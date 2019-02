Saletros om utlåningen: "Ett bättre alternativ för mig"

Anton Salétros, 22, lämnade förra sommaren AIK för Rostov i ryska högstaligan. Svensken fick under inledningen av säsongen gott om speltid, men satt på bänken i de sex sista ligamatcherna före vinteruppehållet.

Under onsdagen stod det klart att Salétros inte kommer att fortsätta i Rostov under den andra halvan av säsongen - AIK meddelade nämligen att man lånat in mittfältaren i ett halvår.

- Det känns bra. Det känns alltid bra att komma till AIK, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Jag spelade ändå hälften av matcherna i Rostov så allt gick som planerat. Första året utomlands är ju lite av en inlärningsperiod, så jag var ändå helt okej nöjd. Sedan var en del diskussioner med klubben som gjorde att jag tyckte att det ändå var ett bättre alternativ att fortsätta utvecklas på lån ett halvår i AIK.

Vad var det för diskussioner? Det har ju värvats en del på din position i Rostov.

- Det är mer mellan mig och klubben och vad som sades där. Men det är klart att man gjorde bra värvningarna i (Ivelin) Popov som är Bulgariens kapten och (Roman) Eremenko. Det är jättebra spelare.

Med utlåningen hoppas han ta ytterligare kliv i sin utveckling och att hjälpa laget med att försvara sitt SM-guld.

- Det är som alltid - AIK går för guld och vi ska fortsätta på den inslagna vägen från förra året då vi hade en bra vår. Tidigare år har det inte varit bra vårar. Det är det jag ska försöka göra samt att jag ska försöka utveckla mig själv som spelare. Det är inga konstigheter, jag vet vad som förväntas av mig och jag vet vad AIK förväntar sig. Det är bara gå direkt in och köra.

- Jag ska vara med och konkurrera. Sedan är det den bästa som spelar och jag ska visa att jag är den som spelar i alla fall. Det är konstigt med det.

Vad säger Rostov om utlåningen?

- De tycker att det är ett bra steg för mig det här halvåret för att fortsätta utvecklas. De ser det som jättepositivt för min, AIK:s och deras del. Alla parter är nöjda.

Vad som händer efter att låneperioden lägger inte mittfältaren något vikt vid nu.

- Just nu är det bara fokus på AIK de här månaderna. Det andra får man ta sedan.

Saletros kommer inte att resa till AIK:s träningsläger i Dubai. Han återförenas med sin gamla klubb först på måndag. Om det finns en köpoption i låneavtalet är ännu höjt i dunkel.

"Jag vill inte bryta mot avtalssekretessen, så därför får det som är skrivet i avtalet stanna mellan de som signerat det", skrev sportchefen Björn Wesström i ett sms till Fotbollskanalen i går.