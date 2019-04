Rösler vill fixa till ett par saker mot Gif Sundsvall: ”Vi kan inte bli frustrerade”

MALMÖ. För nervösa och kunde inte kontrollera matchbilden som de ville. Så var det mot BK Häcken och det är några saker som Malmö FF inte vill se igen mot Gif Sundsvall i dag. - De släpper in kontringsmål, men vi kan inte spela kontringsfotboll hela tiden.

Det stämde inte för Malmö FF mot BK Häcken. Matchen slutade 1-1 och Uwe Rösler ville ha mer. Efter matchen pratade han om att det var lite nervositet, vilket förvånade Rösler sett till ålder och erfarenhet i MFF-truppen. När han grävde i siffrorna efter matchen så blev känslan inte mycket bättre.

- Ingen ville riktigt göra misstag. Statistiken visar det. Det var en väldigt jämn match, även om vi hade fler chanser än vad de hade.

- Vi hade kunnat vinna, men mot Sundsvall måste vi vara bättre med bollen.

En expected goals-modell visade att MFF:s chanser var ”värda” cirka två mål och Häckens chanser ett mål, enligt Rösler. Resten var däremot jämnt mellan lagen. MFF hade färre passningar än de brukar ha, sämre passningsprocent, och de två lagen kom in lika ofta i motståndarnas sista tredjedel med boll. Matchen gick från kortsida till kortsida och MFF kunde inte skapa den matchbilden som de ville ha.

Rösler vet om att MFF oftast är stora favoriter i varje match och att ett poängtapp helst inte ska följas av ännu ett poängtapp. I dag spelar de borta mot Gif Sundsvall, som tillsammans med AIK var det enda laget som MFF inte vann emot förra året. Den här veckans träningsfokus har varit att fixa till det som inte stämde mot Häcken, främst att ta fler rätt beslut med boll.

- Sundsvall är ett väldigt sammankopplat lag med bollen, och försöker att vara det även utan boll. Det är inte ett kontringslag, inte som Häcken som spelade många långbollar.

- De har en speciell spelstil. Vi kan inte bli frustrerade. Vi måste ha bra disciplin utan bollen, och när vi har bollen måste vi välja tillfällen där vi går snabbt framåt. De släpper in kontringsmål, men vi kan inte spela kontringsfotboll hela tiden. Vi är inte ett sånt lag.

Samtidigt vet Rösler att en bra prestation inte alltid räcker till seger mot Gif Sundsvall. I höstas vann Gif Sundsvall bollinnehavet i alla matcher utom två, mot AIK (44 procent) och MFF (36 procent), och kom oftast över 60 procent själva.

Mot MFF i höstas (0-0) var Sundsvall ovanligt underlägset i bollinnehav, men tog ändå poäng. Detta trots att MFF hade 21 hörnor, slog 61 inlägg, vann skottstatistiken med 25-6 varav 17-1 när det kom till skott innanför straffområdet.

Senaste gången som MFF vann mot Gif Sundsvall var därför 2017. Även då hade MFF svårt att få hål på Gif, men i den 78:e minuten var det inhopparen Erdal Rakip som med ett distansskott fixade segern. Den matchen var också något av en vändpunkt för Rakip, som efter det tog en helt ordinarie plats, gjorde en succéhöst, och flyttade till Benfica. Han spelade inte i premiären mot Häcken i måndags och är inte helt 100 än efter drygt ett år utan A-lagsfotboll, men känner inte att det är långt kvar.

- Jag kommer in i det bättre och bättre, fysiskt också. Inte första matchen, men resten av matcherna har det gått bra för min del, säger Rakip.

Den första matchen var mot Degerfors i cupen, där han blev utbytt tidigt i andra halvlek.

- Man visste inte exakt hur vi pressade, han (Rösler) hade lite annorlunda hur man pressar, men nu har jag kommit in i det.

- Jag man lär sig varje dag i början. Man kände sig lite vilsen första matchen.

- Fysiskt orkar jag mer nu, men det visste jag att det skulle bli så. Det är bara att träna så kommer man snabbt tillbaka.

Om man jämför de tre centrala mittfältarna nu jämfört med hur det var när du lämnade, är det ungefär samma eller skiljer det sig?

- Lite annorlunda är det, men det påminner om den rollen.

Hur tänker du kring våren, är det en period för att bygga upp dig själv igen eller vill du konkurrera på allvar direkt?

- Jag går in för att konkurrera direkt, sedan har vi duktiga spelare som gör det.

- Man har hela tiden krav på sig själv och vill spela så mycket som möjligt, men man tar det som det kommer. Fotboll kan gå jättesnabbt. Det är bara att kämpa på och ta chansen, som kan komma när som.

Malmö FF möter i dag Gif Sundsvall, en match som börjar 16.00 och sänds via C More. I Malmö FF saknas Lasse Nielsen och Franz Brorsson, och i Gif Sundsvall är Chidi Omeje och troligen Pa Konate frånvarande.