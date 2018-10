Rydström om "backkrisen" inför Bajen: "Absolut inte orolig"

Kalmar FF är inne i en lite tyngre period av säsongen med åtta raka matcher utan seger och föll senast med 2-1 mot IFK Norrköping hemma på Guldfågeln Arena i allsvenskan. Till helgen väntar ett nytt tufft möte med Hammarby på bortaplan och då saknar även laget viktiga backarna Viktor Elm och Mikael Dyrestam, som är avstängda.

Tränaren Henrik Rydström kommer tvingas ändra om i backlinjen, men kan glädjas åt att Viktor Agardius, som missade mötet med Peking, förväntas vara tillbaka efter sjukdom.

- Det är två rätt tunga avstängningar och vi får se om Agardius är tillbaka. Vi har däremot sedan tidigare släppt fram Johan Stenmark, som spelat ett par matcher nu och gjort det, riktigt, riktigt bra. Vi har utrymme för honom där, men även för Emin Nouri som är tillbaka efter att ha varit borta innan. Jag hoppas kunna täcka upp det på det sättet, säger han till Fotbollskanalen.

- Han (Agardius) hade feber och ont i halsen, så jag hoppas att han kan vara igång och träna i morgon. Han kan komma in och kompensera också. Viktor är ju vår kapten och vår ledare ute på planen, så det blir en dimension vi tappar utöver det spelmässiga, som vi måste kunna kompensera med andra spelare, som får ta ansvar i stället, fortsätter han.

Rydström tror även att Stenmark, som både spelat höger- och vänsterback i år, kan komplettera Agardius som mittback i matchen.

- Han har hanterat alla roller bra, men är egentligen en central försvarsspelare och trots sin ålder en ledare i sitt spel. Han har en bit kvar till att bli en ledare i allsvenskan, men det är alltid det här med kortsiktighet och långsiktighet, att man vill ge en spelare ett ansvar och se vad spelaren kan göra med det. Det är inte alltid klockrent i stunden med media och supportrar som kan kritisera spelaren, men det är ju potentialen och vad som kan hända i det långa loppet som är intressant, säger han.

Är du orolig över situationen i backlinjen inför mötet?

- När man tvingas hitta andra lösningar som tränare och ledare blir det också en utmaning. Man får tvingas tänka lite i andra banor och det är inte alltid fel. Jag känner absolut ingen oro, snarare en förväntan kring hur andra spelare kan ta sig han uppgiften. Sedan vill du självklart alltid komma ut med de spelare som du ser som de viktigaste och Viktor Elm är en väldigt viktig spelare för oss, fortsätter han.

Kalmar ställs klockan 15.00 på söndag mot Hammarby på Tele2 Arena. Matchen sänds på C More Fotboll och streamat på C More.