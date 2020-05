Så ska allsvenskan hantera misstänkta coronafall: "Karantän är inte aktuellt"

Tyskland blir den första av Europas storligor att den 16 maj återuppta ligaspelet, som pausats till följd av coronapandemin. Men redan innan säsongen återstartat kom i helgen ett bakslag i form av att två spelare i Dynamo Dresden (i 2. Bundesliga) testats positivt för coronaviruset. Det har i sin tur lett till att laget satts i karantän i 14 dagar och att man inte kommer att spela de två första omgångarna som var tanken.

I Sverige kämpar Svensk Elitfotboll och förbundet för att få grönt ljus från Folkhälsomyndigheten gällande allsvensk start den 14 juni på herrsidan och så sent som i fredags träffade man myndigheten och delgav där sitt protokoll för hur man tänkt att det ska gå till.

Vad gäller just spelare som blir sjuka säger Svante Samuelsson, som är sportchef på Sef, att man inte satt upp några andra förhållningssätt än vad som gäller i övriga samhället.

- Vi har tagit influenser från många europeiska länder och anpassat dem till sättet som svenska samhället och myndigheterna valt att hantera krisen. Vi följer de riktlinjer som finns vad gäller om en person har symtom, som på alla andra arbetsplatser. Superettan och allsvenskan är arbetsplatser, säger han till Fotbollskanalen.

- Personen som har symtom stannar hemma och kommer inte tillbaka förrän man känner sig helt frisk, plus ett antal dagar till. Det är helt anpassat efter de generella riktlinjer som finns på den svenska arbetsmarknaden.

Det är från Sef:s horisont inte aktuellt att förespråka att ett helt lag sätts i karantän till följd av ett misstänkt coronafall.

- SEF-klubbarna är professionella arbetsplatser som följer FHM:s riktlinjer på samma sätt som övriga företag och organisationer i det svenska samhället. Det vill säga, om några anställda visar symtom för corona så stannar de personerna hemma till de inte längre har några symtom. Övriga på arbetsplatsen arbetar vidare. I linje med riktlinjerna ser vi alltså inte att karantän av hela trupper blir aktuellt i Sverige.

I Tyskland genomförs regelbundna coronatester på spelarna, men det är heller inte aktuellt på spelarna i Sverige. Däremot säger Samuelsson att det kan bli aktuellt med att genomföra tester för att se om personen i fråga utvecklat antikroppar, vilket innebär att man skaffat sig en form av försvar mot viruset.

- I utgångsskedet ska våra spelare och ledare lämna in självskattningsformulär gällande symtom innan de kommer till träningsanläggningen. Tester är inte aktuellt i detta skedet. Kanske kommer det bli möjligt med antikroppstester framöver.

I fredags träffades alltså Sef, SvFF och Folkhälsomyndigheten för att diskutera en eventuell uppstart av ligorna. Fotbollen argumenterade för sin sak och presenterade det medicinska protokoll man arbetat fram tillsammans med Riksidrottsförbundet, vilket bland annat innehåller olika faser inom vilka elitfotbollen ska kunna genomföras (utan eller med publik bland annat) baserat på hur smittläget kring coronaviruset ser ut där och då.

Senast den här veckan har myndigheten lovat att återkomma, men om det blir med ett skarpt besked kring fotbollen eller en annan typ av återkoppling återstår att se.

- Det vet vi inte. Vi hade mötet och presenterade våra tankar. De hade lite motfrågor och vi diskuterade lite och fick sedan beskedet att de skulle återkoppla till oss i slutet av den här veckan. Sedan på vilket sätt de gör det och hur de tänker vet vi inte, säger Samuelsson.

Skulle ett grönt ljus av dem vara det som behövs eller behöver även styrande politiker säga sitt?

- Vi måste hela tiden rätta oss efter myndigheternas riktlinjer, det är det som står över allt. Den riktlinjen som just nu styr att vi inte kan spela inför tomma läktare är att tävling inom senioridrott just nu inte är tillåten. Det är den som primärt i så fall behöver upphävas. Vi kommer ju i första skedet att i så fall börja spela på tomma läktare inför stängda arenor, då är det ingen offentlig tillställning och vi är färre personer än riktlinjerna, men det centrala just nu är att det inte är tillåtet med senioridrott.

Om ni inte får grönt ljus i slutet av den här veckan, behöver man skjuta fram det tänkta premiärdatumet, 14 juni, igen?

- Vi har inte satt någon deadline där. Vi är tillsammans med klubbarna medvetna om att vi måste vara väldigt flexibla kopplat till förberedelser inför tävlingsmatcherna. Det kommer inte att vara optimalt, men kring var den gränsen går har vi inte satt något datum.

Fick du några signaler från Folkhälsomyndigheten under mötet?

- Jag kunde nog inte tolka några signaler på det sättet, men jag tyckte att det var ett bra möte. Vi hade ett möte på 45 minuter och vi fick chansen att beskriva hur vi tycker att vi på ett ansvarsfullt sätt stegvis och successivt kan börja spela fotboll igen, i linje med hur samhället i stort börjar ta steg tillbaka och närma sig ett ”normalt” tillstånd. Vi känner att vi kan gå i bräschen i och med att vi har organisationen med läkare och medicinska team. Vi tycker att det finns en logik i det. Samtidigt så har vi den allra största förståelsen för att vi måste följa myndigheternas riktlinjer och att de måste väga in väldigt mycket saker i sina beslut.

Anders Tegnell, som är statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, har tidigare sagt att det inte är aktuellt att ge godkänt för enskilda sporter eller evenemang. Svante Samuelsson vill inte ge in syn på om han tycker att fotbollen borde kunna få hanteras separat, sett till att det är Sveriges största sport vad gäller utövare och publikintresse.

- Jag känner inte att jag kan ha några synpunkter på hur de tar sina beslut. De har ett stort ansvar för att hantera coronakrisen för hela samhället, sedan vilka avvägningar de gör där och vilka beslut som tas känner jag inte att jag kan ha synpunkter på. Däremot så känner jag att det var bra att vi fick en möjlighet att inom fotbollen beskriva hur vi ser en möjlig väg framåt, där vi på ett ansvarsfullt sätt kan ta steg framåt och samtidigt minimera smittspridningen. Sedan är det de som får göra de värderingar som de tycker är lämpligt.

På damsidan kom under söndagskvällen beskedet om att den tänkta premiärdagen, den 31 maj, skjutis upp. Svenska cupen på herrsidan är tänkt att starta 1 juni. På damsidan har turneringen ställts in.