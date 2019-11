Rösler kan lämna MFF - Gustafsson het kandidat till att ta över

Uwe Rösler tog över Malmö FF förra sommaren, efter att Magnus Pehrsson fått sparken. Kontraktet med tysken skrevs över säsongen 2020.

- Uwe Rösler är en stark och inspirerande person som vet vad han vill och kan förmedla det. Utifrån erfarenheterna från tidigare klubbar har han förmågan att relativt snabbt påverka resultaten i en ny klubb i positiv riktning, sa vd:n Niclas Carlnén i ett pressmeddelande vid tillfället.

Men enligt uppgifter till Fotbollskanalen ser det ut att bli ett tränarskifte nästa år. Mycket talar för att Uwe Rösler lämnar och enligt Fotbollskanalens uppgifter är IFK Norrköpings tränare Jens Gustafsson ett av de hetaste alternativen. Uppgifter till Fotbollskanalen gör också gällande att Gustafsson är intresserad av att ta ett kliv i karriären.

Sportchef Daniel Andersson dementerar dock att parterna träffats.

- Vi kommenterar inte sånt här över huvud taget, men jag kan dementera att vi träffat Jens Gustafsson, säger han till Fotbollskanalen.

Blir det Uwe som leder Malmö FF nästa år?

- Vi har det fullaste förtroendet för Uwe Rösler och han har avtal nästa år. Så kan man säga.

Har han gett några signaler om att han vill köra vidare eller är han sugen på något nytt?

- Vi planerar nästa år. Det är det vi jobbar utefter.

Fotbollskanalen var under onsdagens morgon i kontakt med Jens Gustafsson, men fick då aldrig möjlighet att ställa några frågor.

- Jag ska i väg på en träning nu så vi får höras senare, sa Gustafsson då.

Fotbollskanalen sökte Gustafsson under torsdagen utan framgång.

Uwe Rösler själv vill inte uttala sig om sin framtid

- Jag vill inte kommentera, mitt fokus ligger på matchen mot Örebro, säger han till Fotbollskanalen.

Rykten om Jens Gustafsson och Malmö FF har tidigare florerat och under tisdagen fick Pekings ordförande Peter Hunt frågan, av Norrköpings Tidningar.

- Aldrig hört talas om det om jag ska vara riktigt ärlig, sa Hunt då.

- Rykten kan komma i svang. Jag är totalt ovetande om att vår manager skulle till Malmö. Sedan får vi se vad som händer, man ska aldrig vara för kategorisk i fotbollsvärlden, men det är inget jag känner till över huvud taget.

Uwe Rösler har tidigare pratat om drömmen att en dag få träna ett lag i hemlandet Tyskland. Så sent som för ett år sedan gästade tysken podcasten ”Lundh” och sa då så här:

- Först och främst vill jag klargöra att jag är väldigt nöjd med var jag är i dag och att jag har ungefär två år kvar på mitt kontrakt. Mitt främsta mål är att fullfölja mitt kontrakt. Men för att återkomma till frågan, så ja, jag vill en dag erfara hur det är att vara tränare i mitt hemland. Jag har inte varit bosatt där på väldigt länge och vid något tillfälle i min tränarkarriär vill jag se hur min filosofi och spelstil fungerar i Tyskland. När det blir? det vet jag inte. Jag är ganska säker på att det kommer att inträffa.

Tidigare i år rapporterade även den tyska tidningen Bild att Rösler 2018, samma år som han tog över Malmö FF, förhandlade med Eintracht Braunschweig, men att det aldrig blev någon överenskommelse. Samma tidning rapporterade även då att Röslers stora mål är att ta över en klubb i Tyskland.

Rösler har gjort sig känd för att vara en tränare med ett ”old school”-tänk, vilket bland annat MFF-ikonen Markus Rosenberg exemplifierade i en intervju med Aftonbladet nyligen.

- Ibland har han kanske inte den här känslan för spelarna – medan de kanske inte har den här mentaliteten som behövs på den här nivån. Man får försöka hitta ett mellanting, och ibland kan jag nog vara just det mellantinget. ”Du kanske inte behöver skrika på just den här spelaren nu igen! Du har skrikit på honom tio gånger nu, och han bara krymper och krymper, hans nacke blir bara mer och mer böjd”. Sånt ser inte Uwe, och det gjorde inte Thomas Schaaf (tränare för Rosenberg under tiden i Werder Bremen red. anm) heller. Det är tränare som bara kör, sa Rosenberg.

Nyligen blev även Röslers ledarstil uppmärksammad efter en intervju som Fotbollskanalen gjorde med Erdal Rakip. Enligt Rakip blev han petad i elva raka matcher - efter att ha tappat markeringen på en hörna.

- Tränaren blev besviken och efter det fick jag inte en enda minut tills Hammarbymatchen, sa Rakip då.

I spelaren nedan går det att lyssna på när Rösler i fjol gästade podcasten "Lundh".