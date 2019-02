Så vill "MP" förändra KFF efter turbulensen: "Mest sugen på det här - tackat nej till klubbar på MFF:s nivå"

Magnus Pehrsson är på hugget i sin nya roll som huvudtränare för Kalmar FF. När vi satt oss ner i den enorma lobbyn på lagets lyxiga hotell i turkiska Belek räcker det med att ställa en fråga för att han ska trumma i gång sina tankar om varför det här uppdraget är spännande för honom. Direkt börjar han prata om KFF med en stark tro i rösten.

- Det här känns jättebra, på det sättet att det finns potential och det finns saker att utveckla. Det blir kanske den första klubben som jag är i sedan jag var i Gais där det finns både saker på plan och utanför som jag kan bidra till. Nummer ett är ju så klart att vara fotbollstränare, men här handlar det om att utveckla ett lag, spelare, flera unga spelare och samtidigt skapa bättre arbetssätt utanför planen. Det har jag ju gjort i många av mina jobb, säger Pehrsson och fortsätter:

- Det är förbättringar som Kalmar har efterfrågat, när det gäller allt i från organisation, träning, rekrytering och så vidare. Det var ett sådant här uppdrag som jag var mest sugen på efter att ha varit i Malmö, faktiskt.

Har saker och ting varit mer "upparbetade" på andra ställen du varit på?

- Jag ska ju inte nedvärdera Kalmar så, men om jag till exempel jämför med Malmö FF som är den svenska klubb som kommit längst och har störst resurser, så är det klart att det är skillnad. Just det här att komma in och bygga något, att utveckla något, känns spännande. Det har jag ju så klart försökt göra på alla ställen som jag varit på men för mig handlade det om att antingen ta steget till ett sådant här uppdrag eller ta någonting för pengar och cv, och flytta utomlands. Det kunde jag ha gjort, men det här lockade mer. Både av jobbmässiga skäl men också av sociala skäl, med tanke på familj och så vidare. Jag är väldigt nöjd över att vara i Kalmar.

Pehrsson skrev i november, efter bara en kort tids diskussion med Kalmars ledning, på ett treårsavtal med den småländska klubben. 42-åringen hade då varit arbetslös sedan i maj, efter att ha fått sparken av Malmö FF.

Tränaren ledde MFF till ett SM-guld 2017 och en cupfinal 2018, men efter att resultaten i allsvenskan inte gått som de himmelsblå tänkt sig under våren 2018 fick Pehrsson ta farväl av storklubben.

Kort därefter säger sig Pehrsson ha kunnat hoppa på tränaruppdrag i klubbar utomlands, men till slut landade han alltså i Kalmar.

- Under sommaren tackade jag nej till två bra jobb. Det var svårt, för det var ändå jobb som jag tror väldigt få svenska tränare hade tackat nej till. Det var utomlands, bra klubbar i Europa som är ungefär på Malmös nivå. Men jag kände inte att det var rätt steg för mig eller familjen då.

- Sen under hösten var jag i samtal med väldigt många olika klubbar, på olika sätt. Både toppklubbar i ligor i Europa, men inte i de största ligorna, och också klubbar som var på lägre nivå än Kalmar. Det var i Sverige och Norge. Hösten var mer spännande utifrån vad som skulle landa in och hur det skulle bli, och sen gick det väldigt snabbt med Kalmar. Just därför att det var ungefär den bild som jag hade av vad jag skulle vilja göra, att Kalmar stod för det.

Vad ser du i Kalmar?

- Jag ser att vi ska bli ett bättre lag än vad Kalmar har varit, att successivt utveckla det. Kalmar hade redan förra året den yngsta startelvan, med egna produkter, och de har tagit väldigt stora steg där. Det vill jag fortsätta utveckla och ge de spelarna tillit. Samtidigt har vi försökt förstärka truppen i vinter så att vi blir mer stabila och kan hitta en bra mix av det där.

- Sen gäller det att våga vara ett lag där det finns bra möjligheter att få speltid, oavsett om man kommer i från akademin eller värvas in som 20-21-åring. Man ska kunna utvecklas till en spelare som kan spela på en högre nivå än allsvenskan här. Jag vill vara med och skapa ett lag som spelar en bra fotboll, en intensiv fotboll och en bra plattform för spelare för att ta sig ut till ännu större äventyr senare.

De senaste åren har det till stor del varit storstadsklubbar som slagits i toppen av allsvenskan. Hur svårt är det att hävda sig för en klubb i en stad som Kalmars storlek?

- Det är en stor utmaning, i och med att vi vet att tabellplaceringen korrelerar med ekonomin till drygt 90 procent. Det är fakta. Men så är det ändå alltid något år som något lag gör det bättre. Förra året var det Sundsvall som tydligt kom högre upp i tabellen än vad de hade ekonomi för. Det kanske man inte kan klara av varje år, men däremot kan vi bli en stabil allsvensk förening.

- Det har ju Kalmar varit, även om de något år varit indraget i en bottenstrid. Framför allt 2017 räddades de ju kvar så. Men det är ändå en stabil allsvensk förening. Så det handlar om att bygga därifrån och bli bra på hur vi jobbar i vardagen, att det arbetet blir proffsigare och proffsigare, samtidigt som vi gör det bra i våra rekryteringar där vi kommer få leta lite efter andra åldrar och på andra ställen än vad kanske andra lag kan göra. För ska vi leta efter en 27-årig svensk spelare som ska vara en toppallsvensk spelare kommer vi få välja som nummer tio om vi ska få honom. Men det finns ju andra åldrar, kategorier och länder som vi kan bli mest attraktiva i för att vi visar att man får möjligheten i Kalmar.

Med sig in i Kalmar fick Pehrsson en bekant, Jesper Norberg. Duon jobbade ihop med Estlands landslag och Norberg är nu assisterande tränare i KFF. Tillsammans är de nu inte bara ansvariga för laget, utan också delaktiga i rekryteringar och scouting av eventuella nyförvärv.

- Jesper har både varit fotbollstränare men har också många år bakom sig som scout och agent. Det är klart att vi ser en sportslig ledningsgrupp med mig, Thomas (Andersson Borstam, sportchef), Jesper, Jens Nilsson (akademichef) och även klubbchefen Mattias Rosenlund. Där har vi redan blivit ett bra team som hjälps åt men det är klart att Jesper, så som vi håller på att utveckla det, över tid säkert kommer att ligga lite närmare Thomas vad det gäller rekryteringar.

- Mitt jobb kommer ju först och främst att handla om att utveckla spelarna, laget och förbereda oss inför nästa match. Men det är en väldigt liten organisation där vi jobbar nära varandra. I det här fönstret har vi fått jobba dubbelt, vi har fått agera med olika mössor på där man ibland fått vara scout och så vidare. Det är inte hållbart över tid, utan där får vi bygga upp en organisation som är ännu bättre än vad den varit.

Kalmar har ett turbulent år bakom sig, och framför allt under de sista månaderna på 2018 stormade det. I somras blev det, efter många om och men, klart att klubben fick sälja sin arena Guldfågeln Arena till Kalmar kommun efter att ägandet i många år tyngt KFF:s ekonomi rejält. Under hösten drabbades huvudtränaren Nanne Bergstrand av utmattningsdepression och sjukskrevs, varpå klubblegendaren Henrik Rydström fick leda laget vidare.

Rydström fick lämna föreningen i november, under omständigheter som skapade en kaosartad situation runt klubben. KFF:s dåvarande ordförande Johan Assarsson sa i ett telefonsamtal, som vittnen överhörde, på en bilfirma att Rydström skulle få gå och några dagar senare gick styrelsen ut med en kortfattad information på klubbens hemsida om att tränaren gjort sitt. Det efter att bland annat lagets store stjärna, Rasmus Elm, öppet stöttat Rydström och i en intervju med Barometern beskrivit läget i klubben som "en cirkus och karusell".

Reaktionerna efter att Rydström fått lämna blev stora. En namninsamling upprättades bland KFF-medlemmar för att få till ett extra årsmöte och för att avsätta vissa styrelsemedlemmar. Det mötet avblåstes efter att ordföranden Johan Assarsson och ledamöterna Richard Teern och P-O Persson hoppade av sina uppdrag i styrelsen.

Vidare har KFF fått utstå stark kritik från både nuvarande och tidigare spelare. Tobias Eriksson, som lämnade i vinter, har sagt till Barometern att det saknats en "röd tråd" i föreningen och Markus Thorbjörnsson, som nyligen tog farväl av Kalmar efter tio år i klubben, har för Fotbollskanalen berättat att han känner att personer som jobbar i KFF "vill vara där för att synas i stället för att se till Kalmar FF:s bästa". Rasmus Elm tvekade också kring en förlängning med klubben på grund av att han ville se förändring. Han vill att klubben ska visa att den "vill någonting" och att den har "en tydlig vision, målsättning och kravbild på vad som ska göras".

Vad vet du om klubbens situation utifrån de här sakerna, Magnus? Hörde du dig för om läget innan du tog över?

- Det är klart att man alltid gör sin egen research och känner av. Men jag såg det här mer som en väldigt bra möjlighet att komma in och försöka göra saker bättre. För förändring var välkommen. Det var mer så, att det handlar om att ta ut en ny riktning, en tydlig sådan och försöka vara kraftfull i jobbet med att förbättra saker.

- Det är tydligt, som du säger, att det funnits missnöje med olika saker på olika sätt. Det finns det kanske över allt men här har det bubblat upp mer än i andra föreningar det senaste året. Jag såg mer på det som en bra möjlighet, för tittar man på till exempel faciliteter och vår dagliga miljö så är den väldigt bra. Jämför jag med Malmö FF, som är den största klubben och den klubb som har bäst ekonomi, så kan jag säga att vår vardag kring hur vi kan träna och de faciliteter som vi har inte är sämre än det som finns i MFF. Det finns inga undanflykter där.

- Det handlar om att göra något bra av det. Det ihop med att man ändå sålde arenan i somras gör ju att man kan vara lite mer framåtlutad och tänka lite mer långsiktigt än bara på nästa fönster och närmaste halvåret. Det finns ju inte massa extra resurser, men det finns bra möjligheter för att faktiskt göra någonting. Det är som alltid att när man kommer ur kris, då brukar det bli något bra av det. För då måste alla jobba lite hårdare och göra lite nya saker för annars kommer man inte ur det.

Vad har du märkt av hos dina nya arbetskamrater, har tiden som varit tagit kraft hos dem?

- Ja, det tror jag. När vi kom i november så är det klart att det fanns en trötthet i organisationen. Så klart. Jag menar, det missnöjet som varit och det som hände då, det har ju varit en storm i Kalmar. Sen är det klart att det som händer i Kalmar FF inte är det som hela fotbolls-Sverige bryr sig om varje dag, i och med att det ligger på ett ställe i landet som gör att vi inte får de stora rubrikerna. I Kalmar har det varit en stor grej. Så det är klart att det var ett tröttkört gäng som vi kom in till.

- Sen hade vi bra kontakter och diskussioner när vi blev anställda och vi kopplade snabbt på akademin. Vi hade en bra konferens och jag tror att det vi kom in och sa, vi visade upp vårt tankesätt där akademin är en väldigt tydlig del, skapade en bra energi. Som jag sa tidigare, förändringar har varit välkommet. Man behöver alltid vara taktfull när man ska förändra saker, för det är mänskligt att vara emot förändringar, men jag kan ända säga att det här har varit det mest tacksamma stället att komma till när det gäller att försöka göra saker bättre. Sen kanske jag själv har blivit bättre på att förändra saker också, genom att ha testat på det tidigare. Både när det gäller att vara taktfull men också vara tydlig när det behövs. Så det är väl en kombination av vad man själv har varit med om och miljön i Kalmar.

Det låter som att du kommer få ganska mycket mandat?

- Ja. Jag är ju inte ensam, men det är klart att det jag och Jesper beskrev att vi ville göra i de rekryteringsmötena som vi hade matchade väldigt bra med det som Kalmar har. Just när man jobbar med små medel och inte har superfokus på sig, och man har varit tvungen att överleva ekonomiskt, är det svårt att få ett genomslag i idéerna som varit. Det har handlat om att föryngra truppen och ha fler unga och utvecklingsbara spelare. Selekteringen har handlat mycket om fart, spelarnas kapacitet att spela en snabb och intensiv fotboll. Så det är därför jag tror det gick så snabbt i våra diskussioner, när vi kom in och sa: ”Så här vill vi spela fotboll, så här vill vi bygga truppen, så här vill vi skapa en mer professionell miljö”. Det har varit en enkel process hittills.

Spelmässigt har Kalmar sedan Pehrsson tog över laget jobbat utifrån ett sorts 3-5-2-system, eller 3-6-1-system, och ett lika stort fokus på bollinnehav som under tiden då Henrik Rydström ledde laget i höstas lär det inte bli.

- Jag har utgått i från vad som gjordes under hösten när jag tittat på laget. Det är främst under den perioden som jag har tittat på spelarnas prestationer för det är ändå det som de har med sig in i den här säsongen, de sista grejerna som de jobbat med. Jag har så klart pratat med de i staben som var med då också. Men jag har mest konstaterat att det var så då, och det är det här som skiljer mot hur jag vill göra och sen har jag bara kört.

- Jag har tittat på spelarna som jag har tillgång till, för man måste ändå utgå ifrån det. Så jag har tittat på vilka spelare som jag räknar med ska vara bärande i det här laget, hur jag ska använda de spelarna på bästa sätt och så får jag försöka bygga ihop det med hur jag vill spela fotboll. Jag ska få det att passa ihop, så jag har inte tagit så mycket hänsyn till förra året mer än att jag vet ungefär hur det såg ut då.

Vad är grunderna i det spelsätt som du ser att ni kan använda i Kalmar?

- Strävan är tydlig, vi vill ha ett lag som kan löpa snabbt och mycket. Samtidigt vet vi om att de tre spelarna som varit absolut mest bärande i laget, bröderna Elm och Romario, är tre väldigt passningsskickliga spelare. Sen har vi försökt addera mycket funktionell teknik men också fart. När Kalmar har varit som bäst de senaste åren har det varit svårt att ta bollen i från dem och så vill vi att det ska fortsätta vara men vi vill ha en ännu större riktning, framför allt när vi vinner boll, på att utnyttja omställningar bättre. Försvarsmässigt kommer vi nog vara bekväma i att både stå lägre, för att få till ett omställningsspel och vara samlade mot vissa lag, och kunna pressa högt. Ska man hårdra det så kan man säga att vi ska utnyttja de bra passningsfötterna som vi har, utnyttja omställningslägen och sen vara duktiga på att både stå högt och lågt. Det är ju alltid en helhet.

- Sen har vi de fasta situationerna, som Kalmar kanske inte statistiskt varit så bra på som ryktet gör gällande, men tanken om att Kalmar är starkt där har ändå levt kvar sedan alla mål de gjorde på fasta situationer när de vann SM-guld och så vidare. Det vet jag själv, för när jag tränade Malmö FF hade man alltid den respekten. Den finns där och det är klart att vi ska använda den. Vi har bra fötter som kan slå in bollarna men också rätt många bra huvudspelare.

Mycket av snacket runt Kalmars spel de senaste åren har handlat om Rasmus Elm och hans vara eller icke vara på planen. Den tidigare landslagsstjärnan har varit rejält sjukdoms- och skadedrabbad.

- Det är ju en jätteviktig spelare, det ser ju jag också. Huvudarbetet där för mig är att få honom att kunna spela så många matcher som möjligt. Jag tror han gjorde 27 matcher från start förra året, men problemet var ju att det bara var 15 i allsvenskan. Sen spelade han ju hela försäsongen. Så vi behöver vara smarta under den här försäsongen med att hitta en progression som tar längre tid, så att han är klar sen när allsvenskan börjar. Han behöver inte spela varje match och fulla matcher under försäsongen, utan det viktiga är att han tränar bra, att han blir robust och att vi inte kör slut på honom. Han är ju en fantastisk spelare att jobba med.

Hur är hans status i dag?

- Bra. Han började ju en vecka senare än de andra, för han hade ju inte skrivit på (ett nytt kontrakt) då. Jag trodde hela tiden att han skulle vara med, men samtidigt kan man inte veta förrän något är påskrivet och det var väl också en markering att han inte hade skrivit på första veckan. Eller så ville han slippa första veckan, jag vet inte (skratt). Nej, men jag tycker att det har gått väldigt bra de här veckorna. Han kör mer eller mindre fullt, men sen har han ju en bit kvar till toppformen.

När man har en så högkvalitativ spelare i truppen, blir det då automatiskt så att man bygger ett spel runt honom?

- Ja, så är det. Det blir så klart så. Det är också en svårighet i och med att han sedan han kom tillbaka bara spelat 20 procent av minuterna som spelats, däremot var ju hösten senast bra. Men det var därför vi tog in ytterligare en central mittfältare när vi nu byggde truppen. Vi tog in både Rafinha och ”Chidi” Nwakali. För om Rasmus inte kommer spela varje match, och det är osannolikt att han spelar 30 stycken 90-minutersmatcher, så känner vi att vi skulle kunna spela en liknande fotboll även om vi blir försämrade av att han inte är i toppform. Då skulle vi kunna ha liknande egenskaper i den rollen han ska ha.

Så det blir en liknande roll i er elva även om han inte är på planen?

- Ja, en liknande. Men sen är det svårt att ha exakt samma egenskaper där men vi tror att någon av dem kan gå in och göra liknande saker som honom.

Enligt Pehrsson känns Elm, som haft funderingar kring om han ska fortsätta spela fotboll eller inte, ytterst motiverad inför den kommande säsongen.

- Han har varit superprofessionell, tagit ansvar och så. Det har jag aldrig tvivlat på heller. Det sa han till mig under vårt första möte också, att det handlar om att han ska känna suget och att när han väl kör så kommer han köra. Sen blir det alltid så med spelare, och extra mycket med honom, att det handlar om att ha en dialog om hur mycket vi kan belasta.

Hur utvecklar man en så pass bra spelare vidare?

- Jag tror att det är två saker. Det ena handlar om att använda hans kunskap, för det är en otrolig klok spelare som varit med om otroligt mycket. Mycket mer än de flesta spelarna i allsvenskan. Jag vill ta till vara på det. Samtidigt är det jag som är tränaren och ansvarig för laguttagningen och hur vi ska spela, men jag tar gärna emot hans input på hur vi kan lösa situationer. För det ser jag, att han har lösningar. Så att vi hittar ett sätt att prata fotboll, att han känner sig delaktig och att han är med och påverkar lagets utveckling är den ena saken. För lyckas vi med det så tror jag att han kan utvecklas ännu mer som spelare och i sin ledarroll, vilken han alltid kommer att ha när han spelar.

- Den andra saken handlar om att vi ska hjälpa honom att vara i så fysiskt bra slag som möjligt, så att han får kontinuitet i det han gör. Att jag ska lära honom något gällande de tekniska bitarna, det är för sent för mig. Han kan så mycket redan. Däremot är det ju som med alla spelare att om vi kan spela en fotboll som är jävligt tydlig för alla, där alla vet att om Rasmus Elm får bollen från vår högerback och vi har varit på vår högersida så kommer han slå bollen dit eller dit och att de ska springa dit eller dit, så kommer han utvecklas som spelare också. Om vi lyckas automatisera det där, för då kommer han få effekt på det han gör.

Tror du att man som motståndare tittar väldigt mycket på honom inför matcherna mot er?

- Ja, det gör man ju. Därför måste det ju, som alltid, finnas en flexibilitet i ett system och ett sätt att spela. Det måste ju inte vara så att han ska vara på ett och samma ställe, för då kan en motståndare ta hand om honom hela tiden.

Du skrev på för tre år. Har ledningen sagt något om att du ska uppnå specifika grejer under den perioden, eller hur har ni pratat?

- Nej, vi har inte pratat om någon sådan ”treårsplan” och det tror jag inte på inom fotbollen. Även om jag förstår att det finns ett längre tålamod här än vad det fanns i Malmö FF med tanke på att förväntningarna inte är lika höga på att vinna så är det ändå så att det är ett utsatt jobb där det gäller att försöka vinna varje match och bli bättre för varje match som går. Vår klubbchef Mattias (Rosenlund) har ju sagt att vi ska sikta på en plats på den övre halvan rent resultatmässigt och det vore konstigt om vi inte hade som målsättning att bli bättre än förra året. Så övre halvan är väl en bra ambitionsnivå. Sen är det så mycket som kommer hända på vägen, men pratar vi resultat är det så.

- Sen har vi byggt en trupp där vi tänkt att vi ska kunna skapa ett värde i, att någon eller några spelare ska kunna ta steget vidare. Vi måste också kunna skapa transfernetton som gör att vi kan återinvestera i truppen. För hade vi bara tittat på det här året hade vi ju försökt rekrytera ännu mer etablerade och äldre spelare, och bara optimera det här året. Men nu handlar det om att hitta spelare som kan göra oss bättre och när de gör oss bättre och är tillräckligt bra ska vi kunna sälja någon spelare. Vi ska utveckla ett sätt att spela och några av de inte lika etablerade spelarna i truppen.

I Kalmars trupp kryllar det också av talangfulla spelare och några av dem har redan fått känna på allsvenskt spel i stor grad. Spelare som Herman Hallberg (21 år), Nils Fröling (18), Isak Magnusson (20), Adrian Edqvist (19), Adam Hellborg (20), Alexander Ahl-Holmström (19), Johan Stenmark (19), Olle Lindqvist (19), Edvin Crona (19) och Malte Persson (18) finns att tillgå. Dessutom har York Rafael (19) värvats in inför den här säsongen, och vidare ska Calle Johansson (20) precis som förra året hålla till i Öster.

- Det är väldigt många sådana spelare och det är ju helt medvetet från vår sida. Sen gäller det att göra sina val, för man kan inte satsa på 16 spelare i en startelva. Det gäller för de spelarna att göra bra veckor nu för att ligga längst fram när serien börjar. Sen är det alltid en färskvara. Men det finns väldigt många spännande spelare, som har rätt egenskaper för att även kunna spela utomlands på sikt.

Kommer du inventera läget där under försäsongen och se om någon eventuellt ska lånas ut innan säsongsstart?

- Ja, vi är väl någon spelare mer än vad vi har som målsättning med truppen. Men jag tror det kommer ge sig självt, att om vi känner att det är lite långt fram till speltid för en spelare så kan det ofta vara bättre att ta ett halvår eller ett år i en miljö där man får spela. Det är ofta bättre om man är 19-20 år. Sen måste alla vara överens och hålla med om det. Det kommer säkert vara någon där spelaren känner: ”Nu vill jag göra det här” eller där vi har ett sådant samtal där vi kommer fram till det. Men vi pratar inte om flera spelare, utan det kanske handlar om en eller två spelare, max tre spelare, utifrån vår nuvarande trupp.

Calle Johansson startade upp säsongen med Öster och det har både varit snack om en utlåning och försäljning där. Vet du vad det landat i?

- Den bollen ligger hos Thomas (Andersson Borstam, Kalmars sportchef) och Öster. Jag vet att man har diskuterat två möjligheter, antingen lån eller försäljning med olika klausuler och så vidare. Däremot var jag med på ett möte med Calle där vi hade en diskussion och då sa han att han trivdes bra i Öster och att han kände att han hade en plats där. Jag tittade på honom en del under hösten och kände att jag inte kunde säga till honom: ”Kommer du till Kalmar så får du spela de fem-tio första matcherna för att växa in i det”.

- Jag tycker han är på nivån som flera av de andra yngre håller, men då hade han hamnat i en situation här där han kanske skulle kunna få spela lite eller hamna på bänken en del och då var vi väldigt överens om att det är bättre att får vara kvar i en miljö där han är en viktig spelare. Sen har vår ambition varit att låna ut honom och förlänga kontraktet, men sen vet jag inte var det landat. Men vi är helt överens med honom och Öster om att han ska tillbringa 2019 i Öster.

Ni letar efter en forward. Är det någon specifik profil vi kikar på eller handlar det mer om att få in en riktigt bra spelare?

- Faktiskt så är det väl lite mer så. Men snabbhet är viktigt, det har vi kikat efter när det gäller alla spelare och det är extra viktigt på den positionen. Vi har fart men också mycket passningsspel, så vi behöver någon som är ett irritationsmoment för motståndarna där framme. Förhoppningsvis kan han spetsa till vår trupp. Sen får vi se, för varje vecka som går och som vi inte har den spelaren i truppen så blir det fler minuter för de som finns här. Det är ju i dagsläget främst Papa Diouf, Nils Fröling och Alexander Ahl-Holmström. Sen finns det säkert fler som vi kan använda där men just nu är det de tre som slåss om den platsen längst fram.

- Papa har gjort två mål i vår internmatch och ett mål i de två första träningsmatcherna, så han har ett väldigt fint snitt och fortsätter han så blir det ju svårt att ta bort en sådan spelare. Alexander har bara spelat en halvlek och gjorde mål i den, medan Fröling har varit väldigt bra de här första veckorna. Så vem vet? Det kanske blir så att vi känner oss nöjda om tiden går. För Papa är väldigt lojal och gör väldigt mycket rätt redan, och de andra två har en enorm potential. Låt oss se.

Ser du Mahmoud Eid på en annan position eller är han på väg bort?

- Det får vi se. Det beror ju på hur mycket han får spela. Men han har gjort ett väldigt bra intryck de här första veckorna. Han är i en ålder där han ska spela. Vi får se. Jag är väldigt nöjd av vad jag har sett. Även om hans utlåningar (till Mjöndalen och Gais) förra året inte blev topp så har han varit bra i träningar och i de matcherna som vi spelat. Han kommer få chansen att visa upp sig nu.

- Jag ser honom främst som en central spelare. Jag ser väl honom inte spela längst fram i planen, men centralt och mer offensivt. Han är 25 år nu och jag tror att han är väldigt mån om att bli en viktig spelare. Sen får vi se om han lyckas bli det här, som startspelare eller inhoppare, eller om han inte blir det och i så fall får vi ha en diskussion med honom. Just nu har jag bara positivt att säga om honom.

Du, du verkar laddad inför det här?

- Ja, absolut. Det är jättekul. Det är kul att vara tillbaka igen. Det blev så oerhört abrupt med Malmö. Jag gick i från att känna att vi hade haft 16 månader, efter matcherna mot Vardar, där vi varit jäkligt bra och att vi gjort ett jäkligt bra jobb till att vi på tre veckor förlorade några matcher som gjorde att jag blev av med jobbet. Det blev väldigt abrupt. I Danmark hade ju jag och klubben det jobbigt under ett års tid, där vi inte levde upp till de förväntningar som fanns. Då var jag som tränare rätt mör. I Malmö gick det så oerhört fort.

- Det tog slut och sen trodde jag egentligen att jag var beredd på att börja jobba direkt igen, men det visade sig att jag inte var. För jag var antagligen lite bränd av det. Men nu under hösten gick jag bara och väntade på rätt jobb och det känns det som att jag har hittat. Därför känns det här väldigt kul, avslutar Pehrsson.