Rydström ilsken på mittback efter Sirius mål: "Som en granat slagit ner"

Henrik Rydström var förbannad på 18-årige mittbacken Elias Olsson efter Sirius 1-0-mål hemma mot Kalmar. Olsson, som hoppade in för skadade Douglas Bergqvist efter en halvtimme, hamnade steget efter Sirius-mittfältaren Mohammed Saeid som reagerade snabbast på Henrik Löfkvists nickrensning och tryckte in ledningsmålet i början på andra halvlek.

ANNONS

På presskonferensen efteråt utvecklade Rydström varför han skrek på Olsson vid det tillfället och ytterligare ett par gånger i andra halvlek.

- Elias är underbar, men ibland är det som en granat slagit ner kring honom och han står helt… han bara irrade omkring där i början av andra halvlek tyckte jag. Jag tyckte inte han reagerade tillräckligt snabbt när den bollen kom in, det blev en nickduell med Kouakou och Löfkvist och det är klart att vi ska fånga upp den, säger Rydström.

Han fortsätter:

- Elias vet om det. Han har väl precis fyllt 18 nu, men han är fantastisk på att hantera de här sakerna, då växer han och han backar inte från det. Han har en situation till som jag kanske blev irriterad på, men annars agerar han precis så som vi vill och även i speluppbyggnaden.

Elias Olsson själv om uppbyggnaden till målet:

ANNONS

- Det blev lite missförstånd mellan Henrik (Löfkvist) och Lucas (målvakten Hägg Johansson), så Henke tog den i stället och Lucas stannade i mål och jag kom lite efter. Det är sådant som händer och det är bara att jobba vidare med det. Jag tar på mig det att jag kom efter honom, så det är inget så.



Hörde du vad Rydström skrek efter målet?

- Nej, jag hörde faktiskt inte vad han sa. När jag kom in i första halvlek kände jag att jag kom in i det bra, sen i andra halvlek kände jag de första 5-10 minuterna att jag inte var mig själv. Jag gjorde inte sådant jag brukar göra, gjorde inte det jag var bra på, var inte inne i matchen riktigt. Sen växte jag in i det som Henrik sa.



Matchen slutade 1-1 efter Jonathans Ring kvitteringsmål tätt inpå Saeids 1-0. Därmed är såväl Kalmar som Sirius obesegrade efter fyra omgångar. Båda lagen står på åtta poäng.