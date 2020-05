Så ofta får en tränare sparken - allsvenskt jobb världens mest säkra

Researchföretaget CIES Football Observatory har tittat närmare på hur ofta tränare runt om i världen får sparken. Man har sammanställt läget i 84 högstaligor över perioden januari 2015 till december 2019.

Slutsatsen? I allsvenskan sitter tränarna säkrast. Det är den högstaliga där klubbarna snittat minst antal tränare under de fem senaste åren. Siffran ligger på 2,6 tränare per klubb. Att jämföra med den bolivianska högstaligan, som har högst snitt i hela världen: 9,1 tränare per klubb.

Överlag fick en tränare i snitt leda ett lag i 40,6 matcher innan hen lämnade sitt uppdrag, under den aktuella perioden. Av de 766 klubbar som är en del av sammanställningen är det bara 30 stycken som hade en och samma tränare under hela femårsperioden. Alla nuvarande klubbar i topp fem-ligorna (Spanien, England, Italien, Tyskland, Frankrike) har haft minst två tränare under de fem åren.

Precis bakom allsvenskan på listan över de ligor som har haft mest kontinuitet på tränarsidan finns den nordirländska, isländska och nordamerikanska (MLS). Även de ligorna har en snittsiffra på 2,6 tränare per klubb.