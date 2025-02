Så går Djurgårdens forwardsjakt: "Har några riktigt bra alternativ"

Djurgårdens IF

IF Brommapojkarna

IF Elfsborg

Degerfors IF

Inför mötet med Oddevold i söndags klargjorde Djurgården att man kommit överens med Gamba Osaka om en övergång för Deniz Hümmet. Forwarden spelade därför inte i cupmatchen och han kommer heller inte vara med mot IFK Göteborg på söndag, i väntan på att de sista detaljerna i transfern går i lås.

De blårandiga letar efter en ersättare till Hümmet men än så länge har man inte lyckats värva in en ny "nia".

- Jag stressar inte över det. Jag jobbar med spelarna jag har, konstaterar tränaren Jani Honkavaara.

Finländaren berättar att Djurgården kommit långt i sin process vad gäller att scouta fram tänkbara Hümmet-ersättare. Nu är det snarare en förhandlingsfråga.

Annons

- Vi har alternativ just nu. Vi behöver bara bestämma oss utifrån de alternativen och sen får vi se om vi kan hitta en lösning. För normalt sett är bra spelare under kontrakt just nu, så då blir det upp till Bosse (Andersson, sportchef) att göra jobbet därifrån (efter beslut om vilket alternativ som är bäst).

Honkavaara säger också:

- Vi har några riktigt bra alternativ. Det är lite olika typer av strikers.

Vidare avslöjar nye tränaren att man gått bet på en forward som man gärna ville ha in.

- Vi hade en idé men ekonomiskt blev det omöjligt. Det är inte så lätt att vi bara bestämmer oss: "Den här spelaren vill vi ha".

- Vi vill ha en bra spelare och de är inte billiga, avslutar han sitt resonemang.

Nyligen uppgav Expressen att Djurgården övervägt Cracovias poängkung Benjamin Källman, men att klubben inte kommer att kunna få loss honom från Polen i det här transferfönstret.

Annons

Sportchefen Bosse Andersson har varit tydlig med att klubben är villig att lägga stora pengar på nyförvärvet, så länge man känner att man hittat "rätt" spelare.