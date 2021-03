Så många årskort har din allsvenska klubb sålt: "Väldigt häftigt"

, men det är målet just nu.

3. Målet är satt till 11 073 . Det är baserat på antalet årskort vi sålde i fjol . Vi ser ingen anledning sätta det lägre . S e da n kan man fråga hur realistiskt det är , men det är målet just nu.

1. Vi har i nte gått ut och börjat sälja till privatpersoner, utan vi gör det nu i veckan. V åra partners har med årskort i sina paket, men privatpersoner har vi legat lite lågt med .

2. Vi sålde kanske runt 100 årskort till privatpersoner i fjol.

3. Det är svårt att avgöra när man får ta in publik . V äldigt många efterskänkte pengarna i fjol, men nu är skillnaden att man går in i det med öppna ögo n. Det är bara de trogna supportrarna som kommer att köpa årskort fram till dess man får ta in publik i alla fall.

Djurgården, Tomas af Geijerstam, biljetter och matcharrangemang

1. Vi har sålt cirka 7380 säsongskort och startade nyförsäljning förra veckan.

2. Det g år inte att jämföra, det var en helt annan säljcykel i fjol. V i har varit försiktiga i våra antaganden, men det är fantastisk t att så många köpt när man inte vet om man kommer få se livefotboll i år . Det visar att det finns ett hopp och sug .