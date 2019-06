Rösler hyllar Dahlin - som var redo att bli utbytt mot AIK: "Varit ett spänt dygn"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Malmö FF spelade 0-0 borta mot AIK under söndagen. Efter matchen var lagets tränare Uwe Rösler nöjd med sina spelare - och framför allt en individ.

- Jag vill lyfta fram en spelare: Johan Dahlin. Han har en väldigt stressig situation kopplat till sin familj, de väntar på sitt tredje barn. Det har varit en trixig situation. Sättet han hanterat det, den mentala aspekten, är fantastiskt. Jag är väldigt glad och stolt över att ha honom, säger Rösler.

Målvakten själv berättar att det barnet var beräknat att födas just under söndagen. Han har varit i ständig kontakt med sin fru under resan till Stockholm.

- Det har varit ett spänt dygn. Det har varit en diskussion runt det (om Dahlins medverkan i matchen). Vi har tagit det lite timme för timme och sett hur hon mått. Vi har haft kontakt hela tiden och hon har hela tiden känt sig lugn. Sen har jag haft en bil redo utifall jag hade behövt dra, säger Dahlin.

Dahlin var beredd att bytas ut under matchen mot AIK för att åka till en eventuell förlossning.

- Ja, det är klart jag var. Hade hon ringt under matchen och sagt att hon börjat få värkar så hade jag åkt. Det var det vi kom överens.

Hur var det att spela med tanke på det?

- Vi hade kontakt tätt inpå avspark. Hon skickade precis innan avspark och sa att det var lugnt. Sen hade Jonnie (Fedel, målvaktstränare) telefonen och så kollade vi i paus. Då hade hon inte ringt.