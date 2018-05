Så försöker MFF jobba upp sig efter floppstarten: ”Ganska kritisk och söker hela tiden utveckling”

Efter sex spelade matcher har Malmö FF redan tappat poäng i fyra matcher, och frågan är hur många fler de har råd att tappa poäng i innan sommaruppehållet. Bara ett lag har, under sextonlagsseriens historia, inlett sämre och ändå vunnit SM-guld: Malmö FF 2013. Då vann laget bara fyra av de inledande tio matcherna, men förlorade samtidigt bara en av dem.

MFF har bland annat en 0-3-förlust mot Djurgården och en 0-3-förlust mot Kalmar FF. I dag är det match mot Djurgården igen.

- Efter man förlorat en match med 3-0 kan man inte blunda för att man känner en oro. ”Varför sker det här?”. Sedan får man acceptera det och gå vidare med ”Vad ska vi göra här? Vad ska jag göra? Vad är det viktigt att spelarna gör?”, säger tränaren Magnus Pehrsson.

- Jag tror det är en styrka jag har även i medgång. Jag är ganska kritisk och söker hela tiden utveckling. Nu är det ett tuffare läge där det inte handlar om att addera saker, utan begränsa sakerna vi ska göra.

- Den största delen jag har varit här har det varit nedförsbacke hela tiden. Vunnit väldigt många matcher. Just nu är det mer uppförsbacke. Då testas andra saker och andra direktiv blir viktigare. Att smalna av sig själv. Jag har stor självkritik i det. Jag är en ganska reflekterande person så då blir mitt tänk ”vad är mitt ledarskap nu?”.

Resultaten har varit en kontrast av hur cupspelet såg ut. Då vann MFF samtliga fem matcher, släppte bara in ett mål, och gick till cupfinal. Efter sex omgångar i allsvenskan har de redan släppt in elva mål.

- Cupspelet kan vi inte glömma bort, det är samma spelare. Det handlar mer om att ta ett jäkla ansvar och vara beslutsamma i avgörande situationer, och hela tiden göra de sakerna. Det tror jag är det absolut viktigaste. Sedan kan man hitta detaljer, men jag tror inte det är min roll som tränare nu. Kanske sticka till någonting till någon spelare, men det handlar om sakerna jag sagt. Att ta ett stort ansvar för de basala sakerna i fajten där ute.

- Vi hittar fler individuella fel som handlar om duellspel, närvaro, beslutsamhet, än vi hittar strukturella fel.

Efter matchen mot Kalmar FF var Behrang Safari inne på en liknande analys.

- Man kan gå in på spel och man kan gå in på mycket, men det finns inte mycket att säga. Det syns ganska tydligt att det som saknas är lite kulor, lite hjärta, sa Safari då.

- Går du inte ut och har pondus. Går du inte ut med inställning till att vinna, det gäller varenda jävla duell. Går du inte ut och smäller på. Går du inte ut och visar att du vill ha bollen. Då ser det ut såhär också.

- Det är bara att gå hem och titta sig i spegeln. Har man gjort sitt bästa? Hjälpte jag mitt lag i dag? Jag tror inte någon här som vågar ställa den frågan till sig själv.

Pehrsson vill inte kommentera för mycket kring Safaris citat.

- Alla har vi våra sätt att hantera saker och det ska man ha full frihet i, men det viktiga för oss är att vara en grupp och gå framåt. Ibland kan det vara rätt att det pyser ut saker, och ibland är det viktigt att vi blir starka och kollar på vad som är bra och inte bra.

Den taktiska saken som Pehrsson kom in på var att ha ett annorlunda spel mot motståndarnas mittbackar. Han tycker att mittbackarna i både Djurgården och Kalmar har haft det för enkelt.

- Djurgården lägger mycket tyngd på försvarsspel, de är enade och kompakta, sedan är de väldigt snabba i spelet till sina forwards. Hur dyrkar man upp det? Jag tycker vi gjorde deras mittbackar till deras hjältar senast. Jonas Olsson och Marcus Danielsson framstod som väldigt starka. Det ska vi inte göra nu. Då får vi spela andra typer av passningar framåt.

- Vi ska göra saker så deras mittbackar inte ska tackla framåt hela tiden.

Även högerbacken Eric Larsson la fram en taktisk sak som inte har fungerat än så länge, när han beskrev hur hans inledning i MFF har varit.

- Det kändes bra i början, helt okej i cupen, men sen har jag haft lite lägre utgångsposition. Vi har inte haft så långa anfall. När jag har spelat fram bollen så har vi antingen gått fram och tappat bollen eller avslutat, så jag har inte kommit med i andrafasen.

Mot Djurgården i dag är det möjligt att Fouad Bachirou är med igen efter sin tidigare skada. Beslut om hans medverkan blir taget under dagen. En förändring som MFF förväntas göra är att Rasmus Bengtsson startar igen, efter att ha haft frånvaro för en kollapsad lunga.

MFF möter i dag Djurgården. Matchen börjar 19.00 och sänds via C More.