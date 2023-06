Så lockades Rosengren till MFF: "Hans ord vägde in i beslutet"

U21-landslagsmannen blev klar för MFF innan midsommar, med en övergångssumma på över 15 miljoner kronor enligt Aftonbladet. Detta trots att Mjällbys sportchef Hasse Larsson helst ville sälja Otto Rosengren utomlands - i detta eller ett senare transferfönster - vilket han berättade för Fotbollskanalen.

Enligt mittfältstalangen började Malmö vissa intresse för två-tre veckor sedan.

- Först var väl jag lite halvt tveksam. Men efter jag tänkt över vad som är bäst för mig och vad för klubb Malmö är så blev det rätt självklart till slut, att det skulle vara det bästa för mig, säger Otto Rosengren.

Vad tvekade du över?

- Dels tänkte jag innan att jag ville utomlands, men då tänkte man kanske inte att Malmö skulle komma in i bilden heller. Sedan blev det att jag fick väga in allt och vad som är bäst för mig. Just nu känner jag inte mig redo att gå utomlands riktigt, utan vill stanna kvar i allsvenskan och testa på en annan miljö. Se hur mycket jag kan utvecklas. Jag tror att alla medel finns här för att göra det.

Rosengren betonar att han och Larsson är vänner, och att sportchefen också tror att detta är rätt steg för den egna produkten. Rosengren hann dock bli orolig när Mjällby nobbade MFF:s inledande bud.

- Ja, lite. Mjällby är väl inte (något) jättestort fan av Malmö så jag vet att de helst ville sälja utomlands och det har Hasse också sagt efter. Men jag trodde alltid att det skulle lösa sig och vi hade en bra dialog. Jag tror att Malmö och Mjällby också hade det. Ja, det var skönt att löste sig, säger han.

I Mjällby kunde Rosengren höra sig för hos den jämngamle Noah Eile, som MFF lånat ut till Listerlandet under de två senaste säsongerna.

- Jag gick till honom ganska tidigt faktiskt, för att höra lite om hur det är att lira i Malmö och hur allt är runt omkring. Han hade bara positivt att säga - det vägdes också in i beslutet, att han tyckte att det var en bra klubb. Och han trodde att jag skulle trivas och att det vore en bra miljö för mig, säger Rosengren.

En annan viktig pusselbit i övergången var Henrik Rydström. Rosengren, vars pappa Patrik spelade med Rydström i Kalmar FF, nämner MFF-tränarens namn upprepade gånger och menar att ”många blir mycket bättre av att lira under Rydström i Malmö”.

- Jag snackade med Rydström rätt tidigt och frågade hur det är här, hur allt är runt omkring. Sedan förklarade han lite hur de vill spela och hur de vill använda mig. Redan då kände man väl lite att det kändes bra, det var väl främst det. Sedan har man klart folk runt omkring sig som tycker saker, och de har väl tyckt att det blir bra för mig, säger Rosengren.

Han blir spelklar för MFF i nästa vecka, när Malmö möter Mjällby på hemmaplan. Rosengren erkänner att det var lite tufft att ta farväl av sina tidigare lagkamrater.

- Jag sa: "Vi ses den nionde juli - tackla inte för mig hårt!". Nej, det ska bli kul att möta dem faktiskt. De var glada för min skull, jag tror att alla i hela föreningen var det. Det är ett jäkligt skönt gäng och alla i klubben är fantastiska, avslutar han.

Otto Rosengren är noterad för fyra assister på 38 allsvenska matcher, och kommer bära nummer 17 i Malmö FF.