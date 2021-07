Så ska MFF bli bättre med Georgson tillbaka: "Jag gör ingen egen revolution"

Andreas Georgson är tillbaka i Malmö FF. 35-åringen återvänder till klubben efter två år som assisterande tränare i England och ska ta över sportchefssysslan från Daniel Andersson, när MFF gör en omorganisation i den sportsliga ledningen.

Andersson blir istället sportdirektör och får ett mer övergripande ansvar. Den blivande sportchefen beskriver allt som en snabb process och något han inte riktigt såg komma, trots Anderssons hintar under samtal duon emellan längre bak i tiden.

- Det var lite av en överraskning för mig. I min tankevärld var jag inte riktigt klar över att det kunde vara nästa steg. Utan "Danne" känner mig ganska väl och vet min profil – det var nästan så att han sa någonting till mig där jag kände att “detta borde jag tänkt på”. Samtidigt har jag alltid sett att Danne ska vara i den rollen här. Han är Malmö FF, och jag har aldrig haft en tanke på att jag ska in och ta den platsen. Att kunna gå tillsammans där han dessutom är kvar i en övergripande roll – det var en grej jag inte riktigt kunde förutspå riktigt. Men det var väldigt snabbt, redan vid första anbudet kändes det väldigt naturligt. Men det var nästan som att jag inte hade tänkt på att det här spåret inte kunde finnas. I mitt huvud fanns det bara att vara tränare, fram tills vi snackade om det, säger Georgson.

Han är själv inte så lite Malmö FF. Georgson tillbringade sammanlagt 14 år i klubben, där han verkade mest på ungdomssidan innan han blev assisterande tränare mellan 2018-2019. Formellt tillträder han på den nya posten den 1 januari 2022, och är fortfarande anställd av Arsenal. Under hösten kommer Georgson att gå bredvid Daniel Andersson i utrymmena på Eleda Stadion.

- Här är det arbetsuppgifter som jag är väldigt sugen på och väldigt spänd på att göra, där jag använder en lite större del av min profil från tidigare i karriären, som jag är sugen på att lära mig och testa. Sedan är Malmö hemma för mig, så när det var just Malmö och Danne som jag pratade med är det också en dimension som gör det stort och viktigt för mig. Det var inget enkelt beslut – men samtidigt var det enkelt, säger Georgson.

Efter säsongen 2019 lämnade han jobbade som assisterande tränare för att få samma arbetsuppgift i Championship-laget Brentford. Georgson rekryterades efter bara ett halvår till Arsenal, där han ansvarade för fasta situationer i A-laget och hade titeln "Head of set pieces". Erfarenheterna från England kommer Georgson att använda när han ska försöka göra MFF ännu starkare som klubb.

Du känner inte att du kastar dig in i en ny arbetsuppgift?

- Jo, på sätt och vis gör jag det – en del av områdena är nya för mig. Det fina i upplägget som jag är väldigt nöjd med är att vi har en övergångsperiod under hösten, där jag kan lära mig av allsvenskans bästa sportchef och gå bredvid, och i lugn takt hitta överlämningar. Att starta vissa processer, men vissa behöver jag lära mig och komma in i. Även när jag var på ungdomssidan jobbade jag och Danne i en massa olika processer. Det är en del som jag ser fram emot som fan att göra tillsammans. Jag är ingen ensamseglare – jag är en lagspelare.