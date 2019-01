Så gick HIF miste om Levi - Edman: "En miss av Henke - han såg inte potentialen"

C More-experterna Anders Andersson, Jon Persson, Alexander Axén och Erik Edman har startat podcasten "Fotbollsexperterna".

I premiäravsnittet berättar Edman om hur Helsingborgs IF gick miste om stjärnskottet Jonathan Levi, som just nu är i Qatar med svenska landslaget.

- Henrik Larsson såg väl inte potentialen i honom, säger Edman.