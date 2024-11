Så kraftsamlar Blåvitts supportrar till ödesmatchen: "Tror på änglarna"

För andra säsongen i rad kliver IFK Göteborg in i allsvenskans sista omgång med kniven mot strupen.

Vinst borta mot tabellfemman Mjällby på söndag - och kontraktet är säkrat. Förlust eller oavgjort innebär däremot att Blåvitt tvingas förlita sig på resultatet i IFK Värnamos hemmamöte med Elfsborg.

Dessa förutsättningar blev verklighet sedan IFK Göteborg endast fått med sig 1-1 hemma mot Kalmar FF i lördags, där Melker Hallberg kvitterade på frispark med tolv minuter kvar, och samtliga övriga resultat gått helt fel för Blåvitt.

Supporterklubben Änglarnas ordförande, Petter Wennblom, suckar djupt åt IFK Göteborgs senaste dagar.

Annons

- Ända sedan Jonas Bager rev ner den där Kalmar-spelaren som ledde till frisparken har vi Blåvitt-supportrar praktiserat ett 200 år gammalt uttryck som kallas Murphys lag. ”If everything can go wrong - it will. And if it can’t - it might”, säger han.

- Så har det faktiskt känts de här dagarna. Men någonstans är det skönt att det är klart, så att vi kan fokusera på söndag helt och hållet och vinna över Mjällby. Det är bara vinst som gäller nu.

Hur tror du att dina känslor kommer skifta under veckan fram till matchen på söndag?

- Jag tror att det kommer vara en konstant oro. Orolig mage och bitar av en som man kanske inte är så stolt över, gentemot ens nära och kära, där man kanske inte riktigt är lika närvarande som man är vanligtvis och inte har lika nära till garvet. Men det finns förståelse där.

Annons

IFK Göteborg befann sig i en näst intill identisk sits för ett år sedan, när Varberg väntade på bortaplan i den sista omgången.

Skillnaden var att Varberg redan hade åkt ur allsvenskan vid det skedet - medan Mjällby nu både vill ta sig förbi fjärdeplacerade Djurgården samt hålla jagande Gais och Elfsborg bakom sig.

- Jämförelsevis möter vi ett lag som har något att spela för nu. Det man går runt och ältar just nu är om det är bra eller dåligt, säger Petter Wennblom.

- Å ena sidan är Mjällbys form bra, samtidigt har vi ett bra facit på Strandvallen. Vilket är ganska starkt jämfört med andra lag. Många har ju uppfattningen om att man åker till Strandvallen och inte kan vinna, men vi har trots allt vunnit våra tre senast matcher på Strandvallen.

Änglarnas ordförande landar i slutsatsen:

- Varberg skulle vi bara slå. Mjällby kan vi slå.

Annons

Samtidigt som IFK Göteborg har presterat svaga resultat på planen under flera år har klubbens supportrar levererat på en helt annan nivå på läktarna.

I 24 raka matcher har Blåvitt sålt slut samtliga hemmabiljetter på Gamla Ullevi. Bortaföljena har även de imponerat stort - och ödesmatchen mot Mjällby på Strandvallen är inget undantag.

Därav krävs egentligen ingen extra kraftsamling på söndag, menar Petter Wennblom.

- Kraftsamling är synonymt med IFK Göteborgs supportrar för tillfället. Vi sålde slut bortasektionen med extrabiljetter under tiden som experter och andra var övertygade om att vi redan var klara för allsvenskan 2025, säger han.

- Vad gäller kraftsamlingar finns det ingenting som IFK Göteborgs supportrar behöver bevisa. Vi kommer vara där, vi kommer vara många, vi kommer sjunga högt - och vi kommer leva ut.

Annons

IFK Göteborg fick under måndagen mellan 200 till 300 nya biljetter tilldelade till sig, på Strandvallens ena långsida. Det gör att Petter Wennblom väntar sig ett bortafölje på mellan 1 000 till 1 300 Blåvitt-supportrar på söndag.

Vad blir viktigast för de blåvita supportrar som är på plats på matchen, enligt dig?

- Det viktigaste är nog att förbereda sig för alla typer av utgångar till en början, att ha fokus på den matchen som vi befinner oss på och inte stå och hoppas på att någonting ska hända på Finnvedsvallen (Värnamo-Elfsborg). Det är fullt fokus på vinst och på att visa vårt stöd för laget.

Om Petter Wennblom tvingas föra tankarna mot ett eventuellt kvalspel för IFK Göteborg tvekar han inte en sekund på vilka hans första tankar kommer vara:

- Att jag kommer vara på plats på båda matcherna. Det är det jag tänker på främst, säger han och lägger sedan till.

Annons

- Det och att jag i min roll i Änglarna kommer se till att så många som möjligt kan vara på plats på bortamatchen. Det är den inställningen man får ha utifrån det uppdraget som jag har som förtroendevald i en supporterklubb.

Wennblom fortsätter:

- Det är upp till var och en hur man ställer sig till realiteten att det faktiskt kan bli så att det blir två extra matcher i år. Men för min del är det fokus på att se till att stödet finns där. Sen kommer känslorna säkert svälla, men det är väldigt svårt att veta hur de kommer att svälla under söndag kväll.

Vad tror du, löser Blåvitt kontraktet på söndag?

- Jag tror att vi löser kontraktet.

Varför?

- För att jag tror på änglarna.