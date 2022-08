Så streamar du Allsvenskan och Superettan på Telia och C More

Med premiär den 20 augusti streamas samtliga matcher i Superettan och Allsvenskan i fotboll från discovery+ även på Telia och C More. Först ut på lördagen är Varberg – Djurgården i Allsvenskan, samt Landskrona Bois – Jönköpings Södra och Östersund – BP i Superettan. Samtliga matcher har avspark 15.00.

För att streama Allsvenskan och Superettan på C More krävs paketet C More Premium Plus.

För att streama ligorna hos Telia krävs paketet All Sport från Telia, C More och Viaplay.