Rydström tippas kunna ta över Brighton: "Fenomenalt"

I fjol ledde Henrik Rydström sitt Malmö FF till SM-guld och han har under de senaste åren varit en av allsvenskans hetaste tränare. Redan när han gästade Fotbollskanalens podcast Lundh i maj 2023 berättade Rydström att han dragit till sig utländskt intresse, från engelska Championship och Nederländerna, och i vintras avslöjade han för Fotbollskanalen att han numera representeras av en agent efter att ha omförhandlat sitt avtal med MFF.

Hans framfart i Sverige har också gjort honom internationellt uppmärksammad. Rydström har blivit omskriven i brittiska the Guardian och gjort intervjuer med allt från italienska La Gazzetta dello Sport, franska So Foot till brittiska Sky Sports och the Independent.

Nu nämns också 48-åringen i stora internationella sammanhang på nytt. Han har nämligen seglat upp som en av oddsfavoriterna till att ta över Premier League-laget Brighton, som letar efter en ny tränare efter att succémannen Roberto De Zerbi lämnat. Rydström har de senaste dagarna varit bland de fyra främsta på oddslistor från brittiska bolag som Sky Bet, Betfair, Ladbrokes och Paddy Power.

Supportersajter har spekulerat kring Rydströms namn, men några traditionella brittiska medier har inte publicerat uppgifter om att Rydström är ett alternativ för Brighton.

Så ligger det någon sanning i ryktena? Fotbollskanalen har sökt Malmös sportchef Daniel Andersson utan framgång. Rydströms agent Stevan Selakovic hälsar att han inte har några kommentarer till om Brighton hört sig för. Men han skriver följande i ett sms:

"Med tanke på resultaten som Henrik har presterat och jobbet han har gjort så är det naturligt att hans namn nämns i sådana sammanhang, men just nu har han enbart fullt fokus på Malmö FF".

En av få svenska tränare med erfarenhet från Premier League är Hasse Backe. Han var assisterande tränare i Manchester City 2007/2008 och förklarar att man ska ta oddslistor från brittiska spelbolag med en nypa salt. Men han menar samtidigt att den här typen av saker betyder något för Rydströms namn och status generellt.

- Det är jäkligt stort att efter en relativt kort tränarkarriär nämnas runt Premier League. Det är fenomenalt. Jag hoppas att de (spelbolagen) är rätt ute. Det vore vansinnigt kul, säger Backe.

- Skulle han få en konkret förfrågan så är det bara att ta den. Det måste man våga. Men det blir något helt annorlunda för honom, vad gäller att hantera karaktärer, spelare och engelsk media.

Ser du det som otroligt att Rydström kan vara aktuell för det här uppdraget?

- Jag skulle inte vilja säga att det är otroligt. Det figurerar alltid namn i sådana här processer. Men hur har det poppat upp? Det vet man inte. Jag har ju varit med om det själv att ens eget namn poppat på de mest annorlunda ställen.

Backe förklarar att det ofta fungerar på så sätt att olika agenter, som nödvändigtvis inte representerar tränaren det rör, spelar in namn till olika klubbar och att de försöker sy ihop en affär.

- Det är agenter överallt, som man själv kanske inte har kontakt med. Då kan de ringa och säga: "Om du får jobbet, får jag representera dig då?".

Betyder det något för Rydström att han får internationell uppmärksamhet och intervjuas av stora medier?

- Ja, det tror jag. Så fort du blir synlig så finns du där. Sen vet du aldrig hur konkret saker och ting blir. Men det är positivt för honom, svarar Backe.

Ipswichs tränare Kieran McKenna har tidigare pekats ut som favorit till att ta över Brighton men i dagarna uppgav the Guardian och the Athletic att han ser ut att stanna kvar på sin post. Ett annat som brittisk media har beskrivit som ett alternativ för klubben är förre Östersund-tränaren Graham Potter.

Nyligen förklarade Malmös ordförande Anders Pålsson i en intervju med Fotbollskanalen att man hoppas kunna behålla Henrik Rydström i åtminstone några år till.

- Det hoppas vi definitivt. Men osvuret är bäst. Det har man lärt sig genom åren i den här sporten. Det kan alltid dyka upp någonting, så man måste ha en beredskap, sa Pålsson.

- Vi får som alltid ha en beredskap för att där finns intressenter. Så är det med duktigt folk.

Brighton slutade elva i Premier League under den gångna säsongen.

Malmö FF möter Elfsborg i allsvenskan under tisdagen.

