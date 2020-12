Rydströms känga till Ceesay: ”Han har åkt ur med två lag - det kanske han borde inse”

Kebba Ceesay var i somras ute och svingade i media mot Henrik Rydström gällande sin speltid i Sirius.

Då svarade Rydström att han förstod frustrationen - men nu går han in djupare på varför speltiden var begränsad.

- Kebba vet varför vi ser det på det sättet, säger Rydström i UNT:s podd "Are you Sirius?".