Rydström om MFF:s två nyuppflyttade och utköpsklausulen i Kalmar: "Inget ont blod"

- Ja, kanske. Det vet man aldrig. Så är det, vid alla tränarövergångar tror folk kanske att en tränare under kontrakt får lika mycket som du får för en spelare under kontrakt. Det är inte så. Malmö betalade säkert tre gånger som mycket som de annars hade gjort, för jag hade skrivit in det i mitt avtal med Kalmar FF, säger MFF-tränaren.

ANNONS