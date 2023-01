Rosenlund väljer att berätta - åkt fast för rattfylla: "Fruktansvärt ointelligent"

Markus Rosenlund blev under 2020 utsedd till ny klubbchef i Kalmar FF och har under senaste åren lett Smålandslaget. Under söndagen rapporterar Barometern att Rosenlund i lördags morse åkte fast för rattfylla, då han körde bil till en affär för att köpa frallor - efter att ha druckit öl hemma under fredagskvällen.

Enligt Barometern visade Rosenlunds utandningsprov 0,29 mg/l, vilket alltså är över gränsen för rattfylleri, som är på 0,1 mg/l.

Rosenlund berättar själv om händelsen i en intervju med lokaltidningen, då han vill undvika spekulationer och rykten. Han är väldigt ångerfull.

ANNONS

- Det är totalt förkastligt, totalt oansvarigt och helt omdömeslöst vad jag har gjort mot mina barn och fru och arbetsgivare. Det är så fruktansvärt ointelligent, säger han till Barometern.

På Barometerns fråga om Rosenlund har tagit en "timeout" eller är sjukskriven från jobbet nu är svaret:

- Ena sekunden vill jag bara köra på, den andra sekunden vill jag bara lägga mig under en filt. Nu tar jag detta i dag och berättar vad som hänt och så ska jag och Anders Henriksson (KFF:s ordförande) höras på måndag, säger Rosenlund.

Ordförande Anders Henriksson säger i sin tur, till Barometern, att "det är fullständigt oacceptabelt" och att det inte finns några ursäkter för att köra bil med alkohol i blodet, men är samtidigt tydlig med att styrelsen har fortsatt förtroende för Rosenlund och kommer ge klubbchefen "allt stöd han kan få i det läge där han nu befinner sig i".

ANNONS

När Fotbollskanalen når Henriksson säger han följande om situationen:

- Vi hade styrelsemöte i går efter att Markus berättade det, och det är viktigt att vara väldigt tydlig med att det är fullständigt oacceptabelt och att det inte finns några ursäkter för att köra med alkohol i kroppen. Det är nolltolerans som gäller. Nu var detta i ett läge, där han inte var i tjänst, utan det var under helgen som privatperson. Vi kommer att ge Markus det stöd och den hjälp som han behöver i den situation som han befinner sig i, och vi har också diskuterat Markus förtroende som klubbchef. Vi tycker att Markus gjort och gör ett bra jobb som klubbchef, och det innebär att styrelsen har fortsatt fullt förtroende för Markus i den rollen. Nu skedde detta inte i Kalmar FF:s verksamhet, men vi kommer som förening att stötta och hjälpa Markus på alla sätt som vi kan, säger KFF-toppen till Fotbollskanalen.

ANNONS

Var alla i styrelsen överens om att ni har fortsatt förtroende?

- Så är det, säger han.

Finns det något förmildrande i detta, som gör att ni har fortsatt förtroende?

- Nej, det finns inget förmildrande i att köra med alkohol i kroppen. Det är fullständigt oacceptabelt, och det är nolltolerans som gäller, men vi vill föra samtal med Markus om hur vi kan stötta honom i det läget han är, och som klubbchef har han gjort ett väldigt bra jobb.

Kommer han fortsätta jobba som vanligt kommande vecka?

- Vi kommer föra ett samtal med Markus om vad som är bäst för Markus under de kommande dagarna, och på vilket sätt som vi som förening kan stötta Markus. Det samtalet vill jag ha med Markus om hur det exakt ska utformas. Det är en diskussion som vi och Markus måste ha.

Är det aktuellt med någon paus eller liknande?



ANNONS

- Jag vill inte spekulera i det. Nu vill jag i lugn och ro föra samtal med Markus om hur vi bäst kan stötta honom. Det är ett samtal vi ska ha med Markus.