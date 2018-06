Sabovic tillbaka efter korsbandsskadan - hjälte mot Pelle Olssons lag

I höstas ådrog sig Besard Sabovic en korsbandsskada. Mot IFK Göteborg i dagarna, i en träningsmatch, gjorde mittfältaren comeback och under onsdagen fick han på nytt speltid när Djurgården tog sig an Sandvikens IF i en träningsmatch. Sabovic byttes in i paus och i den 92:a minuten avgjorde han matchen mot Dif:s tidigare tränare Pelle Olsson (som leder Sandviken).

Djurgårdens andra mål satte en annan talang, forwarden Edward Chilufya (målade även mot Blåvitt). Chilufya stod även för assisten till Sabovic mål.

Sandviken spelar i division 1.