Rydströms tid som huvudtränare under Bergstrands sjukskrivning - sätter egen prägel: "Identitet vi vill förädla"

Förra veckan bekräftade Kalmar FF:s klubbchef Mattias Rosenlund att Nanne Bergstrand, som är sjukskriven, inte kommer att leda laget mer under 2018, utan istället ska få fokusera på sin rehabilitering samt scouting. Det är i dagsläget oklart om Bergstrand leder laget 2019 eller om han får permanent en annan roll i föreningen.

Henrik Rydström fortsätter nu som tillfälligt huvudansvarig året ut, i totalt 16 matcher, efter att ha varit assisterande tränare tidigare under säsongen.

- Det har varit märkligt, men på ett sätt har det blivit mindre märkligt än vad man hade kunnat tro på förhand. När ens chef försvinner från en dag till en annan så riskerar det alltid att bli ett tomrum. ”Vad händer nu?”. Vi har hanterat det på ett jäkla bra sätt, både ledare och spelare, säger Rydström.

När du tog över truppen var det tio spelare som du tidigare har varit lagkamrat med. Var det några konstigheter för de spelarna att ha dig som huvudtränare?

- Jag har tidigare haft ganska många träningar, analyser, och genomgångar så det blev inte så stor skillnad, men visst. Hade jag varit spelare och plötsligt står Tobias Carlsson (tidigare KFF-spelare) som huvudtränare och pratar anfallsspel, så skulle en del av mig tänka ”du var ju bara en brunkare, ska du förklara för mig hur vi ska lösa upp motståndarnas försvarsspel?”. Det kan säkert ha funnits någon sådan tanke hos vissa. Det handlar då om att visa att man vet vad man pratar om, och sätta spelarna i situationer på träningarna som de sedan upplever i matcher. Det är det som bygger förtroende. Jag hoppas att de tänker att jag är bättre som tränare än som spelare...

KFF hade tagit 20 poäng på de inledande 15 matcherna innan Rydström tog över. Efter det har det blivit åtta poäng på sex matcher. Det stora positiva: ett förbättrat passningsspel. Det stora negativa: utslagna ur cupen.

Just fokuset på att ha ett eget spel med bollen har varit den enda stora förändringen som har gjorts.

- Det är den identiteten som vi vill fortsätta att förädla. Bli ännu bättre med vårt eget bollinnehav, samtidigt som vi ville bibehålla ett bra försvarsspel. Det ska inte tippa för mycket åt ena hållet. Det är lättare nu när man vet att det blir säsongen ut, istället för som i början när det var ungefär tre veckor.

- Men det innebär inte det att jag inte vrider och vänder på varenda liten millimeter för att vi ska vinna matchen.

Du var ju själv inte den mest kreativa och spelskickliga spelaren i allsvenskans historia, men ändå lägger du mycket fokus på de delarna?

- Jag och exempelvis Joel Cedergren var rätt lika som spelare. Jag har inte pratat med Joel så jag vet inte riktigt, men jag kan tänka mig att bägge kände att man var mer som spelare än vad man fick visa. De få gångerna man kände att man kunde göra något med bollen så växte man. Jag tänker många gånger på hur det kändes att möta lag som ägde bollen. Man stod där som ett litet barn som tittade in genom fönstret på några som firade jul, när man själv inte fick fira. Man bara täckte yta, vann andrabollar, och kontrade.

- Den stora kicken nu är att vi känner att spelarna har svarat så bra detta. Att de tar ett ansvar ute på planen. Dels i att hela tiden spela en rolig fotboll, dels är involverade i hur vi ska lösa situationer. Det är det som gör en gladast som tränare: att spelarna hakar på.

- Förra veckan jobbade vi med vår förstapress. Jag sa ”tanken är såhär, men jag vill ha er input”. Då sa Rasmus Elm ”hur gör Dalkurd där och där?”, så jag förklarade, och då kom Rasmus med en annan idé som var klockren och det blev ännu bättre. Då vet man att de kommer ta ansvar i det på planen också.

I övrigt har det bara skett några organisatoriska förändringar. Ledarstaben jobbar mer i team än hierarkiskt, och har satt roller därefter. Ungdomsansvarige Festim Pasho är nu assisterande tränare, ihop med Jens Nilsson, och Pasho handplockades av Rydström.

- Han är det som jag och Jens inte är, nämligen bra på att ta hand om människor. Han har en jäkla energi, är prestigelös, klarar av att hantera saker på uppstuds vilket krävs i den rollen. Sedan tror jag på Festim. En tränare vi kan ha mycket nytta av i det långa loppet.

Spelarmässigt har inte mycket hänt, även om ett par unga spelare har lyfts fram lite mer. Centrala mittfältaren Adam Hellborg, som Rydström hade under sin tid som U19-tränare, har fått mer speltid och Johan Stenmark är just nu första backreserv efter att Markus Thorbjörnsson lämnat.

Ur spelarperspektiv finns det en positiv punkt, nämligen att skadeläget ljusare ut än på länge. Ole Söderberg och Tobias Eriksson är tillbaka i spel. Filip Sachpekidis gjorde nyligen sin första fulla träning än efter att ha opererat sig i maj. Den enda spelaren med en allvarliga skada just nu är Gbenga Arokoyo, som har hälseneproblem och kan bli borta en längre tid.

Det största positiva mot Malmö FF i dag är dock Erton Fejzullahu, tillbaka efter avstängning, och Emin Nouri, som kan göra sin första allsvenska match för 2018 efter en långtidsskada. Däremot saknas Chima Akas med anledning av en överansträngning i ena baksidan, Jajá på grund av en stukad fot och Nils Fröling på grund av hjärnskakning.

Kalmar FF:s trupp mot Malmö FF: Lucas Hägg Johansson, Ole Söderberg, Mikael Dyrestam, Viktor Agardius, Emin Nouri, Johan Stenmark, Viktor Elm, Rasmus Elm, Tobias Eriksson, Romário, Adrian Edqvist, Herman Hallberg, Adam Hellborg, Isak Magnusson, Hiago, Nixon, Papa Diouf, Erton Fejzullahu, Måns Söderqvist

Kalmar FF möter i dag Malmö FF borta, i en match som börjar 17.30 och sänds via C More.