdebuten i MFF

Nyligen värvade Malmö FF in Otto Rosengren från Mjällby. Efter ett inhopp mot just sin gamla klubb senast fick 20-åringen chansen från start borta mot Djurgården under måndagen.

MFF föll med 2-0, men på presskonferensen efter matchen är tränaren Henrik Rydström positiv till Rosengrens prestation.

- Otto tycker jag gjorde en jättebra match på det centrala mittfältet. Lugn, trygg, vann dueller och andrabollar. Det var många saker som redan nu såg bra ut med tanke på att vi fått ändra så pass mycket, säger Rydström.

Rosengren var dock nedstämd när han mötte media.

- Tungt att förlora. Vi kom hit för att vinna och tyvärr blev det förlust. Så nä, (startdebuten) var inte så kul, säger talangen.

- Vi var det spelförande laget men vi led av deras kontringar. De var vassa och svåra att stänga ner. Det var så de skapade sina lägen. Vi hade kanske behövt ha lite bättre balans och vara lite mer cyniska.

Hur var din egen insats, tycker du?

- Helt okej. Det kändes som att jag vann en del boll och jag försökte spela framåt även fast det inte gick alla gånger. Jag höll mig spelbar ganska mycket. Så det gick helt okej, men jag bryr mig inte så mycket när laget förlorar.

Rosengren tog plats bredvid Sergio Peña på Malmös mittfält, bakom "tian" Sören Rieks.

- Jag spelar lite längre ner i banan (än i Mjällby) och får lite mer boll vid fötterna, framför deras mittfält. Jag får styra därifrån. Det är kul.

MFF ligger trea i allsvenskan och har två poäng upp till ettan Elfsborg.