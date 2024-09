Rydström: "Salétros är den nye Sebbe Larsson"

IF Elfsborg

Malmö FF:s tränare Henrik Rydström var upprörd under 0-0-matchen mot AIK. Främst under en period i slutet av den första halvleken. Under flera minuter visade han frustration gentemot domarteamet.

- Matchen var köttig och det blev situationer där jag upplevde att det inte var frispark eller att det var frispark. Men det är inget negativt med det. Jag tycker inte AIK:s bänk betedde sig fel på något sätt och det tycker jag inte vi gjorde heller, säger Rydström.

- Sen tycker jag att det, som så ofta, är så att vi åkte på varningar men inte fick några med oss. Jag tycker (Anton) Salétros kunde fått någon i första halvlek också, men han är den nye ”Sebbe” Larsson. Så han får bara varannan som han ska ha. Det säger jag som en komplimang, kommenterar MFF-tränaren med ett stort leende.

Salétros blev varnad i andra halvlek.

- Jag tycker inte det var några situationer som avgjorde matchen eller som var felaktiga. Jag tycker domsluten höll en bra nivå och det är kul med den här hettan och passionen, avslutar Rydström sitt resonemang.

Du slapp gult kort fast att du låg som en hårtork på fjärdedomaren men AIK:s tränare blev varnad. Är du någon slags motsvarighet till ”Seb” Larsson på tränarsidan?

- Haha. Det tar jag som en komplimang i så fall. Det beror ju på hur man framför saker. Jag var lugn och sansad.

Man kunde ju se upp på pressläktaren att du var allt annat än lugn och sansad.

- Njaaaa. Det vet jag inte, säger Rydström och ler innan han vänder sig mot AIK:s tränare Mikkjal Thomassen:

- Nej, men… blev du varnad?

Thomassen: Ja.

- Det var säkert välförtjänt, svarar Rydström med glimt i ögat.

- Men jag tar det som en komplimang. ”Sebbe” är ju en förebild för mig på många sätt. Salétros också. Det här ingår ju på något sätt. Du (Thomassen) försökte påverka domaren i er favör, jag försökte påverka domaren i vår favör.

Han avslutar med ett leende:

- Då gjorde väl jag det lite bättre i det här fallet då.