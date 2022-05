Saidi förklarar virala "fuck alla"-talet: "Alla snackade skit om oss"

Degerfors bärgade i måndags en förlösande seger mot Gif Sundsvall på bortaplan i allsvenskan. Efter sex raka förluster och 2-0-underläge efter 74 minuters spel vände Värmlandslaget i slutminuterna. Abdelrahman Saidi reducerade i den 83:e minuten, ordnade 2-2 i den 89:e och skrev sedan slutresultatet till 3-2 i den 94:e minuten.

Saidi menar att det varit en fin tid efter trepoängaren.

- Jag har fått många kommentarer, sms, samtal, mycket på Instagram, överallt. Det märks att det här verkligen behövdes, så det var en riktigt, viktig vinst, säger han till Fotbollskanalen.

Vad var det egentligen som hände?



- Vi gick in i matchen med tanken att skydda målet. Vi har släppt in många mål och släppt in mål direkt, så planen var att skydda målet. Vi överdrev kanske lite med att vara så låga, så inför andra halvlek sa vi att vi skulle pressa lite högre, men planen var fortfarande att skydda målet och inte släppa in mål första fem-tio minuterna. Sedan gick det fort, och de gjorde två mål. Det kändes som att jag bara blinkade, och sedan var det två mål, säger han.

- Jag tror att det var rädsla inom hela laget, att vi var rädda för att släppa in mål och fortsätta förlora. Efter att vi hade släppt in två mål tänkte vi: "Vad fan, vi kör bara". Det var det vi gjorde. Vi körde, jobbade för varandra, var positiva och vann, fortsätter han.

Vad betyder det för dig att du fick göra ett hattrick?

- Det var riktigt skönt, men det var ännu skönare att vinna matchen. De här tre poängen behövde vi verkligen. Det är alltid kul att göra hattrick, alla älskar det, men jag har aldrig känt en så skön känsla som efter den här matchen.

Vad tänkte du direkt efter det tredje målet?

- När den gick in tänkte jag bara på att springa och sedan lägga mig ner. Jag var så jävla trött och la mig bara ner. Efter matchen var slut kom alla känslor fram. Jag var så glad, och jag märkte även det på tränare, sportchef, klubbchef, fans, alla på plats. Det var en riktigt, riktigt skön känsla och man kände: "Fan, vad man är glad". Det var en lång resa och det är tråkigt att åka så långt, men den här gången njöt jag varenda sekund. Det var riktigt skönt.

Saidi menar att laget var lite pressat inför matchen.

- Jag tror att vi alla kände det. Vi ville inte slå rekord i allsvenskan med en statistik på sju raka utan vinst och vi kände att vi måste vinna för att hålla oss kvar. Vi vet också att vi inte är så dåliga. Även om vi kom där nere förra året bevisade vi också för lag hur bra vi egentligen är. Det är som jag alltid säger, att vi måste alltid ta poäng och vara hungriga mot lag där nere och i mitten. När vi möter storlag är vi alltid hungriga och hundraprocentiga i allt vi gör. När det kommer till mindre lag går vi ibland ner i tempo och sådant, och det är ju de viktigaste matcherna.

Efter matchen höll Saidi, iklädd en peruk, ett tal inför övriga spelare i omklädningsrummet och sa bland annat: "Alla snackar skit om oss, men vad hände? Tre mål på tio minuter - fuck alla". Degerfors klubbchef Lars Weman lade ut ett klipp på talet på Twitter, och sedan har det fått stor spridning på nätet.

Saidi berättar att han fått ta emot många reaktioner.

- Alla har skickat en bild på mig, där det är jag och står: "Fuck alla". Jag har även sett det på Twitter och sådant. Jag menar inget illa. Det enda jag menar är att det är lätt att snacka skit när man är utanför planen. "Varför gjorde ni inte så? Varför gjorde ni inte så?". Man kan tro att vi gör det med meningen. Jag menar bara att alla de som snackar skit om oss, att vi ska ner till superettan, att vi inte är för allsvenskan, att vi är bajs och att tränare och spelare ska gå - jag riktade mig mot dem. Vi visade för alla, som snackar skit om oss, att vi kan spela och att vi ska hålla oss kvar i allsvenskan. Det är långt ifrån över. När jag sa "fuck alla" menade jag heller inte att vi är klara, jag menade bara att vi kan vinna fotbollsmatcher och det gjorde vi. Vi vann på ett sjukt sätt.

Har ni känt att det varit mycket skitsnack om er?

- Man har sett det överallt. Efter Elfsborg-matchen var det svårt att missa, alla snackade skit om oss. Var man än var. Om jag gick in på sociala medier såg jag något om Degerfors, men det är också så fotbollsvärlden fungerar, säger han.

Du hade en peruk också?

- (Skratt) Ja, det hade jag. Den som har varit bäst på planen och levererat får den peruken, och den här gången var det jag. Om någon annan spelare är bäst i nästa får jag ge peruken till den personen, och då får den hålla ett tal. Det var så förra året också, och jag tror det var så i superettan också.

Saidi menar vidare att stämningen hela tiden varit bra i klubben.

- Även om vi förlorat sex matcher har vi alltid varit positiva, kanske inte dagen efter match, men vi är en stark grupp och glada på träningarna och i omklädningsrummet. Det hjälper inte att vara negativ - då kommer det bara gå sämre. Vi har alltid varit positiva oavsett vad, men i dag (på träningen) var det lite extra.

Saidi är även tydlig med att spelarna hela tiden haft stort förtroende för tränarna Tobias Solberg och Andreas Holmberg.

- När det går dåligt för Degerfors är det första folk skyller på tränarna, att de ska bort. Men ta förlusten mot Elfsborg - vad fan ska tränarna göra? Det var vi som gjorde misstagen - vad ska de göra? Jag står bredvid dem och säger att jag vill ha kvar dem. De är speciella. Jag tror inte andra tränare är som dem. De är jätteöppna med oss spelare och jag gillar det. Man kan diskutera allt med dem.

Han fortsätter:

- Det var viktigt att de fick vara kvar. Det hade också kunnat komma in en ny tränare, som kanske hade haft en annan spelidé som inte hade fungerat hos oss. De här två tränarna har tagit upp laget till allsvenskan med sin spelidé. Degerfors är ett spelande lag. Tänk då om det kommer en tränare som helt plötsligt vill spela långbollar. Det hade kunnat förstöra för oss. Jag tycker att det var viktigt att de fick vara kvar.

Nu ställs Degerfors mot Helsingborg hemma och sedan mot Varberg borta i allsvenskan. Saidi hoppas på att fortsätta på den inslagna vägen.

- Efter vår första trepoängare har vi fått upp vårt självförtroende igen. Förra veckan var alla emot oss, nu är alla med oss. Det är ett sätt att bygga vårt självförtroende, och då kanske vi kan börja spela vårt spel igen, och inte spela som förut, då vi släppt in mål efter fem minuter. Jag tror vi kan börja ta bort de här små misstagen nu. Vi är även hemma, har med oss en vinst och har våra fans på vår sida. Jag ser stora möjligheter till att vinna matchen.