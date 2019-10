Rydström: "Var på väg att springa in och nita honom"

Fredrik Liverstam lurade Lukas Jonsson och föll. HIF ropade efter straff - medan Henrik Rydström tänkte annorlunda. - Hur jag upplevde det? Jag var på väg att springa in och nita honom, säger han.

Sirius hemmaslog under lördagskvällen Helsingborgs IF med 2-1 på Studenternas. I slutet av matchen uppstod en omdiskuterad situation. Fredrik Liverstam lurade hemmamålvakten Lukas Jonsson genom att ställa sig bakom målvakten i straffområdet. HIF-backen väntade in att Jonsson släppte ner bollen på marken och tog sedan den för att gå mot mål, men föll därefter i duell med målvakten. Liverstam ropade efter straff, men domaren nekade till det.

Andreas Granqvist var efteråt en av flera HIF-spelare som var upprörda.

- Jag har inte sett det själv, men det känns som en solklar straff, sa han till C More.

Sirius-tränaren Henrik Rydström upplevde i sin tur situationen annorlunda.

- Hur jag upplevde det? Jag var på väg att springa in och nita honom. Vi såg det och skriker på honom och han undrar vad fan vi skriker på honom. Jag förstod på Helsingborg-lägret att de tycker att han sliter i deras spelare. Jag uppfattar inte det. Jag tänkte att "fan, nu blir det mål". Jag ser inte om han sliter eller om det är straff eller liknande, men han räddar upp sitt misstag. Vi har haft väldigt många märkliga beslut emot oss i straffområden. Jag tror inte att det jämnar ut sig, men nu hade vi marginalerna med oss i det här. Det är en liten lärdom till Lukas att även en målvakt behöver kolla vad han har bakom sig, säger han under presskonferensen, som publicerats på HIF:s Youtube-konto.

HIF-tränaren Olof Mellberg var i sin tur, under presskonferensen, kritisk till att HIF inte fick straff i slutskedet, samtidigt som han generellt sett tycker att domarteamet hade en väldigt tuff dag på jobbet på Studenternas.

- Jag har svårt att se hur målvakten ska kunna hinna före Liverstam när han är så pass långt före utan att behöva dra ner honom och Liverstam känner ju helt klart och är ganska säker på att han blev neddragen där. Det är straff i vanliga fall, men det var inte den enda straffsituationen heller, säger han.

- Vi har den här klassiska handsregeln också där ingen vet vad det är som gäller längre. Det är extremt mycket billiga frisparkar och framför allt utanför vårt eget straffområde som såg väldigt tveksamma ut, men man måste som sagt ha respekt för att domarna kan ha en riktigt bedrövlig dag de också. Vi får ta nya tag, fortsätter han.

Se situationen i spelaren ovan.