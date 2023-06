Så har Askou hunnit förändra Blåvitt: "Det har varit den stora skillnaden"

I eftermiddag gör Jens Askou sin debut som tränare för IFK Göteborg. 40-åringen, av många tidigare okänd, anslöt från danska AC Horsens så sent som i onsdags.

Askou har bara hunnit leda tre träningspass (onsdag, fredag och lördag) med sina nya spelare, men har redan hunnit sätta tonen på verksamheten. Dansken har verbalt varit ytterst delaktig på träningarna, vilket Gustav Svensson menar har smittat av sig på spelartruppen.

- Det har varit lite skillnad. Framför allt på träningarna har det varit lite mer energi och tempo. Det är väl så Jens vill ha det, att när vi väl är ute på planen så ska vi köra. Det har varit den stora skillnaden, säger Svensson till Fotbollskanalen.

Annons

36-åringen berättar att det har varit “ord och inga visor” från Jens Askou.

- Ja, men det är det. Han har en annan ingång och en annan träningsfilosofi, framför allt när det kommer till vad som är rätt och fel. Han är väldigt tydlig, vilket jag tycker är bra.

- Han är rak och tydlig. Han är ju energifull och vill att vi ska sprida energi. Allt har gått till att vi ska ha mer fart på träningarna. Vi har kortare uppvärmningar och ska direkt in på lite tuffare träningsmoment. Det är en stor skillnad.

Är det vad ni behöver i det här läget, känner du?

- Vi behöver väl all hjälp vi kan få just nu. Det är klart att det blir en ändring, och just nu känns det som att den ändringen har fått in lite energi i laget. Det känns bra.

Till dagens möte mot IK Sirius väntas Askou ruska om en del i Blåvitts startelva, men Gustav Svensson ser ut att bli kvar som mittback.

Annons

Nu hoppas Blåvitt-kuggen att tränarens entré ska ge utdelning direkt.

- Laget har tagit det här på ett bra sätt, även om stämningen i laget var bra även innan Jens kom. Det är den fortfarande, men nu kanske det är lite mer energi. Än så länge känns det bra, vi får bara se vad vi kan få ut i morgon (läs i dag). Sedan har vi några veckor på oss att gräva ner oss lite mer taktiskt, avslutar Gustav Svensson.