Så jobbar MFF med att rotera under täta spelschemat: "I Sverige är man inte vana vid rotation"

MALMÖ. Malmö FF vinner 75 procent av matcherna när de tar in fem-sex nya spelare i startelvan, men det finns många delar till varför laget gör så många ändringar. - I perioder där vi är nu har jag hellre mentalt och fysiskt fräscha spelare som vill visa sig, även om det blir lite på bekostnad av samspel på plan, säger Uwe Rösler till Fotbollskanalen.

Sedan Uwe Rösler kom till Malmö FF har det varit 17 allsvenska MFF-matcher som har blivit direkt påverkade av europeiska cupmatch. De 17 matcherna har kommit dagar efter att MFF har spelat med stark elvor i EL eller CL, och där det varit en fråga om hur mycket de ska ta in nya spelare till ligamatcherna.

I fem av de 17 matcherna roterade MFF in fyra nya spelare eller färre, och vann bara en av de fem. Tolv gånger roterade de fem eller sex spelare, och vann nio matcher där undantagen var oavgjort borta mot Djurgården, Häcken, och Östersund. En del av Röslers tid går åt till att för spelarna förklara fördelarna med rotationen.

- I Sverige – hos spelarna och klubbarna – är man inte vana vid rotation, delvis av ekonomiska skäl. Rob (Kelly, assisterande tränare) och jag kommer från England där det är standard att spela 50-60 matcher. Här är det något ovanligt och det är förståeligt, säger Rösler.

De senaste gångerna har det fungerat bra för MFF. Efter Zrinjski mötte de Falkenberg, roterade in fem nya spelare, och vann 5-0. Efter Bnei Yehuda mötte de Kalmar FF, roterade in sex nya spelare, och vann 5-0. Efter Dynamo Kiev mötte de Elfsborg, roterade in fem nya spelare, och vann 3-0. Elfsborg var bland annat en av matcherna där MFF har sprungit som mest i år, trots att det bara var tre dagar efter en resa till Ukraina.

Just resorna är en annan faktor, då det bland annat bara gick 64 timmar från en slutsignal i Slovenien till avspark uppe i Östersund. Rösler trycker flera gånger på att han har förtroende för att spelarna ska lösa rotationen.

- Jag tycker att det visar att jag tror på laget när vi gör sex förändringar. Det visar att spelarna är redo.

- (Rotationen) har blivit bättre och bättre. Det viktigaste är hur spelarna ser på matchen när de går in i den. När de ser det som sin chans, vilket jag tror de gör, så blir prestationen bra.

- Spelare måste inse ”Min tid kommer och då måste jag vara redo”, men det svåra är att rotera in fem spelare som mot Elfsborg, i en måstematch och som var som en final. Då kanske samspelet mellan spelarna inte flyter på lika bra. Det är också svårt att träna på det eftersom vi har så få träningar.

Spelarna har börjat att tänka mer som Rösler när det kommer till att de flesta får sin chans till slut.

- Och för mig spelar det ingen roll om vi spelar mot AIK, eller ett derby, eller spelar mot Eskilstuna. Eskilstuna är för mig lika viktigt som Dynamo Kiev, som AIK. Man kan inte tänka ”den här matchen är sexig”, ”den här matchen har högre status”, ”jag vill spela de matcherna istället för de där”. Det är inte så vi borde jobba i MFF.

- Jag försöker sälja in det till spelarna och de gjorde det riktigt bra mot Elfsborg.

- Nu är alla drivna, nu ser alla att man kan få spela viktiga matcher. Alla är med i det. Så måste det också fungera i perioder där det verkar som att laget är mer satt.

Än så länge har resultaten varit där. Sedan Uwe Rösler tog över MFF har de tagit 93 poäng på 42 ligamatcher, flest av alla lag i allsvenskan under samma period. Detta samtidigt som de har tagit sin in i två Europa League-gruppspel.

Problemet som svenska lag har haft under de senaste 15 åren har varit att producera både i Europa och i allsvenskan. De senaste 15 åren har det vid elva tillfällen varit svenska lag i gruppspel i EL eller CL. Bara ett lag, MFF 2014, kunde både spela gruppspel och vinna ligan samma höst. Övriga lag har slutat på placeringarna 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 8, och 10 i ligan under de höstarna. Laget som slutade trea var MFF förra året.

- I ett perfekt scenario spelar man med en fast elva. Det ger fördelar att ändra max två-tre spelare, men i perioder där vi är nu har jag hellre mentalt och fysiskt fräscha spelare som vill visa sig, även om det blir lite på bekostnad av samspel på plan.

Han lägger även till att det har funnits två perioder där det har roterats lite mindre: när han anlände förra sommaren, och i våras. När han kom till MFF handlade det om att snabbt lära sig spelarna, men det tog tid innan han han visste exakt var han hade hela truppen.

I våras blev det också mindre rotation, delvis på grund av längre tid mellan matcherna men också för att det var så mycket frånvaro i backlinjen. Då det byttes ofta i backlinjen, flera gånger till spelare ovana att vara mittbackar, så valde MFF att ha kontinuitet på andra platser.

En annan faktor som Rösler måste ha koll på är spelarna som finns i truppen. Det är hög snittålder och många äldre spelare, vilket påverkar återhämtningstiden. Det finns spelare som inte klarar av att konstant spela torsdag-söndag-torsdag. Det som man får istället av truppen är mer erfarenhet av liknande situationer, och även spelare med fler ”färdiga lösningar”. Spelarna kan snabbare lära sig att hantera nya lagkamrater.

Till allt detta måste han också tänka på lagets spelstil.

- Det handlar om balansen. Vi måste ha ryggraden, och vi måste till det ha de hungriga som kan lyfta sättet som vi vill spela på: pass-rörelse-pass-rörelse, omställningar, press. Betyder det att fyra spelare ändras? Sex? Fem? Det beror på vem som är tillgänglig, vem som är i form, och vilken taktisk hållning vi har till matchen.

- Jag har hellre mer energirika, mentalt fräscha, och fysiskt redo spelare på planen än att bara använda 13-14 spelare och då spela en långsammare fotboll.

- Sedan gör man ibland fel med rotationen. Jag har inga problem att säga att jag gjorde fel vid cupmatchen (mot Öster) efter Chelsea. Jag skyller inte på någon annan individ, jag tar det ansvaret.