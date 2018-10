Så ska Harbuzi hedras under MFF:s match - spelet stoppas

Förre Malmö FF-mittfältaren och U21-landslagsmannen Labinot Harbuzi avled vid 32 års ålder. Hans bortgång berörde många i Fotbollssverige och väckte minnen från hans tid på planen. Efter beskedet höll MFF-supportrar en välbesökt minnesstund för Harbuzi utanför Stadion, samtidigt som svenska A-landslaget och U21-landslaget i veckan höll en tyst minut och spelade med sorgband i respektive landskamper.

Harbuzi blev i går begravd i Malmö och nu kommer även Malmö FF att hedra den tidigare mittfältaren i lördagens möte med Hammarby på Stadion i allsvenskan.

Skåneklubben meddelade i dag via sin hemsida att spelet kommer att stoppas i den 23:e minuten, numret Harbuzi bar på sin tröja i klubben, för en gemensam applåd för den tidigare spelaren. Vidare kommer föreningen även spela med sorgband.

Mötet mellan Malmö och Hammarby börjar klockan 13.00 i morgon och sänds på C More Fotboll och streamat på C More.