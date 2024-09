Rysaravslutning när BP och Elfsborg kryssade

I torsdags avancerade Elfsborg till ligaspel i Europa League efter förlängning och straffläggning mot Molde. Till den här matchen gjorde managern Oscar Hiljemark därför hela sex ändringar i startelvan. Exempelvis fick kaptenen Johan Larsson göra sin första start under nye tränaren. Även isländske talangen Eggert Aron Gudmundsson, som fått få chanser av Hiljemark, startade mot BP.

BP gjorde också flera noterbara förändringar i sitt lag jämfört med senaste matchen. 19-årige keepern Otega Ekperuoh fick sin allsvenska debut, nyförvärvet Serge-Junior Martinsson Ngouali gjorde comeback i rödsvart och dessutom startade mittbacken Eric Björkander efter en period utan speltid.

Hemmalaget tog ledningen redan i den sjunde minuten. Adam Jakobsen slog då en djupledsboll som allsvenske skyttekungen Nikola Vasic plockade upp, innan han borrade upp 1-0 i bortre nättaket.

Elfsborg hämtade sig dock. I den 28:e minuten kom kvitteringen. Vänsteryttern Rami Kaib klämde till på volley efter en rensning på en hörna. Skottet gick klockrent i ribban och ner i mål. Ett kanonmål till 1-1.

Men glädjen över den nätkänningen blev kortvarig för gästerna. I den 34:e minuten nickade Alex Timossi Andersson in 2-1 till BP efter ett frisparksinlägg. Elfsborgs försvar agerade passivt och plockade inte upp Timossi Andersson, som kunde nå bollen först och skalla in den bakom Isak Pettersson.

- Det var alldeles för slappt. Vi var inte på tårna från början. Vi måste komma upp i nivå. Bli bättre både med och utan boll. BP har fått styra matchen dit de vill, sa målskytten Rami Kaib till Max i paus.

Elfsborgs manager Oscar Hiljemark var inte heller nöjd inför andra halvlek. I samma tv-sändning sa han:

- Vi hade pratat om en hel del saker och så gjorde vi precis det motsatta. När vi inte gör det som tagit oss dit vi är, då släpper vi givetvis in mål. I fotboll handlar det om att göra smådetaljerna rätt och det gjorde vi inte i två-tre situationer. Då blir det farligt.

Efter en timmes spel bytte Elfsborg in två nyckelspelare; Niklas Hult och Michael Baidoo. Därefter skapade laget flera farligheter. I den 61:a minuten stoppade en reflexräddning av BP-keepern Otega Ekperuoh ett avslut från nära håll av Ahmed Qasem - och några minuter senare ordnade nämnde Hult en straff.

Vänsteryttern gick omkull i en duell med Alex Timossi Andersson, varpå domaren Adi Aganovic pekade på punkten. Det fick BP:s tränare Olof Mellberg att gå i taket och skrika ilsket på fjärdedomaren Mohammed Al-Hakim.

”Vi jobbar här hela veckan - och så tar ni tre poäng ifrån oss. Sluta. Du vet ju om det själv”, hördes Mellberg säga i Max sändning.

Inhopparen Baidoo, som länge var aktuell för en flytt från Elfsborg i sommar men som det nu står klart stannar, placerade in straffen till 2-2 i ena hörnet.

I den 82:a minuten var Elfsborg sedan nära att ta ledningen. Inhopparen Simon Hedlund kom till skott inne i straffområdet, men BP:s målvakt Otega Ekperuoh räddade.

Tre minuter senare gick ett domslut Brommapojkarnas väg, efter Mellbergs ilska. Men det efter fler om och men. En frispark från Alexander Jensen slogs då in i straffområdet och letade sig in i nät utan att någon touchade bollen. Ludvig Fritzson som var närmast att nicka in 3-2 stod då i höjd med Elfsborg-backen Gustav Henriksson när frisparken slogs.

Först valde den assisterande domaren att vinka bort målet för offside, men efter samtal med huvuddomaren ändrades beslutet. BP fick målet godkänt.

Elfsborg lyckades därefter kvittera till 3-3, i den 91:a minuten. Simon Hedlund höll sig framme i boxen på en målvaktsretur och stötte in bollen i mål.

I minut 92 var sedan Nikola Vasic centimeter ifrån att nicka in 4-3 till BP. Men hans avslut gick i ribban och ut.

Formstarka Elfsborg lyckades alltså inte vända sina underlägen till seger. Matchen slutade 3-3. Nu ligger laget sexa i en haltande allsvensk tabell. Man har tre poäng upp till trean Hammarby och fem poäng upp till tvåan Djurgården. De två konkurrenterna har också en match mindre spelad än Elfsborg.

BP ligger tia i tabellen och har sex poäng ner till kval.

Brommapojkarnas målvaktsdebutant Otega Ekperuoh efter matchen:

- Det går jävligt fort alltså. Man måste vara på tårna hela tiden. Det börjar skakigt, sedan behövde jag göra några räddningar. Jag tycker grabbarna gör det jävligt bra, det är synd att det inte når hela vägen, sa han till Max.

Han stod själv för några svettiga räddningar i sin debutmatch.

- Det här känns inte ens verkligt, sa han.

Han fortsatte att ge sin syn på den kaosartade matchen:

- Vi är så mycket bättre hela matchen. Sedan gör de några pruttmål och får en straff som de inte borde få. Vi borde också ha straffar.

Elfsborgs Niklas Hult:

- Väldigt svängig match. Jag är stolt över grabbarna ändå, vi kommer tillbaka tre gånger och skapar ganska mycket lägen. Sedan slarvar vi och är lite okoncentrerade vid deras mål. Men jag är glad och stolt över att ha kommit tillbaka efter urladdningen i torsdags.

Om Elfsborgs straffsituation sade han följande:

- Jag tar touchen och väntar in honom, sedan sparkar han. Jag tycker den är ganska klockren. Det är klart att jag förstärker det lite, men han är ju på mig.

Han hade även fått förklarat till sig varför BP:s mål dömdes bort - för att sedan godkännas.

- Linjedomaren vinkar först för att han (Ludvig Fritzson) är i ett offsideläge. Han springer mot vår målvakt. Men sedan tycker huvuddomaren att han inte påverkar spelet. Men vi hävdar att han gör det. Isak kommer ju utspringande och gör sig stor, han påverkar spelet. Men jag kan inte reglerna - det är jävligt svårbedömt.

BP:s lag: Otega Ekperuoh - Kaare Barslund, Eric Björkander, André Calisir (Alexander Abrahamsson 80), Alexander Jensen - Serge-Junior Martinsson Ngouali (Daleho Irandust 75), Wilmer Odefalk (Frederik Christensen 46) - Alex Timossi Andersson, Ludvig Fritzson, Adam Jakobsen - Nikola Vasic

Elfsborgs lag: Isak Pettersson - Buhari Ibrahim, Gustav Henriksson, Terry Yegbe - Johan Larsson (Simon Hedlund 74), Jens Jakob Thomasen (Besfort Zeneli 13), Andri Baldursson, Rami Kaib (Niklas Hult 60) - Ahmed Qasem, Jalal Abdullai, Eggert Aron Gudmundsson (Michael Baidoo 60)