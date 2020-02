Så startar Bajen mot Slavia Prag - testar ny spelare i backlinjen: "Skulle kunna vara en bra resurs där"

VALE DO LOBO. Hammarby träningsspelar mot Slavia Prag. Då får Tim Söderström chansen från start som vänsterback. - Han skulle kunna vara en bra resurs där, säger Bajen-tränaren Stefan Billborn.

Hammarby är på träningsläger i Vale do Lobo, Portugal och höll under lördagsförmiddagen ett bollpass inför kvällens träningsmöte med Slavia Prag på Estadio Algarve. Billborn berättade redan under fredagen att han hade en idé om att matcha ett starkt lag mot den tjeckiska serieledaren och nu bekräftar han hur startelvan kommer att se ut i matchen.

Bajens startelva: Davor Blazevic - Simon Sandberg, Richard Magyar, Mads Fenger, Tim Söderström - Serge-Junior Martinsson Ngouali, Darijan Bojanic, Jeppe Andersen - Alexander Kacaniklic, Aron Johannsson, Muamer Tankovic.

Därmed får Tim Söderström, som i fjol var mittfältare under sin första säsong i Bajen, spela på en lite ny position som vänsterback. Han har dock sedan tidigare även en bakgrund med spel som högerback i Brommapojkarna.

Billborn berättar om hur han resonerat kring det positionsvalet:

- Jag tror att det kommer fungera bra, annars hade jag inte spelat honom där, säger Billborn och fortsätter:

- Innermittfältare brukar vara ganska bra som ytterbackar. Det som kan vara problemet ibland är att vissa innermittfältare är lite tröga, men det är inte han. Han är bra rättvänd, har bra driv och jag tror att han skulle kunna vara en bra resurs där. Han är trygg med bollen, väldigt bra rättvänd och har ett bra driv och en bra touch, men det är nu mer att han ska få känna på det och att det ska se bra ut. Han har spelat en del högerback med BP i allsvenskan i ganska många matcher, så vi får se.

Är det ett test för att han ska kunna spela som ytterback kommande säsong?

- Ja, det skulle jag nog säga. Han skulle kunna vara ett bra komplement till Dennis (Widgren) och Simon (Sandberg) i alla fall, det är jag ganska övertygad om. Men sedan får vi se hur bra det blir, samtidigt som det kommer att ta lite mer tid än bara i dag för att kunna se det.

I fjol var Serge-Junior Martinsson Ngouali mestadels skadad och därmed bildade i stället Darijan Bojanic och Jeppe Andersen innermittfält. Nu får alla tre plats i lagets startelva.

- Det är jättebra fotbollsspelare, så jag tror att det kommer att bli bra. Det gäller att vi inte visar för mycket fötter och att vi har någon som trycker djupt hela tiden. Det är väl mest det, säger han.

Billborn menar att det kan bli ett par byten i matchen, men inte för många för att visa respekt mot ett troligen starkt motståndarlag.

- Jag hoppas inte att vi ska behöva byta för mycket, då vi vill spela med ett på pappret starkare lag så länge som möjligt, men vi kommer säkert att göra en fyra, fem byten, även om jag inte hoppas behöva göra dem så tidigt. Vi riskerar ingenting, så vi får se, men jag hoppas att det inte ska bli så, då det handlar om respekt mot dem, säger han och fortsätter:

- De har ju troligtvis ett jättebra lag. De hade inte en enda spelare i startelvan mot Bröndby som är ordinarie i deras lag, så det borde ju betyda att de har ett starkt lag nu om de liksom inte skickar juniorerna. I sådana fall är de fruktansvärt bra och mycket bättre än något lag som vi har spelat mot förut, samtidigt som de har en vecka till seriestart, så det är klart att det kommer bli tufft, men det är också vad vi tror i alla fall.

Matchen börjar klockan 21.00 svensk tid och sänds på C More Live och streamat på cmore.se.