Rydströms pik till Sirius-spelaren: "Jävligt ironiskt"

Mohammed Saeid gjorde sju mål för Sirius i allsvenskan under fjolåret, varav fem på straff. I lördagens hemmamatch mot Kalmar smällde 30-åringen in en vacker halvvolley från distans när han överlistade Lucas Hägg Johansson och gav Sirius ledningen sex minuter in i andra halvlek.

ANNONS

På presskonferensen efter matchen kunde Kalmar-tränaren Henrik Rydström, som tränade Sirius och Saeid under 2019 och 2020, inte hålla sig från att dela ut en pik till sin förre spelare.

- Det är jävligt ironiskt att Mo (Saeid) som knappt dragit in ett skott på hela fjolåret sätter den, så där har du tränat upp honom bra, sa Rydström i riktning mot Sirius-tränaren Daniel Bäckström.

Saeids svar?