Så här följer du avgörandet i allsvenskan

AIK har slagläge inför söndagens sista omgång i allsvenskan. Stockholmslaget toppar, inför mötet med Kalmar på Guldfågeln Arena, tabellen med två poäng ner till tvåan IFK Norrköping, som i sin tur ställs mot BK Häcken på Bravida Arena. För AIK:s del räcker det därmed med en poäng för att helt säkert få fira SM-guld.

Vidare är det även kamp om Europa-platserna i toppen av tabellen. Norrköping är redan klart för Europa-kval, medan Hammarby och Malmö gör upp om den tredje och sista kvalplatsen till gruppspelet i Europa League. Hammarby, som är trea, har inför söndagens omgång två poäng ner till Malmö FF på fjärdeplats i tabellen.

I bottenstriden är Trelleborg redan klart för nedflyttning till superettan, medan Dalkurd och Brommapojkarna gör upp om kvalplatsen för fortsatt spel i allsvensk. BP har i det fallet slagläge med två poäng ner till Dalkurd på nedflyttningsplats.

C Mores sändning inför avgörandet drar igång klockan 14.00 med huvudfokus på guldstriden mellan AIK och Norrköping. Dessutom sänds som vanligt alla matcher.

Så här följer du alla matcher på söndag:

Kalmar-AIK, Sportkanalen (klockan 14.00-17.15), C More Live 5 (klockan 14.00-17.45)

Häcken-Norrköping, C More Fotboll (klockan 14.00-17.45)

Malmö-Elfsborg, C More Live (klockan 14.50-17.00)

Östersund-Hammarby, C More Live 2 (klockan 14.50-17.00)

Brommapojkarna-Trelleborg, C More Live 3 (klockan 14.50-17.00)

Sundsvall-Dalkurd, C More Live 4 (klockan 14.50-17.00)

Djurgården-Sirius, C More Hockey (klockan 14.50-17.00)

Örebro-Göteborg, C More Golf (klockan 14.50-17.00)