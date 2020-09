Så tänker DIN allsvenska klubb om 500-taket - alla öppnar inte för publik

AIK

Har ännu inte fattat något beslut kring hur man ska göra. Tidigare har klubben bestämt sig för att man ska jobba enligt mottot "alla eller ingen". Än så länge finns inget annat besked än att man inte kommer släppa in publik kommunicerat. I en kommentar på sin hemsida under tisdagen säger dock klubbdirektör Björn Wesström:

- Beskedet som vi fick idag var att Regeringen planerar att fatta ett beslut, tills det beslutet är fattat arbetar vi med olika scenarion för såväl dam- som herrverksamheten. Beskedet sänder signalen att vi går mot en öppning av publika evenemang vilket vi som klubb är positiva till. Vi återkommer med konkreta konsekvenser när Regeringen väl fattat beslut, säger Wesström.¨

Antal hemmamatcher efter 15 oktober: 4

BK HÄCKEN

Klubben från Hisingen vill släppa in 500 åskådare på sina hemmamatcher.

- Förutsatt att det kommer ett besked om att vi kan ta emot publik så kommer vi göra det utifrån de direktiv som råder. Är det 500 som gäller så kommer vi hantera det på ett bra sätt, säger klubbchefen Marcus Jodin till Fotbollskanalen.

Hur man ska fördela ut biljetterna? Jodin förklarar:

- Vi tänker utgå från våra centrala grupper kopplat till partners och årskort. Sen blir det problematiskt. Vi har drygt 1000 årskort sålda och ganska många partnerbiljetter. Men alla kommer få se en match.

- Vi får någonstans fokusera på det positiva i det här och att det ändå är ett steg mot en tillbakagång. Fotbollen behöver känna att det rör på sig och att det börjar låta lite från våra arenor.

Häckens arrangemangskostnader kommer gå upp om och när de får släppa in 500 åskådare, och de kommer inte tjäna några ”nya pengar” på att ge partners och årskortsinnehavare möjligheten att se matcher på plats.

- Men vi får värdera den kostnaden utifrån ett längre perspektiv. Det blir definitivt ingen plusaffär, snarare en ren kostnad. Men det är vi beredda att ta.

DJURGÅRDEN

Har inte fattat något beslut kring om man kommer att släppa in publik på matcherna eller inte.

- Vi har inte bestämt oss. Det kommer vi göra inom kort. Vi ska diskutera det här när vi vet lite mer exakt vad som gäller. Men det är klart att det ändå är glädjande att man öppnar upp lite mer. Sen har vi full respekt för att vi behöver hantera det här på ett snyggt sätt, så att vi kan minska smittspridningen, säger vd:n Henrik Berggren till Fotbollskanalen.

Antal hemmamatcher efter 15 oktober: 4

ELFSBORG

Elfsborg kommer att släppa in publik efter den 15 oktober. De som köpt säsongsbiljett premieras och blir det fyra hemmamatcher med 500 åskådare kommer med stor sannolikhet alla som har årsbiljett få se varsin match på plats.

- Fyra matcher gånger 500 är 2000 personer, då är det ett antal vi tror att vi kan hantera - att alla som köpt seriebiljett både privat och på sponsorsidan kan gå på en match, säger klubbchef Stefan Andreasson till Fotbollskanalen.

Är det så att det faktiska antalet åskådare blir färre än 500 (beroende på om personal ska räknas in eller inte) så kan klubben behöva få tänka om.

- Vi försöker hitta lösningar för de antal vi får ta in. Vi vill erbjuda så många som möjligt, om det så bara är en live-upplevelse så ska vi försöka göra det.

Antal hemmamatcher efter 15 oktober: 4

FALKENBERGS FF

Falkenberg kommer att släppa in åskådare och som många andra klubbar så är det de som redan löst ett säsongskort som ska få komma in.

- Vi har pratat och förberett oss lite på det här och hoppats att det skulle komma och vår tanke är att de som har årskort som har betalat sina biljetter 2020, att vi ska ha möjlighet att bjuda dem på någon/några hemmamatcher, säer klubbchef Patrik Lundgren till Fotbollskanalen.

Falkenberg har sålt cirka 950 säsongskort under 2020 så man hoppas att alla som har köpt säsongskort ska få se i alla fall två matcher vardera.

Antal hemmamatcher efter 15 oktober: 4

HAMMARBY

Kommer att lotta ut vilka säsongskortsinnehavare som kommer att få gå på matcherna. Hammarby sålde hela 16 000 årskort inför säsongen vilket gör att det så klart blir många om budet.

- Alla våra 25–30 000 som brukar gå på matcherna vill förstås vara med på läktaren. Men vi är inte där just nu i samhället. Många kommer tycka det är positivt att några får gå på matcherna. Att det blir lite liv i den här lådan. Förhoppningsvis kan det elda på våra spelare också, säger vd Henrik Kindlund till Aftonbladet.

Antal hemmamatcher efter 15 oktober: 4

HELSINGBORG

Helsingborg har ännu inte beslutat sig för hur man ska resonera efter tisdagens besked.

- Tyvärr kan jag inte säga rakt ut exakt hur vi kommer göra. Vi kommer ha ett möte imorgon för det här kom ganska snabbt nu. Ett oförberett besked egentligen, för efter förra veckans besked har vi inte hört någonting. Vi kommer ha ett möte internt och även ta in externa frågeställningar, från supportrar, sponsorer och så vidare. Vi ser ändå beslutet som ett steg i rätt riktning och ser positivt på att kunna nyttja det så mycket det går. Det kommer inte vara en lösning på alla problem. Men vi ser hellre att man öppnar med 500 än fortsätter som det var förra veckan, säger Frederik Ericsson, arrangemangsansvarig, till Fotbollskanalen.

Antal hemmamatcher efter 15 oktober: 4

IFK GÖTEBORG

Klubbdirektören Max Markusson meddelar i ett sms till Fotbollskanalen att man inte bestämt sig kring om man kommer släppa in 500 åskådare eller inte, och i sådana fall hur man väljer ut vilka som får gå på matcherna.

”Vi kommer att kommunicera hur vi tänker i våra egna kanaler när vi har grundat frågan ordentligt”, skriver Markusson.

När tror du att ni är klara med det arbetet?

”Kan inte ge ett datum”, meddelar klubbdirektören.

Antal hemmamatcher efter 15 oktober: 3

IFK NORRKÖPING

Enligt klubbdirektören Jens Magnusson har klubben ännu inte bestämt sig för om man kommer att släppa in publik på sina hemmamatcher efter den 15 oktober.

- Vi vill ha in publik och det är positivt att det här steget (från regeringen) tas. Varje steg mot en levande läktare är något som är positivt. Så måste vi se det. Vi har gjort en ganska djupgående egen utredning kring hur vi ser på ett arrangemang på Östgötaporten och vi har landat i att vi skulle kunna hantera upp till 3 000 åskådare på ett smittsäkert sätt, säger Magnusson till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Men vi behöver lite tid för att prata ihop oss nu, och vi behöver lite ytterligare information om hur reglerna ska gälla i detalj. Sedan är vår plan att informera om vårt beslut i våra egna kanaler och direkt till våra säsongskortsinnehavare.

Magnusson berättar att man hoppas kunna ge besked om 500-frågan antingen i slutet av veckan eller i början av nästa vecka.

- Vi har väl sålt ungefär 6 000 årskort och att på olika sätt göra ett urval… det hade vi ju helst velat slippa. Det är smärtsamt och våra supportrar är det finaste vi har. Den här frågan måste vi hantera på ett så väldigt och ansvarsfullt sätt som möjligt.

Antal hemmamatcher efter 15 oktober: 3

KALMAR FF

Klubbchefen Markus Rosenlund är tydlig: Kalmar tänker släppa in publik om de får det.

- Vi kommer släppa in 500 åskådare. Vi hade så klart velat ha en procentsiffra (utifrån hur stor arenan är) men jag tror att det är viktigt att vi inom fotbollen visar att vi kan hantera 500 åskådare och göra det på ett bra och säkert sätt, för att vi i framtiden ska kunna ta steg för steg, säger Rosenlund till Fotbollskanalen.

KFF kommer att prioritera sina årskortsinnehavare, på företag- och privatsidan.

- Vi har sålt ungefär 2000 årskort, och vi har tre hemmamatcher kvar att spela efter den 15 oktober. Så räknar man matematiskt på det saknas det ju 500 platser för att alla ska få se en match. Men vi tittar på lite lösningar där för att se vad vi kan göra.

Antal hemmamatcher efter 15 oktober: 3



MALMÖ FF

Kommer genom lottning att avgöra vilka årskortsinnehavare som får biljetter till de tre matcherna som återstår. På sin hemsida skriver MFF:

"Tilldelas man biljett till en match blir man borttagen från urvalet till övriga två matcher. Detta för att ge så många årskortsinnehavare som möjligt chansen att se en allsvensk match på plats 2020."

- Vi tycker att det är ett väldigt positivt besked att vi nu får möjlighet att öppna upp lite grann. Även om jag hoppats på att det skulle finnas en större lokal anpassning och att vi haft möjligheter att ta in lite fler, och samtidigt kunna följa de regler och riktlinjer som finns kring distansering och så, precis i linje med det förslaget som vi presenterade tidigare. Men jag tycker att det är viktigt att vi tar ett första steg, och då är det här bättre än att inte göra någonting överhuvudtaget. Det är väldigt positivt att vi får öppna upp, säger vd Niclas Carlnén till Fotbollskanalen.

Antal hemmamatcher efter 15 oktober: 3

MJÄLLBY

Mjällby kommer att i första hand låta säsongskortsinnehavare få komma in på matcherna.

- Jag tror många klubbar tänker likadant - vi vill i första hand erbjuda biljetterna till våra sponsorer och säsongskortsinnehavare som har visat stort tålamod och stöttat oss hela året trots att de inte fått se någon fotboll. Där får vi göra någon form av lotteriverksamhet och se hur många matcher det kan bli, säger ordförande Magnus Emeus till Fotbollskanalen.

Han har dock förståelse för att några klubbar resonerar annorlunda.

- Vi har inte landat i att vi sagt att vi ska ta in "alla eller ingen". Jag förstår att man kan resonera så också, men vi är lite färre. Har man många tusen som man ska lotta ut bland så blir det lite svårare. Får man några matcher här hemma så kanske man kan styra det så att de flesta kan få komma någon eller några gånger.

Antal hemmamatcher efter 15 oktober: 3

SIRIUS

Sirius har ännu inte beslutat sig för hur man ska göra. Man vill släppa in publik, men avvaktar tills det kommer mer tydliga besked. Om man beslutar sig för att släppa in publik så är det säsongskortsinnehavarna som premieras

- Jag tycker inte att det är en så lätt fråga. Vi har tankar på plats men jag tycker att direktiven är lite för oklara för att veta vilka förutsättningar det blir, säger klubbdirektör Christer Abrahamsson till Fotbollskanalen.

- Ståndpunkten är så klart att de som har biljetter (säsongskortsinnehavarae) ska få se fotboll, det är vår plikt att försöka säkerställa det, men det kan inte ske under vilka förutsättningar som helst.

Antal hemmamatcher efter 15 oktober: 5

VARBERG

Varberg gör i år sin första säsong någonsin i allsvenskan och kommer att försöka få in så många åskådare som är okej.

- Vi är väldigt positiva till att vi får släppa in publik. Det är första gången vi är i allsvenskan och ingen har fått se på det. Sedan har vi bara en sittplatsläktare med 1000 platser och det beror på hur man räknar en meter... Är det mellan två munnar eller är det mellan axlarna? Det gör ganska mycket platser för vår del. Vi kan nog inte få in 500, säger klubbchef Dan Skogman till Fotbollskanalen.

Antal hemmamatcher efter 15 oktober: 4

Så ni är inställda på att maximera det antalet ni kan?

- Vi kommer att köra så många som det går och det kommer att vara av säsongskortsinnehavarna (cirka 1000 personer).

Hur säsongskortsinnehavarna ska "väljas ut" är ännu inte bestämt.

ÖREBRO

Klubben tänker släppa in publik på matcherna som återstår efter den 15 oktober.

- Ja, det är vår plan. Det finns ju några delar som talar för att man inte ska göra det. Det ena är det ekonomiska, för vi kommer inte hitta nya intäkter genom det här utan det kommer istället medföra nya kostnader. Och sen är det så klart risken för att det uppstår en selekteringsproblematik. Vilka supportrar ska man välja? Hade vi fått släppa in publik från den 1 oktober så hade alla som har köpt årskort kunnat få komma in på en match i år, men nu är vår kapacitet lite för låg för det. Men vi ser det här, även om det är ett väldigt litet steg, som ett steg framåt. Det är viktigt att visa att vi klarar av att hantera 500 åskådare och därför är det viktigt att ta in publik, säger vd:n Simon Åström till Fotbollskanalen.

- Vi har tre hemmamatcher kvar efter den 15 oktober och knappt 2000 supportrar som köpt årskort och inte krävt pengar tillbaka för det. Det är de vi tänkt premiera i första hand.

Kommer ni lotta fram vilka av de 2000 som får se en match?

- Vi har inte bestämt det än. Vi vet ju faktiskt inte riktigt än om vi kan ta in 500 åskådare, eller om personal på plats och så vidare behöver räknas in i den siffran. Det kommer bli en sifferlek.

- Det är möjligt att vi kör någon form av först till kvarn-princip. För även om man erbjuder alla de 2000 så är det inte säkert att alla kommer vilja eller kunna utnyttja sin möjlighet att se en match. Men vi får fundera på det här.

Antal hemmamatcher efter 15 oktober: 3



ÖSTERSUND

Har bestämt sig för att även fortsatt spela inför tomma läktare. Anledningen är att det skulle påverka ekonomin i negativ riktning att släppa in publik då det medför en större säkerhetsapparat.

- Det är inte ett alternativ (att släppa in 500 personer). Jag hoppas verkligen att våra supportrar förstår att vi inte vill att klubben ska hamna i en ännu mer akut situation, säger vd Michael Schahine till Östersunds-Posten.

Enligt Schahine skulle ÖFK behövafå släppa in runt 2500 personer får att gå break even.

- Jag har tagit upp det här till min styrelse, jag har visat siffrorna, och styrelsen tycker inte alls att vi ska göra det, säger han.

Antal hemmamatcher efter 15 oktober: 3