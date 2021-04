Så tippar Fotbollskanalen allsvenskan 2021

Olof Lundh:

1. Malmö FF

2. Hammarby IF

3. BK Häcken

4. Djurgårdens IF

5. IFK Göteborg

6. AIK

7. IF Elfsborg

8. IFK Norrköping

9. Örebro SK

10. Mjällby AIF

11.Degerfors IF

12. Kalmar FF

13. Varbergs Bois

14. Halmstads BK

15. Östersunds FK

16. IK Sirius

Martin Petersson:

1. Malmö FF

2. IFK Norrköping

3. Djurgårdens IF

4. Hammarby IF

5. BK Häcken

6. AIK

7. IF Elfsborg

8. IFK Göteborg

9. Örebro SK

10. Mjällby AIF

11. Kalmar FF

12. Halmstads BK

13. IK Sirius

14. Varbergs Bois

15. Östersunds FK

16. Degerfors IF

Andréas Sundberg:

1. BK Häcken

2. Malmö FF

3. Djurgårdens IF

4. IFK Norrköping

5. Hammarby IF

6. IF Elfsborg

7. AIK

8. IFK Göteborg

9. Örebro SK

10. Mjällby AIF

11. Halmstads BK

12. Degerfors IF

13. Varbergs Bois

14. Kalmar FF

15. IK Sirius

16. Östersunds FK

Sebastian Pearson:

1. Malmö FF

2. Hammarby IF

3. Djurgårdens IF

4. BK Häcken

5. IF Elfsborg

6. IFK Norrköping

7. AIK

8. IFK Göteborg

9. Örebro SK

10. Mjällby AIF

11. Kalmar FF

12. Halmstads BK

13. Degerfors IF

14. IK Sirius

15. Östersunds FK

16. Varbergs Bois

Alexander Rosenlund:

1. Hammarby IF

2. Malmö FF

3. IFK Göteborg

4. Djurgårdens IF

5. BK Häcken

6. IFK Norrköping

7. IF Elfsborg

8. AIK

9. Örebro SK

10. Varbergs Bois

11. IK Sirius

12. Halmstads BK

13. Degerfors IF

14. Mjällby AIF

15. Östersunds FK

16. Kalmar FF

Erik Hadzic:

1. Malmö FF

2. Hammarby IF

3. BK Häcken

4. IFK Göteborg

5. Djurgårdens IF

6. IFK Norrköping

7. AIK

8. IF Elfsborg

9. Örebro SK

10. Mjällby AIF

11. Kalmar FF

12. Halmstads BK

13. Degerfors IF

14. IK Sirius

15. Varbergs bois

16. Östersunds FK

Jesper Thedeen:

1. IFK Norrköping

2. Malmö FF

3. Hammarby IF

4. Djurgårdens IF

5. BK Häcken

6. AIK

7. IFK Göteborg

8. IF Elfsborg

9. Örebro SK

10. Halmstads BK

11. Mjällby AIF

12. Degerfors IF

13. Östersunds FK

14. IK Sirius

15. Varbergs Bois

16. Kalmar FF

Filip Edvardsson:

1. Malmö FF

2. Hammarby IF

3. BK Häcken

4. Djurgårdens IF

5. IFK Norrköping

6. AIK

7. IFK Göteborg

8. IF Elfsborg

9. Mjällby AIF

10. Örebro SK

11. Degerfors IF

12. IK Sirius

13. Kalmar FF

14. Östersunds FK

15. Varbergs Bois

16. Halmstads BK

Max Richnau:

1. Malmö FF

2. BK Häcken

3. Hammarby IF

4. Djurgårdens IF

5. IFK Norrköping

6. AIK

7. IFK Göteborg

8. IF Elfsborg

9. Halmstads BK

10. Mjällby AIF

11. Örebro SK

12. Degerfors IF

13. Kalmar FF

14. Östersunds FK

15. IK Sirius

16. Varbergs Bois

Max Colliander:

1. Malmö FF

2. Hammarby IF

3. Djurgårdens IF

4. BK Häcken

5. IFK Norrköping

6. AIK

7. IF Elfsborg

8. IFK Göteborg

9. Mjällby AIF

10. Örebro SK

11. Degerfors IF

12. Östersunds FK

13. Kalmar FF

14. Varbergs Bois

15. IK Sirius

16. Halmstads BK

Martin Eriksson:

1. Malmö FF

2. Djurgårdens IF

3. Hammarby IF

4. BK Häcken

5. IFK Norrköping

6. IFK Göteborg

7. AIK

8. IF Elfsborg

9. Örebro SK

10. IK Sirius

11. Mjällby AIF

12. Degerfors IF

13. Östersunds FK

14. Halmstads BK

15. Kalmar FF

16. Varbergs Bois

Henric Holmberg:

1. Malmö FF

2. BK Häcken

3. Hammarby IF

4. Djurgårdens IF

5. AIK

6. IFK Göteborg

7. IF Elfsborg

8. IFK Norrköping

9. Örebro SK

10. Mjällby AIF

11. IK Sirius

12. Varbergs Bois

13. Degerfors IF

14. Halmstads BK

15. Kalmar FF

16. Östersunds FK

Max Julin:

1. Malmö

2. Häcken

3. Djurgården

4. Hammarby

5. Norrköping

6. Elfsborg

7. Göteborg

8. AIK

9. Halmstad

10. Örebro

11. Degerfors

12. Mjällby

13. Kalmar

14. Sirius

15. Östersund

16. Varberg