Så jobbar klubbarna med scouting: "Vet inte om jag orkar se alla matcher i Regionalliga"

Coronavirusets utbrott har påverkat och påverkar ännu fotbollen negativt. Klubbar tvingas bland annat hushålla ekonomiskt med anledning av minskade intäkter på grund av att det inte spelas några matcher, samtidigt som transferfönstret, till följd av klubbars ekonomiska problem, just nu också står mer eller mindre stilla. En del klubbar har utfärdat "köpstopp", medan andra tvingats blåsa av affärer och ställa in resor till följd av den rådande krisen.

Hur ser då de allsvenska scouternas vardag ut nu? Hur arbetar de när de inte kan göra några resor utomlands, se på matcher live och det fortsatt råder osäkerhet kring virusets utveckling? Fotbollskanalen har ringt upp ett antal olika scouter och sportchefer för att ta reda på hur deras vardag ser ut nu.

***

HELSINGBORGS IF

HIF:s chefsscout Adil Kizil, som i mitten av oktober i fjol blev presenterad av Skåneklubben, menar att han nu får ägna sig åt scouting hemifrån, precis som åt utvärdering och strukturering.

Kizil är nämligen en av flera scouter, som kan jobba hemifrån med "Wyscout", som är ett scoutingverktyg, där det vanligtvis läggs upp över 1000 nya matcher varje vecka och finns uppdaterad statistik på hundratusentals spelare i hundratals olika ligor.

- Det blir en del scouting ändå. Vi jobbar via "Wyscout", där det finns väldigt mycket data. Det går att titta på gamla matcher och man kan jobba ikapp lite grann där. Ofta får man väldigt mycket tips och man hinner inte med allting. Vid ett sådant här tillfälle får man komma ikapp lite, kolla runt och strukturera upp lite. Det var helt nytt för mig när jag kom till Helsingborg och nu kan jag strukturera upp ett arbetssätt och börja samla data som man följer upp sedan under säsongen.

Kizil sitter även i en speciell situation. HIF meddelade nämligen nyligen att föreningen går 17 miljoner kronor back om allsvenskan börjar i juni, samtidigt som elitlicensen då är i fara och därmed hela klubbens existens i förlängningen. Därmed har han inte allt för mycket pengar över till att just nu gå vidare i rekryteringsprocessen med en spelare från att scouta den till att skriva kontrakt. I varje fall inte i alla fall.

- Prognosen vi har gjort är lite av ett ”worst case scenario” om vi skulle tappa lite där och lite där, vilket gör att det då blir en situation. Då känner vi i klubben att vi jobbar mot det här och sedan får vi ta att allt som blir bra som en bonus. När det gäller transfers och den biten får man respektera var klubben står och hela den delen, säger han och fortsätter:

- Vi fortsätter att jobba på som vanligt och skulle det vara så att vi tittar på spelare i sommar och har en möjlighet är det utifrån budgeten. Det är inte så att jag sitter och tänker: "Ouff, nu får vi inte värva någon". Vi jobbar för en förening, det är inget spel där man bara kan köra. Vi har respekt för situationen och det måste man ha. Det handlar inte bara om ett fönster eller ett år, vi vill bygga något väldigt bra i Helsingborg som är hållbart många år framöver.

Då känner du inte att du sitter med bakbundna händer vad gäller scouting?

- Nej, men så länge det inte spelas någon fotboll blir det svårare att scouta, men jag känner bara att det är lite segt just nu med att allting är stoppat. Just nu känns ändå fotbollen, om jag ska vara helt ärlig och trots att det är tufft för föreningar, som mindre viktig. Det här är en samhällsfråga som vi pratar om, det är människor som går bort och det är jävligt tufft för många andra områden. Vi har fortfarande våra jobb, så man blir lite liten i det här. Det blir så konstigt att tycka att vår värld går under.

Har det varit tyst i din telefon med tips om spelare senaste tiden?

- Mycket lugnare än vad det brukar vara, jättestor skillnad såklart. Jag tror att folk förstår att det inte är många klubbar som plockar in spelare hur som helst nu och nu är även fönstret stängt, även om vi får se hur det blir med det. Det har varit mycket lugnare på den fronten och vi har lagt fokus på mycket annat. I föreningar finns det alltid annat man kan lägga fokus på och i mitt yrke finns det också mycket annat med att man kan strukturera upp. Jag försöker bara göra det bästa av situationen och egentligen acceptera läget.

Har coronavirusets utbrott förstört något i ditt arbete?

- Vi hade väl lite planer, även om det inte var jättekonkret, om att göra någon resa här under våren för scouting och det var på G, men det ställde vi såklart in. Det är ingen idé att resa nu, så det ställde vi in. Vi var annars ganska klara här, det var bara Martin (Olsson) som vi tog in sista dagen. Annars var vi ganska klara och nöjda med den truppen vi hade. Det enda det här gör är att allt skjuts fram, vi får bara sitta och vänta på att det ska lösa sig.

***

HAMMRBY IF

Hammarbys chefsscout Mikael Hjelmberg är inne på att han nu får ägna sig åt "internscouting", det vill säga titta närmare på spelare inom Bajens organisation, men även att använda tekniska hjälpmedel för att följa spelare i matcher som spelats tidigare. Hjelmberg menar att Bajen heller inte har något behov, just nu, av att värva nya spelare.

- Jag skulle nog säga att jag just nu lägger mest tid på internscouting och sedan har vi såklart tillgång till, som så många andra, "Wyscout" och data, där vi fortfarande kan titta på spelare. Det är "Wyscout" när det gäller externa spelare och sedan har vi fortfarande verksamhet för Frej, men även U19 och U17. Det är väl det jag lägger mest fokus på just nu. Sedan är det även planeringsfrågor och mer organisatoriska frågor. Vi jobbar med våra dataanalytiker om hur vi kan ta fram nya metoder för datascouting och sådana saker.

Vad är det ni utvecklar?

- Det är dels det här med data gällande hur vi kan förfina och förbättra oss när det kommer till den dataanalytiska biten av scoutingen, men sedan finns det också tid till planering och lite organisatoriska frågor kring hur vi vill organisera oss. Sedan är det då även den fysiska scoutingen, som i första hand är intern. Det kommer ändå fortfarande in en massa tips på spelare och då har vi ju "Wyscout", som dataverktyg för att kunna titta på spelare, men i och med att det inte spelas någon fotboll nu i hela världen är det sällan det går att följa upp spelare som har spelat matcher nyligen i och med att det inte gör det.

Hjelmberg menar därmed att det i dagsläget är svårt att gå vidare med en spelare i en rekryteringsprocess, även om det inte är något som Bajen behöver nu.

- Vi hade inte gjort något mer i det här fönstret ändå. Vi hade siktat in oss på att förbereda ett eventuellt sommarfönster, men nu kommer såklart det påverkas också, men jag kan tänka mig att det fanns klubbar, när den här pandemin bröt ut, som inte riktigt var klara med sina trupper och nu hamnar de verkligen i ett annat läge. Vi var klara, så vi hade inte tänkt göra några ytterligare förändringar i truppen. Vi var klara med det här fönstret för ganska längesedan och då handlar det mer om att planera inför sommaren. Allting har ju skjutits framåt nu.

Innebär det att coronavirusets följder har sabbat er planering inför sommaren?

- Vi försöker alltid sträva efter att ligga ett fönster före och det här fönstret var vi klara med, men sedan hade vi från början räknat med att "Mujo" (Muamer Tankovic) lämnar i sommar, så hans ersättare har vi ju redan tagit in. Nu får vi ju se, i och med att situationen har förändrats, hur det kommer påverka. Vi vet till exempel inte hur det kommer bli med "Mujo" än med tanke på att hans avtal löper ut. Vi vet inte ens om det kommer spelas allsvensk fotboll i juni eller juli. Vi tror och hoppas på det preliminärt, men det går inte att säga det glasklart och så länge vi inte kan göra det påverkar det en spelare med ett avtal som går ut i sommar, säger han och fortsätter:

- Det är lite svårplanerat, men som tur är för vår del ligger vi väldigt bra på det och hade inte tänkt att göra några förändringar i truppen oavsett. Jag tror att det, för min del, hade handlat mest om internscouting ändå, att följa spelarna i Frej och i våra egna led, snarare än att resa jorden runt för nya förstärkningar utifrån.

***

IFK GÖTEBORG

Blåvitts sportchef Kennet Andersson medger också att det just nu är svårt att scouta spelare, då det inte finns några färska matcher att tillgå, utöver i Belarus. Därmed får han, precis som övriga i Blåvitt som scoutar spelare, titta på gamla matcher.

Hur jobbar ni med scouting nu?

- Scoutingen är svår, minst sagt. Det är ju Vitryssland som är igång (skratt), men där är vi inte. Vi är i Göteborg. Det är väldigt svårt. Man kan kolla på gamla matcher naturligtvis, och uppdatera sig och kolla läget på spelare. Det jobbas ju, men livescoutingen är svår.

Hur mycket tittar man på gamla matcher?

- Det gör du i vanliga fall också. Om du snappar upp ett namn så kollar du in matcher som den spelaren har spelat och det är inget konstigt och inget nytt. Men man vill gärna varva det med att se spelare live. Det är det man vill allra mest. Men går inte det så får man titta på video, och även om det går att se spelaren live så tittar man tillbaka på video. Nu kan man göra allting förutom att se spelarna live.

Under den här perioden, hittar man några nya spelare?

- Det är om det dyker upp nya tips och nya namn. Då kan man se de senaste matcherna de har spelat.

Tips, får du det frekvent nu också?

- Ja, det får man hela tiden. Framför allt från agenter.

Har det dykt upp något nytt namn du följer?

- Oj, det kommer nya namn precis hela tiden. Man går igenom dem.

Andra analysverktyg, hur ligger det till med det?

- Det finns många program och man kan kolla på statistik och fakta, bland annat beroende på vilken position som spelaren spelar på. Det finns ganska mycket man kan kolla på och där har nog klubbarna olika tillvägagångsätt.

För din del, hur mycket sitter du inne och tittar på video nu?

- Det blir mindre livefotboll. Nu har det varit annat att jobba med, som sportchef finns det även en del andra arbetsuppgifter än att titta på spelare.

Kan det finnas någon fördel med scoutingen som den är i dagsläget?

- Nja. Men samtidigt finns det alltid uppsidor och vi kanske måste gå lite längre in i våra verktyg när man inte har livefotboll. Där kanske man lär sig något nytt. Jag tror det är överlag så med den här coronaperioden. Det är naturligtvis mycket negativt, men det finns säkert saker som kommer fram ur det här som är rätt så bra.

***

IFK NORRKÖPING

IFK Norrköpings chefsscout Stig Torbjörnsen berättar i sin tur att han hellre håller kontakt med människor än att använda "Wyscout" för att titta på spelare i gamla matcher.

- Man kan sätta sig ned på "Wyscout" och se hur många matcher man vill, det kan vi faktiskt göra året runt. Om det är skoj? Jag är lite av en motståndare till "Wyscout", så jag gör inte det. Så för min del blir det mest att kolla upp lite gamla referenser och lite specifika spelare. Sedan försöker jag hålla dialogen med agenter och fotbollsmänniskor om det ska hända någonting i de olika länderna.

Torbjörnsen menar att det i det här läget med en rådande kris är mest intressant att följa upp gamla tips, då det inte går att se på färska matcher.

- Du har ju alltid spelare på en lista eller i anteckningsblocket. Jag kan kolla upp en högerback igen och se hur bra han egentligen var. Eller om jag skulle vilja titta upp Eskilstuna-anfallaren Samuel Nnamani och se hur han gjorde sina mål så kan jag göra det. Så du har tid till att titta ännu närmare på specifika spelare. Som scout är det nu mer intressant att följa upp gamla spår eller olika spelare som man är nyfiken på.

Vilka är de stora nackdelarna?

- Det är ganska enkelt: det finns inga matcher att kolla på. Du kan aldrig upptäcka några nya spelare. Samtidigt kan jag se alla matcher i tyska Regionalliga (fjärdedivsionen i Tyskland) eller tjeckiska ligan för att jag har tid till det. Sedan hittar jag kanske två backar i tjeckiska ligan, men att sitta och titta på åtta matcher på en dag för det? Det vet jag inte om jag orkar.

Kan det finnas något positivt med hur du måste jobba i dagsläget?

- Nej, jag kan inte se så många positiva saker i nuläget. Jag är en gammaldags scout som gillar att åka runt och ha kontakt med scouter, agenter och fotbollsmänniskor samt att jag gillar att se matcher live. Sedan finns det en del klubbar som använder sig mer av datascouting och "Instat", som är ett annat scoutingsystem. Men jag är från den gamla skolan och vill se matcher live.

Torbjörnsen ligger därmed just nu lågt på scoutingfronten. Han har inte fått något nytt tips att följa upp och får därmed hålla kontakt med olika människor inom fotbollsvärlden.

- Det blir så. Det är inte så mycket som händer, så vad ska man göra? Man kan snacka med agenter eller scouter och prata om exempelvis kontraktssituationer. Jag kan dubbelkolla hur det ser ut för en spelare som är långt ner i blocket och hur dennes kontraktssituation ser ut. Du har tid till att dubbelkolla några spelare som du kanske har tappat intresset för tidigare.

***

MALMÖ FF

Malmö FF:s chefsscout Vito Stavljanin berättar att han numera får arbeta hemifrån med bland annat dataanalys och videoanalys. Det lägger han nu mest tid på i sin vardag.

- Det är klart att det som har hänt senaste månaderna är väldigt nytt för alla, fotbollen, samhället och hela världen. Vi arbetar framför allt hemifrån och scoutingverksamhet går att bedriva hemifrån. Däremot kan man inte resa och se matcher live. Scouting bygger på olika delar: dataanalys, videoanalys och livescouting. Man kan analysera olika typer av data och det finns mängder av data på fotbollsmarknaden. Man kan titta på video och göra videoanalys. Livescoutingen är drabbad av det här, de andra bitarna är inte drabbade på samma sätt. Vi har kunnat jobba vidare med dataanalys och videoanalys.

Stavljanin menar att dataanalys inte är något nytt, men att den sista delen i en rekryteringsprocess är att se en spelare live, vilket nu alltså inte är möjligt. Tekniska verktyg som MFF-scouten använder är bland annat "Wyscout" och "Instat", men även en livescoutingplattform, där MFF kan evaluera och rapportera spelare live.

- Den globala digitaliseringen har även påverkat fotbollsutveckling. Det finns mängder av väldigt bra verktyg som kan användas för att analysera olika typer av data. Sedan finns det bra plattformar där man kan se matcher från hela världen. Dataanalys och videoanalys använder man väldigt mycket i urvalsprocessen, alltså när man filtrerar och selekterar spelare som är intressanta utifrån vår kravbild. Den sista delen i en rekryteringsprocess är livescouting där man ska se spelaren i sina egna miljöer. Vanligtvis tittar vi väldigt mycket på video, analyserar och ser matcherna live, säger han och fortsätter:

- I rekryteringsprocessen är slutskedet att se spelaren i sin egen miljö och sedan göra sin egen bedömning utifrån det. Det kan vi inte göra nu. Majoriteten av det vi gör nu bygger på dataanalys och videoanalys. Sedan kan vi göra en del andra saker också, som att utvärdera och planera. Det är lite mer strategiska frågor.

MFF arbetar även, precis som många andra klubbar, just nu med utvärdering av klubbens scoutingverksamhet.

- Nu när man inte reser så mycket och jobbar hemifrån får man mer tid till att reflektera över vad vi har gjort, hur vi har jobbat och vi kan också tänka på hur vi ska arbeta framåt. Jag har varit i Malmö i tolv år och scoutingverksamheten har förändrats mycket under de här åren. Scoutingverksamheten har utvecklats och förändrats i takt med klubbens framgångar. För att kunna blicka framåt måste man veta vart är man på väg och för att veta det måste man veta var man befinner sig och var man har varit. Nu har vi tid bland annat tid till att fundera över hur vi kan utveckla vår rekryteringsprocess för att möjligen bli ännu mer effektiva och ännu bättre.

Får ni några tips om spelare nu?

- Ja, verksamheten har inte upphört. Det finns folk som hör av sig och frågar vad vi behöver. Men det som är det svåra just nu är att vi inte vet när allsvenskan börjar och vi vet inte vad som händer med ekonomin. Många klubbar har det väldigt svårt och det är en väldigt oviss framtid för alla, även för de som har resurser, säger han och fortsätter:

- Men vad gäller spelarmarknaden vet vi inte vad som kommer att hända. Det kanske blir en ny marknad där man kan komma åt spelare som man inte haft möjlighet att komma åt innan. Det är svårt att se konsekvenserna vad som kommer att hända utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Klubbarna har problem, det är uppenbart. Frågan är vad klubbarna behöver göra i framtiden, om man ska satsa mer på att utbilda unga spelare och skapa resurser på det sättet. Kanske behöver man satsa på utbildning och utveckling av unga spelare ännu mer. Det kanske är det som är framtiden för en liga som allsvenskan. Det pratas mycket om att bli Nordens bästa liga och det tror jag att allsvenskan har potential till att bli. Men från min horisont har jag sett en annan tendens där vi föråldrat ligan ganska kraftigt de senaste åren.

Hur följer ni upp gamla tips?

- Vi har tid att gå till arkivet mer än vanligt. Det är det jag menar med utvärdering. Vi kan gå tillbaka och se vilka spelare vi har följt och tittat på. När det gäller framtiden och planering av truppen så är det väldigt svårt. Vi vet inte när ligan ska börja och vi vet inte vad som händer med transferfönstret. Vi vet inte heller hur utbudet och efterfrågan blir, det kanske inte blir någon efterfrågan överhuvudtaget. Man måste ha kvar alla spelare man har. Det är många svåra frågor som man inte har något svar på.