SAMMANSTÄLLNING: Så många "egna spelare" hade alla allsvenska lag 2019

För att en spelare ska vara med i sammanställningen krävs det att spelaren, under en period, har tillhört ett akademi-/ungdomslag i en klubb och numera tillhör A-truppen alternativt har ett A-lagskontrakt eller under det här året har kommit till spel i allsvenskan i samma klubb. Unga spelare, som skrev på ett A-lagskontrakt vid ankomst till en förening, är inte med på listan. Fotbollskanalen har pratat med klubbledare i samtliga föreningar för att dubbelkolla att korrekt namn är med i sammanställningen.

Fotbollskanalen har gått igenom samtliga allsvenska lags A-trupper under säsongen 2019 för att sammanställa hur många spelare varje klubb hade i truppen som har en bakgrund i föreningens akademi/ungdomsverksamhet och för att se hur mycket speltid de fick under säsongen i allsvenskan.

IFK Göteborg - 14 spelare, totalt 139 matcher Kalmar FF - 12 spelare, totalt 170 matcher Helsingborgs IF - 11 spelare, totalt 162 matcher Malmö FF - 9 spelare, totalt 144 matcher IF Elfsborg - 7 spelare, totalt 109 matcher IFK Norrköping - 7 spelare, totalt 107 matcher Örebro SK - 7 spelare, totalt 82 matcher AIK - 6 spelare, totalt 137 matcher BK Häcken - 6 spelare, totalt 89 matcher Gif Sundsvall - 6 spelare, totalt 68 matcher Falkenbergs FF - 5 spelare, totalt 59 matcher Djurgårdens IF - 4 spelare, totalt 50 matcher IK Sirius - 4 spelare, totalt 38 matcher Hammarby IF - 3 spelare, totalt 8 matcher AFC Eskilstuna - 1 spelare, totalt 13 matcher Östersunds FK - 0 spelare, totalt 0 matcher

IFK Göteborg - 19 spelare Malmö FF - 18 spelare Kalmar FF - 16 spelare Helsingborgs IF - 14 spelare AIK - 11 spelare BK Häcken - 11 spelare IF Elfsborg - 11 spelare Gif Sundsvall - 10 spelare IFK Norrköping - 10 spelare Djurgårdens IF - 8 spelare Falkenbergs FF - 7 spelare Örebro SK - 7 spelare Hammarby IF - 5 spelare IK Sirius - 4 spelare Östersunds FK - 4 spelare AFC Eskilstuna - 2 spelare

AFC Eskilstuna

AFC Eskilstuna hade under säsongen färst spelare, två stycken, av alla allsvenska klubbar från egna led i A-truppen. Ismet Lushaku var ende spelare från egna led att få speltid i allsvenskan. AFC har därmed hittills inte en särskilt stor förankring från egna led i A-truppen, men möjligen ser det annorlunda ut framöver med fortsatt fokus på akademin.

Speltid i allsvenskan 2019

Ismet Lushaku, mittfältare, 19 år

Kommentar: Lushaku inledde sin karriär i IFK Eskilstuna, men tog under 2017 steget över till AFC och blev i maj 2019 belönad med ett A-lagskontrakt. Lushaku gjorde i maj i år allsvensk debut mot Helsingborgs IF på Tunavallen.

Antal allsvenska matcher 2019: 13.

Ingen speltid i allsvenskan 2019

Robert Åstedt, mittfältare, 23 år

Kommentar: Åstedt är ende spelare i AFC:s A-lagstrupp som var med från att föreningen grundades. Han började, som 11-åring, att spela i klubbens ungdomsverksamhet och tog sig sedermera upp till A-laget och fick i juli 2017 göra allsvensk debut mot Djurgården på Tunavallen.

Antal allsvenska matcher 2019:

-

Utlånade/delvis utlånade spelare under 2019

-

Lämnade under säsongen 2019

-

Kommentar

Jose Franco, klubbchef i AFC, om akademins förankring i A-truppen:

- Vi tittar konstant på spelare från vår ungdomsverksamhet, men vi har inte riktigt ordentligt arbetat in det. Alla som kommer från ungdomslagen har vi fått in vår spelidé och där kommer det att komma fler ifrån framöver, men jag tror att det kommer att ta minst ett, två år till innan det kommer spelare.

- Vi har nästan bara spelare från Eskilstuna och från närområdet i akademin. Vi har lag från P8 och upp till U19, så nu har vi alla åldrarna. Vi har arbetat hårt med att få igång det ordentligt. Vi hade det bra i Solna, där det kom spelare från våra egna led och vi vill ha det så. Vi jobbar för att få fler spelare från egna led i A-laget. Alla ungdomar, som kommer nu, är från Eskilstuna.

AIK

AIK hade i år elva spelare i A-truppen med en bakgrund i föreningens akademi, samtidigt som sex av spelarna fick speltid i år i allsvenskan. Oscar Linnér, Per Karlsson, Anton Salétros och Daniel Sundgren (fram till att han lämnade) var startspelare, medan Panajotis Dimitriadis och Bilal Hussein varierade starter med inhopp. AIK hade också en kärna i laget med spelare från Stockholm med omnejd, så som Heradi Rashidi, Rasmus Lindkvist, Nabil Bahoui och Henok Goitom.

Speltid i allsvenskan 2019

Oscar Linnér, målvakt, 22 år

Kommentar: Linnér inledde sin karriär i Stocksunds IF, gick sedan till FC Djursholm och vidare till Brommapojkarnas ungdomsverksamhet innan han återvände till Djursholm igen. Därefter tog han i december 2014 steget över till AIK:s U19-lag. Linnér fick sedan, kort efter det, börja träna med A-laget och gjorde i juli 2015 A-lagsdebut i Europa League-kvalet mot VPS på bortaplan. Allsvenska debuten kom några dagar senare mot Kalmar FF på Guldfågeln Arena.

Antal allsvenska matcher 2019: 27.

Per Karlsson, back, 33 år

Kommentar: Karlsson har Vasalunds IF som moderklubb, men kom under 1998 till AIK:s ungdomsverksamhet. Därefter tog han sig upp genom ungdomsleden och gjorde första A-lagsmatchen i maj 2003 mot BK Häcken i svenska cupen. En klubbikon.

Antal allsvenska matcher 2019: 28.

Panajotis Dimitriadis, back, 33 år

Kommentar: Dimitriadis inledde sin karriär i AIK:s ungdomsverksamhet och spelade i föreningen fram till att han var tio år gammal, då han lämnade för spel i en rad andra olika klubbar. Först i november 2013 blev det klart att han skulle återvända till AIK igen. Därefter lämnade han under 2015 för spel i turkiska klubbarna Genclerbirligi och Giresunspor innan det under 2018 blev comeback i AIK. Allsvenska debuten kom i april 2013 med BP mot Helsingborg på Grimsta.

Antal allsvenska matcher 2019: 25.

Bilal Hussein, mittfältare, 19 år

Kommentar: Hussein har Bromstens IK som moderklubb och anslöt sommaren 2014 till AIK:s ungdomsverksamhet. Därefter tog han sig upp genom ungdomsleden och fick i januari 2018 sitt första A-lagskontrakt. Allsvenska debuten kom i april 2018 mot Sirius på Friends Arena.

Antal allsvenska matcher 2019: 16.

Anton Salétros, mittfältare, 23 år

Kommentar: Salétros inledde sin karriär i Enskede IK, men tog senare steget över till AIK:s ungdomsverksamhet och skrev i augusti 2013 på sitt första A-lagskontrakt. Allsvenska debuten kom också samma månad och samma år mot Gefle IF på Friends Arena. Salétros var under 2017 utlånad till ungerska Ujpest och gick sommaren 2018 permanent till ryska Rostov, men blev sedan i januari 2019 utlånad till AIK igen fram till sommaren, vilket sedan förlängdes över hela 2019.

Antal allsvenska matcher 2019: 26.

Ingen speltid i allsvenskan 2019

Eric Kahl, back, 18 år

Kommentar: Kahl inledde, som fyraåring, sin karriär i AIK och blev i mitten av oktober i år uppflyttad till föreningens A-lag med ett kontrakt över 2022. Väntar ännu på att få göra debut i allsvenskan.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Utlånade/delvis utlånade spelare under 2019

Samuel Brolin, målvakt, 19 år

Kommentar: Brolin har IFK Stocksund som moderklubb och anslöt inför säsongen 2015 till AIK:s ungdomsverksamhet. Målvakten skrev i januari i år på ett A-lagskontrakt med föreningen och blev sedan utlånad till Vasalunds IF för spel i division 1. Väntar ännu på sin allsvenska debut.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Adam Ben Lamin, back, 18 år

Kommentar: Ben Lamin har Vasalunds IF som moderklubb, men kom som tioåring till AIK:s ungdomsverksamhet. Backen skrev i januari 2019 på sitt första A-lagskontrakt, men väntar ännu på att få göra debut i allsvenskan. Ben Lamin var under 2018 delvis utlånad till Vasalund och blev i mitten av augusti i somras utlånad till Utsiktens BK.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Christos Gravius, mittfältare, 21 år

Kommentar: Gravius kom, som tioåring, till AIK:s ungdomsverksamhet och fick i oktober 2014 ett A-lagskontrakt. Gravius gjorde i juli 2015 allsvensk debut mot Gif Sundsvall, men har under senaste åren varit utlånad till Jönköpings Södra och Degerfors under 2018 och 2019 för spel i superettan.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Daniel Mushitu, anfallare, 19 år

Kommentar: Mushitu har Ludvika FK som moderklubb, men kom under 2016 till AIK:s ungdomsverksamhet från Västerås IK. Anfallaren skrev i mars 2017 på ett A-lagskontrakt. Allsvenska debuten kom i slutet av maj 2017 mot Malmö FF hemma på Friends Arena. Under 2019 blev han, precis som under 2018, utlånad till Vasalunds IF.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Lämnade under säsongen 2019

Daniel Sundgren, back, 28 år (fyller 29 den 22 november)

Kommentar: Sundgren har AIK som moderklubb, men lämnade föreningen när det var dags för seniorspel och återvände först i november 2015 till klubben igen från Degerfors. Då fick han äntligen göra allsvensk debut med Solnalaget i april 2016 mot Helsingborgs IF på Olympia. Sommaren 2019 lämnade han AIK för spel i grekiska klubben Aris.

Antal allsvenska matcher 2019: 15.

Kommentar

Björn Wesström, sportchef i AIK, om akademins förankring i A-truppen:

- Det här är en av de delarna i vår verksamhet som vi värnar väldigt mycket om på så sätt att vi har med det som en tydlig del i vår truppstrategi, att vi vill ha spelare som är utbildade i AIK. Vi har sagt att vi ska ha en tredjedel av truppen som är Stockholmsbaserad, vilket vi klarar med råge.

BK Häcken

BK Häcken hade i år elva spelare, med en bakgrund i föreningens akademi, som var en del av A-truppen alternativt fick speltid i allsvenskan. Totalt fick fem egna spelare i A-truppen, plus Imam Jagne, speltid under säsongen i seriespelet. Endast Adam Andersson, Gustav Berggren och Daleho Irandust var ordinarie, medan Ali Youssef gjorde sju matcher och Christoffer Källqvist, samt Imam Jagne en match vardera under säsongen.

Speltid i allsvenskan 2019

Christoffer Källqvist, målvakt, 36 år

Kommentar: Källqvist inledde som femåring sin karriär i Häckens ungdomsverksamhet och tog sig sedan upp genom ungdomsleden till A-laget med allsvensk debut våren 2001 mot Halmstads BK på Rambergsvallen. Källqvist lade efter säsongen 2018 ner sin elitsatsning för en roll som målvaktstränare i föreningen, men gjorde i september i år comeback med spel mot Falkenbergs FF i allsvenskan. I slutet av september skrev han på ett nytt kontrakt för att, vid sidan av arbetet som målvaktstränare, även vara tredjemålvakt i klubben över 2020.

Antal allsvenska matcher 2019: 1.

Adam Andersson, back, 23 år

Kommentar: Andersson har Västra Frölunda IF som moderklubb, men kom vid 16 års ålder till Häckens akademi och belönades i januari 2015 med att bli uppflyttad till föreningens A-lag. Allsvenska debuten kom i juli samma år mot Helsingborgs IF i premiären på Bravida Arena.

Antal allsvenska matcher 2019: 28.

Gustav Berggren, mittfältare, 22 år

Kommentar: Berggren har IF Väster som moderklubb, men kom under 2014 via Gais till Häckens ungdomsverksamhet och blev under 2015 belönad med ett lärlingskontrakt med A-laget. Allsvenska debuten kom i maj 2016 mot Falkenbergs FF på bortaplan. Under andra halvan av säsongen 2017 var han utlånad till Varbergs Bois med spel i superettan.

Antal allsvenska matcher 2019: 25.

Daleho Irandust, mittfältare, 21 år

Kommentar: Irandust har Balltorps FF som moderklubb, men gick sedan till Gais och kom som 17-åring till Häckens akademi. Irandust fick lite senare ett lärlingskontrakt och blev i maj 2017 belönad med ett A-lagskontrakt. Allsvenska debuten kom i april 2017 mot Djurgården på Bravida Arena.

Antal allsvenska matcher 2019: 27.

Imam Jagne, mittfältare, 16 år

Kommentar: Jagne har Solväders FC som moderklubb, men kom som tolvåring till Häckens ungdomsverksamhet. Under förra säsongen hade talangen inte ett A-lagskontrakt, men fick däremot i sista omgången i år göra ett inhopp på stopptid mot Hammarby och blev därmed förste spelare född 2003 att noteras för minuter i allsvenskan.

Antal allsvenska matcher 2019: 1.

Ali Youssef, mittfältare, 19 år

Kommentar: Youssef har Färjenäs som moderklubb och kom som tolvåring, via Warta, till Häckens ungdomsverksamhet. Mittfältaren fick i december 2018 ett A-lagskontrakt. Allsvenska debuten kom i juli 2019 mot Djurgården på Tele2 Arena.

Antal allsvenska matcher 2019: 7.

Ingen speltid i allsvenskan 2019

Teodor Wålemark, back, 18 år

Kommentar: Wålemark anslöt under 2016 till Häckens akademi från Västra Frölunda IF och blev i maj i år belönad med att bli uppflyttad till föreningens A-trupp. Väntar på att få göra debut i allsvenskan.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Aiham Ousou, back, 19 år

Kommentar: Ousou lämnade under 2017 Västra Frölundas A-lag för spel i Häckens U19-lag och blev sommaren 2018 belönad med att bli uppflyttad till A-laget. Väntar på att få göra debut i allsvenskan.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Kevin Yakob, mittfältare, 19 år

Kommentar: Yakob har Assyriska BK som moderklubb, men anslöt i januari 2016 till Häckens akademi från Angered MBIK och skrev två och ett halvt år senare, sommaren 2018, på ett A-lagskontrakt. Allsvenska debuten kom i oktober 2018 mot Dalkurd, då han även gjorde ett mål i Häckens 5-0-seger.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Kevin Ackermann, mittfältare, 18 år

Kommentar: Ackermann har Azalea BK som moderklubb, men tillhörde även IFK Göteborg innan han i slutet av 2016 lämnade Angered MBIK för spel i Häckens ungdomsverksamhet. Under försommaren 2017 skrev han på sitt första A-lagskontrakt med föreningen. Allsvenska debuten kom, som 16-åring, i augusti 2017 mot Gif Sundsvall på Bravida Arena. Ackermann rapporterades i november 2018 vara klar för Fiorentina, men flytten uteblev och i juli i år berättade han öppet om ett mardrömsår med ett hjärtfel som stoppade flytten. Det är nu åtgärdat och talangen tillhör fortsatt Häcken.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Benjamin Arapovic, mittfältare, 20 år

Kommentar: Arapovic har Häcken som moderklubb. 20-åringen skrev i december 2018 på sitt första A-lagskontrakt, men väntar ännu på att få göra debut i allsvenskan.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Utlånade/delvis utlånade spelare under 2019

-

Lämnade under säsongen 2019

-

Kommentar

Sonny Karlsson, sportchef i BK Häcken, om akademins förankring i A-truppen:

- Jag tycker att vi har varit väldigt bra på det, då vi också säljer unga spelare till exempel bröderna Gustafson (Simon och Samuel), Leonard Zuta, Simon Sandberg, Carlos Strandberg och Joel Andersson. Jag tycker att det är en ganska logisk siffra i år med tanke på att vi har sålt så mycket, så jag tycker att vi är och har varit duktiga på det här.

Djurgårdens IF

SM-guldvinnaren Djurgården var en av de storklubbar i allsvenskan som under 2019 gav färst egna spelare speltid. Stockholmsklubben hade åtta egna spelare i A-truppen, varav två (Elliot Käck och Tommi Vaiho) fick gott om speltid under året i allsvenskan, medan Oscar Pettersson fick testa på spel och Besard Sabovic gjorde en match under säsongen. Däremot hade föreningen, precis som AIK, en relativt stark kärna i laget med spelare från Stockholm med omnejd så som Jacob Une Larsson, Jonathan Augustinsson och Jesper Karlström.

Speltid i allsvenskan 2019

Tommi Vaiho, målvakt, 31 år

Kommentar: Vaiho har Djurgården som moderklubb, men tillhörde även Brommapojkarna under ungdomsåren innan det som 16-åring blev comeback i Djurgården. Därefter blev han utlånad till ett antal olika klubbar innan han under 2013 lämnade Dif för Gais permanent och sedan i december 2016 återvände till Djurgården igen. Under 2019 tog målvakten en startplats i allsvenskan.

Antal allsvenska matcher 2019: 20.

Elliot Käck, back, 30 år

Kommentar: Käck har Djurgården som moderklubb, men lämnade föreningen innan han hann göra allsvensk debut och återvände först till Dif igen inför säsongen 2015 från Sirius. Därefter lämnade han i december 2017 Djurgården för spel i norska Start och återvände sedan i januari 2019 till Djurgården igen. Allsvenska debuten kom under 2015 mot Häcken på Hisingen.

Antal allsvenska matcher 2019: 27.

Oscar Pettersson, anfallare, 19 år

Kommentar: Pettersson lämnade i november 2016 Bromstens IK för spel i Djurgårdens ungdomsverksamhet och fick i januari 2019 ett A-lagskontrakt. Anfallaren gjorde i augusti 2019 allsvensk debut i 4-0-segern mot Sirius på Tele2 Arena.

Antal allsvenska matcher 2019: 2.

Ingen speltid i allsvenskan 2019

Benjamin Machini, målvakt, 23 år

Kommentar: Machini återvände i slutet av juli till Djurgården från Burgos CF. Målvakten tillhörde under en period i ungdomsåren Djurgårdens akademi, men lämnade sedan för först spel i Bröndby och sedan för spel i Real Salt Lake, Excelsior och spanska klubbarna RCD Mallorca, Barakaldo CF och även Burgos innan det blev återkomst till Stockholmsklubben. Målvakten gjorde inte en enda allsvensk match den här säsongen och väntar på att få göra debut i serien.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Alexander Abrahamsson, back, 20 år

Kommentar: Abrahamsson har Unik FK som moderklubb, men anslöt via Sunnersta AIF till Djurgårdens akademi. I januari 2019 fick han ett A-lagskontrakt, men väntar på att få göra debut i allsvenskan.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Utlånade/delvis utlånade spelare under 2019

Jacob Widell Zetterström, målvakt, 21 år

Kommentar: Widell Zetterström tillhörde mellan åtta och 16 års ålder Djurgårdens ungdomsverksamhet innan det blev spel i IFK Lidingö och sedan i januari 2019 återkomst till Djurgården med ett A-lagskontrakt. Djurgården meddelade samtidigt också att målvakten skulle ha dubbel spelbarhet under 2019. Väntar ännu på att få göra allsvensk debut.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Joseph Ceesay, mittfältare, 21 år

Kommentar: Ceesay har Hässelby som moderklubb, men kom via Brommapojkarna till Djurgårdens ungdomsverksamhet och fick under 2017 ett A-lagskontrakt. Under senaste säsongerna har han varit utlånad till Frej, Brage och under 2019 till Dalkurd för spel i superettan. Väntar på att få göra debut i allsvenskan.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Besard Sabovic, mittfältare, 21 år

Kommentar: Sabovic har Brommapojkarna som moderklubb och anslöt vintern 2015 till Djurgården för ett U21-kontrakt och spel med U19- och U21-laget. Ett år senare fick han ett A-lagskontrakt och gjorde i april 2016 allsvensk debut mot Malmö FF på Stadion. Sabovic blev under 2017 utlånad till BP och inför säsongen 2019 utlånad till Dalkurd, men med dubbel spelbarhet.

Antal allsvenska matcher 2019: 1.

Lämnade under säsongen 2019

-

Kommentar

Bosse Andersson, sportchef i Djurgårdens IF, om akademins förankring i A-truppen:

- Siffran med de som är med i A-truppen är hög för vår del om man jämför med de senaste åren, men sedan har vägarna varit lite olika. Elliot Käck var till exempel i vår verksamhet, men började sedan om i division 4 och debuterade i allsvenskan när han var 26 år gammal. Oscar Pettersson debuterade i år som junior och siffran för vår del, om man jämför med senaste åren, är ovanligt hög för att ha egenfostrade spelare om man tittar på att vi använt runt 28 spelare i cupen och i allsvenskan. Då är det många som deltagit, debuterat och varit med i A-lagsform. Om man därmed går ner på 2019 har vi ett bra resultat, kanske lite högre än förväntningarna och även gentemot det normala.

Falkenbergs FF

Falkenbergs FF hade under förra säsongen relativt få spelare från egna led i A-truppen, men desto fler spelare från närområdet. John Björkengren och Edi Sylisufaj var egentligen i år ensamma från egna led om att få gott om speltid i allsvenskan. Övriga spelare fick varierat med speltid, men det är samtidigt tydligt att FFF, utifrån sportchefen Håkan Nilssons kommentar, vill bygga A-truppen från den egna akademin i framtiden.

Speltid i allsvenskan 2019

Johan Brattberg, målvakt, 22 år

Kommentar: Brattberg har Falkenbergs FF som moderklubb och har tagit sig upp genom ungdomsleden till A-laget. I april 2019 höll han nollan i sin allsvenska debut mot Sirius på Falcon Alkoholfri Arena. Målvakten har i perioder varit utlånad till klubbar i lägre divisioner i Sverige.

Antal allsvenska matcher 2019: 10.

Ludvig Johansson, back, 21 år

Kommentar: Johansson har Falkenbergs FF som moderklubb och blev i januari 2017 uppflyttad till föreningens A-trupp. Allsvenska debuten kom i september i år mot Djurgården på Tele2 Arena.

Antal allsvenska matcher 2019: 1.

John Björkengren, mittfältare, 20 år

Kommentar: Björkengren har LGM som moderklubb och kom i tonåren till Falkenbergs ungdomsverksamhet. Därefter blev han i januari 2017 uppflyttad till föreningens A-trupp. Björkengren blev i mars 2019 målskytt i sin allsvenska debut mot Örebro SK på Falcon Alkoholfri Arena. Det var också matchens enda och avgörande mål.

Antal allsvenska matcher 2019: 28.

Mergim Laci, mittfältare, 21 år

Kommentar: Laci är fostrad i Falkenbergs ungdomsled och skrev i december 2017 på sitt första A-lagskontrakt. Allsvenska debuten kom i juni i år mot Kalmar FF på Falcon Alkoholfri Arena.

Antal allsvenska matcher 2019: 1.

Edi Sylisufaj, anfallare, 19 år

Kommentar: Sylisufaj är fostrad i Falkenbergs ungdomsverksamhet och skrev i januari 2017 på sitt första A-lagskontrakt. Däremot gjorde han redan i oktober 2016 allsvensk debut som förste spelare född på 2000-talet att spela i serien. Han var då 16 år, 7 månader och 20 dagar gammal.

Antal allsvenska matcher 2019: 19.

Ingen speltid i allsvenskan 2019

Dennis Bengtsson, målvakt, 19 år

Kommentar: Bengtsson, som har varit i FFF sedan han var sex år, skrev i augusti 2018 på sitt första A-lagskontrakt med föreningen, men väntar ännu på att få göra debut i allsvenskan.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Utlånade/delvis utlånade spelare under 2019

-

Lämnade under säsongen 2019

Denis Kelmendi, back, 20 år

Kommentar: Kelmendi har FFF som moderklubb och blev i januari i år uppflyttad till A-truppen, men även utlånad till Stafsinge IF. I somras meddelade däremot FFF att parterna skulle gå skilda vägar och att kontraktet skulle avslutas, då Kelmendi bestämde sig för att flytta till USA och börja på college.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Kommentar

Håkan Nilsson, sportchef i Falkenbergs FF, om akademins förankring i A-truppen:

- Det här är vår överlevnad som en liten förening på hög nivå och med den minsta budgeten i allsvenskan. Vi har en målsättning om att 50 procent av spelarna i truppen ska komma från vårt närområde och det har vi i dag, även om alla inte kommer från vår egen akademi, då det även kommer spelare från division 1, division 2 och division 3 runt omkring. För oss är det livsviktigt.

Gif Sundsvall

Sundsvall hade under förra säsongen tio spelare i A-truppen med en bakgrund i föreningens akademi, varav Albin Palmlöf och Albin Ekström skiftade lite mellan A- och U19-laget, men med lärlingskontrakt med A-laget. Totalt fick sex spelare under förra säsongen speltid i allsvenskan, där Tobias Eriksson och Peter Wilson fick mest speltid av spelarna i den här sammanställningen.

Speltid i allsvenskan 2019

Tobias Eriksson, mittfältare, 34 år

Kommentar: Eriksson har Ljusdals IF som moderklubb, men kom inför gymnasiet till Giffarnas ungdomsverksamhet och fick senare ett A-lagskontrakt. Allsvenska debuten kom under 2004 mot Malmö FF på Stadion. Eriksson lämnade under 2009 Giffarna för spel i Kalmar och återvände först inför säsongen 2019 till Sundsvall igen.

Antal allsvenska matcher 2019: 18.

Dennis Olsson, back, 25 år

Kommentar: Olsson har Giffarna som moderklubb och blev under 2013 uppflyttad till föreningens A-trupp. Allsvenska debuten kom i maj 2015 mot Falkenbergs FF i Halland. Olsson lämnade våren 2019 Giffarna för spel i vitryska klubben Torpedo-BelAZ Zhodino, men återvände i augusti i år till Sundsvall.

Antal allsvenska matcher 2019: 7.

Jesper Carström, mittfältare, 17 år

Kommentar: Carström kom till Giffarnas ungdomsverksamhet från moderklubben Svartviks IF och fick i maj i år ett A-lagskontrakt. Allsvenska debuten kom i juli i år mot IFK Göteborg på Gamla Ullevi.

Antal allsvenska matcher 2019: 1.

Peter Wilson, anfallare, 22 år

Kommentar: Wilson har Gif Sundsvall som moderklubb och har tagit sig hela vägen upp från ungdomsverksamheten till A-laget. Allsvenska debuten kom i slutet av april 2015 mot Djurgården på hemmaplan och i slutet av 2016 skrev han på ett kontrakt över 2019.

Antal allsvenska matcher 2019: 27.

Albin Palmlöf, anfallare, 17 år

Kommentar: Palmlöf, som även har en bakgrund i Sidsjö Böle och Kubikeborgs IF, är också fostrad i Giffarna och har ett lärlingskontrakt, även om han under förra säsongen både tränade med föreningens A- och U19-lag. Allsvenska debuten kom i slutet av maj i år mot Malmö FF på Stadion

Antal allsvenska matcher 2019: 2.

Ingen speltid i allsvenskan 2019

Teodor Stenshagen, back, 18 år

Kommentar: Stenshagen har Selånger FK som moderklubb, men tog inför gymnasiet steget över till Giffarnas ungdomsverksamhet. Backen fick i juli 2018 ett lärlingskontrakt med Giffarnas A-lag, men väntar ännu på att få göra debut i allsvenskan.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Albin Ekström, back, 18 år

Kommentar: Ekström har Sunnersta AIF som moderklubb, men tog inför säsongen 2017 steget över till Giffarnas akademi. Numera har backen ett lärlingskontrakt med Giffarna, men väntar ännu på få göra debut i allsvenskan.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Paya Pichkah, mittfältare, 19 år

Kommentar: Pichkah anslöt under 2016 till Giffarnas ungdomsverksamhet från moderklubben Essviks AIF och fick i april 2018 ett kontrakt över tre år. Väntar ännu på att få göra allsvensk debut.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Utlånade/delvis utlånade spelare under 2019

Jonathan Morsay, mittfältare, 22 år

Kommentar: Morsay har Kubikenborgs IF som moderklubb, men kom i tioårsåldern till Giffarnas ungdomsled och gjorde i oktober 2016 allsvensk debut mot Falkenbergs FF på bortaplan. Därefter fick han ett A-lagskontrakt. Morsay blev under 2019 utlånad till Brage med spel i superettan.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Lämnade under säsongen 2019

Linus Hallenius, anfallare, 30 år

Kommentar: Hallenius kom under 2003 till Giffarnas akademi och fick under 2007 ett A-lagskontrakt. Allsvenska debuten kom i april 2008 mot Hammarby i Stockholm. Hallenius lämnade under 2009 för spel i just Hammarby och representerade sedan även ett antal olika klubbar, både utomlands och i Sverige, innan det under 2017 blev comeback i Sundsvall. I somras lämnade han Giffarna för Apoel FC med flytt till Cypern.

Antal allsvenska matcher 2019: 13.

Kommentar

Urban Hagblom, sportchef i Sundsvall, om akademins förankring i A-truppen:

- Det är en oerhört viktig fråga utifrån en framtida etableringsfråga. Utifrån våra ekonomiska förutsättningar måste vi bli ännu skickligare på att fostra egna produkter som blir elitfotbollsspelare i Gif Sundsvall. Vi lägger ner ett stort arbete utifrån våra förutsättningar och det är något vi prioriterar hårt, att vi ska bli ännu skickligare på det. Vi har en målsättning om att vår spelartrupp ska bestå av 50 procent egna produkter.

Hammarby

Hammarby gav under förra säsongen tre egna spelare speltid i allsvenskan - Leo Bengtsson, Marcus Degerlund och Aimar Sher. Därtill hade inte laget särskilt många fler spelare, med en bakgrund i föreningens akademi, permanent uppflyttade i A-truppen, men har flera egna spelare som ”flyter” mellan A-laget, U19-laget och samarbetsklubben IK Frej som i år ramlade ner från superettan, efter kvalförlust mot Umeå FC, till division 1.

Speltid i allsvenskan 2019

Aimar Sher, mittfältare, 16 år

Kommentar: Sher har Mälarhöjdens IK som moderklubb, men gick via Enskede IK till Hammarbys ungdomsverksamhet. Sher har ännu inte ett A-lagskontrakt, men fick än dock i september i år göra allsvensk debut med ett kort inhopp mot Sirius på Studenternas.

Antal allsvenska matcher 2019: 1.

Ingen speltid i allsvenskan 2019

-

Utlånade/delvis utlånade spelare under 2019

Oliver Dovin, målvakt, 18 år

Kommentar: Dovin kom, som tolvåring, till Hammarbys akademi från Enskede IK och är numera en del av A-truppen. Målvakten väntar däremot ännu på att få göra debut i allsvenskan. Dovin var delvis under 2019 utlånad till samarbetsklubben IK Frej.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Marcus Degerlund, back, 21 år

Kommentar: Degerlund, som har Västerås IK som moderklubb, blev inför säsongen 2016 värvad till Hammarby från Västerås SK, men tillhörde under samma år föreningens U19- och U21-lag. Därefter fick han vintern 2017 ett A-lagskontrakt och i april samma år kom allsvenska debuten mot Gif Sundsvall på Tele2 Arena. Degerlund har sedan dess varit utlånad till samarbetsklubben IK Frej vid flera tillfällen, men var även under höstsäsongen 2018 utlånad till IFK Göteborg.

Antal allsvenska matcher 2019: 1.

André Alsanati, mittfältare, 19 år

Kommentar: Alsanati, som har Triangeln IK som moderklubb, lämnade under 2016 Eskilstuna City för Hammarby. Till en början blev det spel i föreningens U19-lag och i januari 2019 fick han ett A-lagskontrakt. Inför i år blev han utlånad till IK Frej och väntar på att få göra allsvensk debut.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Leo Bengtsson, mittfältare, 21 år

Kommentar: Bengtsson har Ingarö IF som moderklubb, men kom som elvaåring till Hammarbys ungdomsverksamhet och fick under hösten 2016 ett A-lagskontrakt. Allsvenska debuten kom i april 2017 mot Kalmar FF på Tele2 Arena. Bengtsson blev under vårsäsongen 2018 utlånad till Gefle IF och har vid olika tillfällen även representerat samarbetsklubben IK Frej i superettan.

Antal allsvenska matcher 2019: 6.

Lämnade under säsongen 2019

-

Kommentar

Jesper Jansson, sportchef i Hammarby, om akademins förankring i A-truppen:

- Vi har i nuläget ungdomssidan hos föreningen, medan vi har A-laget i bolaget. Därmed är det en hel del yngre spelare som är kontraktsbundna med Hammarby Fotboll AB, men som vi inte ser någon skillnad på om de tränar i U19, Frej eller Hammarbys A-lag. Alsanati (André) är en sådan spelare. Han startade lite i Frej, men är också i U19 och ibland uppe i A-laget.

- Vi jobbar stenhårt med det här och Hammarbys akademi har sedan ett par år tillbaka gjort ett väldigt bra jobb. Det kommer fler och fler. Vårt jobb är att hitta vägar, samtidigt som vi har en oerhörd kvalitet i A-truppen. Det är en tuff väg att gå, men vi jobbar stenhårt för att hitta rätt vägar och därför jobbar vi med samarbeten och tajt med akademin.

Helsingborgs IF

Helsingborgs IF hade under förra säsongen 14 spelare från egna led i A-truppen alternativt som fick speltid i allsvenskan. Det var dels hemvändare som Andreas Granqvist, Markus Holgersson och Rasmus Jönsson, men även lite yngre talanger som fick gott om speltid, däribland Max Svensson och Armin Gigovic. HIF gav totalt elva egna spelare speltid i år i allsvenskan.

Speltid i allsvenskan 2019

Kalle Joelsson, målvakt, 21 år

Kommentar: Joelsson har Lödde IF som moderklubb, men kom som 16-åring till HIF:s akademi och skrev vintern 2017 på ett A-lagskontrakt. Under andra halvan av 2018 var han utlånad till Ängelholms FF och i mars i år blev det allsvensk debut mot IFK Norrköping på Olympia.

Antal allsvenska matcher 2019: 15.

Ian Pettersson, målvakt, 17 år

Kommentar: Pettersson kom, som tolvåring, till HIF:s ungdomsverksamhet och fick i mitten av juli i år, utan A-lagskontrakt, göra allsvensk debut mot Sirius på Olympia, då Kalle Joelsson blev utbytt skadad i den 39:e minuten i matchen.

Antal allsvenska matcher 2019: 1.

Andreas Granqvist, back, 34 år

Kommentar: Granqvist har Påarps Gif som moderklubb och kom, som 15-åring, till HIF:s akademi. Under 2004 blev han uppflyttad till föreningens A-trupp för att se och lära och gjorde i april samma år allsvensk debut med ett inhopp mot Kalmar FF på Olympia. Granqvist lämnade under 2007 HIF för Wigan, men blev under 2008 utlånad till Skåneklubben igen. Därefter blev det spel i Groningen, Genoa och Krasnodar innan det under sommaren 2018 blev comeback i Helsingborg.

Antal allsvenska matcher 2019: 22.

Markus Holgersson, back, 34 år

Kommentar: Holgersson har Lödde IF som moderklubb, men kom under 2002, via Landskrona Bois, till HIF:s ungdomsverksamhet. Däremot fick han inte ett A-lagskontrakt och återvände först till föreningen igen inför säsongen 2009 efter spel i Höganäs BK och Ängelholms FF. Under 2012 blev det flytt till New York Red Bulls, sedan vidare till Wigan och därefter en kort sejour i HIF under 2014. Sedan bar det iväg utomlands igen till Anorthosis Famagusta, Ålborg och Lorca innan det sommaren 2018 blev comeback i Helsingborg.

Antal allsvenska matcher 2019: 30.

Charlie Weberg, back, 21 år

Kommentar: Weberg har Asmundtorps IF som moderklubb och kom, som tolvåring, till HIF:s ungdomsled och skrev inför säsongen 2017 på ett A-lagskontrakt. Mittbacken gjorde i slutet av april i år allsvensk debut mot Gif Sundsvall på Olympia.

Antal allsvenska matcher 2019: 10.

Andreas Landgren, mittfältare, 30 år

Kommentar: Landgren har HIF som moderklubb och tog sig hela vägen upp i A-laget innan han vintern 2010 lämnade för spel i Udinese. Därefter blev det utlåningar till Willem II, Fredrikstad och en permanent flytt till den norska klubben med utlåning till Halmstads BK innan det blev återkomst, vintern 2014, till HIF. Allsvenska debuten kom i oktober 2006 mot Kalmar på bortaplan.

Antal allsvenska matcher 2019: 15.

Max Svensson, mittfältare, 21 år

Kommentar: Svensson har Teckomatorp SK som moderklubb, men kom, som tolvåring, till HIF:s ungdomsverksamhet och skrev i januari 2017 på ett A-lagskontrakt. Allsvenska debuten kom i juli 2016 mot Gif Sundsvall på bortaplan.

Antal allsvenska matcher 2019: 30.

Armin Gigovic, mittfältare, 17 år

Kommentar: Gigovic anslöt under 2017, som 15-åring, till HIF:s akademi från Landskrona Bois och fick i augusti i år ett A-lagskontrakt med föreningen. Mittfältaren gjorde redan innan dess i juli i år allsvensk debut mot Sirius hemma på Olympia.

Antal allsvenska matcher 2019: 14.

Filip Sjöberg, mittfältare, 19 år

Kommentar: Sjöberg kom, som 13-åring, till HIF:s akademi från Eskilsminne och blev i somras uppflyttad till föreningens A-trupp. Allsvenska debuten kom i juli i år mot Sirius på Olympia.

Antal allsvenska matcher 2019: 10.

Ingen speltid i allsvenskan 2019

Jakob Voelkerling Persson, back, 20 år

Kommentar: Voelkerling Persson anslöt, som 16-åring, till HIF:s ungdomsled från FC Trelleborg och skrev i september i år på ett lärlingskontrakt med A-laget, vilket gjorde att han blev uppflyttad till A-truppen. Väntar ännu på att få göra debut i allsvenskan.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Utlånade/delvis utlånade spelare under 2019

Carl Thulin, back, 20 år

Kommentar: Thulin har Svalövs BK som moderklubb och anslöt under 2014 till HIF:s akademi. Backen skrev våren 2018 på ett A-lagskontrakt och i april i år fick han göra allsvensk debut mot Östersunds FK på Jämtkraft Arena. Thulin var under andra halvan av 2018 utlånad till Ängelholms FF och blev under 2019 utlånad till Eskilsminne, men med möjlighet till spel även med HIF i allsvenskan.

Antal allsvenska matcher 2019: 2.

Mattias Almeida, mittfältare, 20 år

Kommentar: Almeida har HIF som moderklubb och skrev i mars 2018 på ett A-lagskontrakt. Mittfältaren var under slutet av 2018 utlånad till Ängelholms FF och blev i år utlånad till IFK Värnamo, men med möjlighet till spel även med HIF. Talangen väntar på att få göra allsvensk debut.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Lämnade under säsongen 2019

Pär Hansson målvakt, 33 år

Kommentar: Hansson lämnade under 2001 moderklubben Vejbyslätts IF för spel i HIF:s akademi och fick, efter tre år på lån till Ängelholms FF, chansen i Helsingborgs A-lag. Allsvenska debuten kom i april 2009 mot IFK Göteborg hemma på Olympia. Hansson flyttade under 2016 utomlands för spel i Feyenoord, men återvände under sommaren 2017 till HIF igen. Målvakten tvingades i augusti i år lägga handskarna på hyllan efter en nackskada i september i fjol.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Rasmus Jönsson, anfallare, 29 år

Kommentar: Jönssons moderklubb är Vikens IK och under 2002 började han spela i HIF:s ungdomsverksamhet. I mars 2008 fick han göra allsvensk debut mot Gif Sundsvall på bortaplan. Jönsson lämnade under 2011 HIF för Wolfsburg och blev utlånad till både FSV Frankfurt och Ålborg innan han lämnade permanent för den danska klubben. Därefter gick han till Odense och gjorde sommaren 2018 comeback i HIF. I somras lämnade han för spel med Buriram United i Thailand.

Antal allsvenska matcher 2019: 13.

Kommentar

Jonas Ohlander, sportchef ungdom i Helsingborgs IF, om akademins förankring i A-truppen:

- Om man tittar på siffrorna kan jag säga att det är jättepositivt. Vi har en strategi som handlar om att både var duktiga på att plocka hem hemvändare som har varit i klubben tidigare, som typ Rasmus (Jönsson), Pär (Hansson), ”Granen” (Andreas Granqvist) och Holgersson (Markus), men också att plocka upp egna spelare. Om man då tittar på att det är 13 stycken tycker jag att det är en jättebra siffra, absolut. Det är en ambition från klubbens sida att jobba med de här spåren. Sedan är det klart att man måste hitta andra spelare också, men att jobba med de här spåren med både unga egna spelare och hemvändare är en plan som vi utvecklar fortfarande.

IF Elfsborg

Elfsborg hade under 2019 relativt många spelare från egna led i A-truppen, samtidigt som många även fick speltid under säsongen - Tim Rönning, Rami Kaib, Gustav Henriksson, Simon Olsson, Samuel Holmén, Per Frick och Marokhy Ndione. Elfsborg lånade också, precis som Malmö FF, ut ett par spelare från egna led - totalt fyra stycken - till klubbar på lite lägre nivå.

Speltid i allsvenskan 2019

Tim Rönning, målvakt, 20 år

Kommentar: Rönning har Kilafors IF som moderklubb, men flyttade via Hudiksvalls FF till Elfsborgs ungdomsverksamhet 2016. Rönning skrev i juli 2018 på ett A-lagskontrakt med Boråsklubben. Allsvenska debuten kom i september i år mot AFC Eskilstuna på Tunavallen.

Antal allsvenska matcher 2019: 8.

Rami Kaib, back, 22 år

Kommentar: Kaib har IFK Nyköping som moderklubb och kom via Nyköpings BIS till Elfsborg under sommaren 2013. Kaib var under 2016 lärling i A-truppen och fick i september 2016 ett A-lagskontrakt med föreningen. Allsvenska debuten kom i juli 2016 mot Östersunds FK på Jämtkraft Arena.

Antal allsvenska matcher 2019: 9.

Gustav Henriksson, back, 21 år

Kommentar: Henriksson har Grebbestads IF som moderklubb och kom under 2014 till Elfsborgs ungdomsverksamhet. Backen skrev i augusti 2018 på ett A-lagskontrakt med Boråsklubben. Allsvenska debuten kom i september 2018 mot Hammarby på Tele2 Arena.

Antal allsvenska matcher 2019: 13.

Simon Olsson, mittfältare, 22 år

Kommentar: Olsson har IK Östria Lambohov som moderklubb, men kom via AFK Linköping under 2014 till Elfsborgs ungdomsverksamhet. Under 2016 var han lärling i A-truppen och fick i slutet av september samma år ett A-lagskontrakt. Allsvenska debuten kom i september 2016 mot Falkenbergs FF på Borås Arena.

Antal allsvenska matcher 2019: 26.

Samuel Holmén, mittfältare, 35 år

Kommentar: Holmén har Annelunds IF som moderklubb, men kom som 14-åring till Elfsborgs akadmi. Mittfältaren blev inför säsongen 2003 uppflyttad till Elfsborgs A-trupp och gjorde samma år allsvensk debut mot Gif Sundsvall på hemmaplan. Holmén lämnade under 2007 för spel i Bröndby och senare i Istanbul BB, Fenerbahce, Bursaspor, Konyaspor och Istanbul BB igen innan det under 2017 blev flytt tillbaka till Borås.

Antal allsvenska matcher 2019: 25.

Per Frick, anfallare, 27 år

Kommentar: Frick har Kils AIK som moderklubb och kom under 2009 via FBK Karlstad till Elfsborgs akademi. Anfallaren fick i maj 2012 ett A-lagskontrakt, medan allsvenska debuten kom i augusti 2012 mot BK Häcken på Hisingen. Under 2013 var han utlånad till Falkenbergs FF, men har sedan dess enbart tillhört Boråsklubben.

Antal allsvenska matcher 2019: 20.

Marokhy Ndione, anfallare, 20 år

Kommentar: Ndione tillhörde i unga år Elfsborgs ungdomsled, men lämnade som 15-åring för ett år i Borås AIK innan det blev comeback i Elfsborg igen. Ndione skrev i januari 2018 på ett A-lagskontrakt och i april 2019 blev det allsvensk debut mot Hammarby på Tele2 Arena.

Antal allsvenska matcher 2019: 8.

Ingen speltid i allsvenskan 2019

-

Utlånade/delvis utlånade spelare under 2019

David Olsson, målvakt, 22 år

Kommentar: Olsson har Elfsborg som moderklubb och fick i augusti 2016 ett kontrakt med föreningens A-lag. Allsvenska debuten kom i september 2017 mot Kalmar FF på Borås Arena. Inför säsongen 2019 blev målvakten utlånad till IK Oddevold för spel i division 1.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Christopher McVey, back, 22 år

Kommentar: McVey har Sparsörs AIK som moderklubb, men tog sedan steget över till Elfsborgs ungdomsverksamhet och blev under 2017 lärling i A-truppen. Därefter fick han i januari 2018 ett A-lagskontrakt. Allsvenska debuten kom i oktober 2018 mot AIK på Friends Arena, men inför säsongen 2019 blev han utlånad till Dalkurd för spel i superettan.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Rasmus Rosenqvist, mittfältare, 22 år

Kommentar: Rosenqvist har Rydboholms SK som moderklubb, men kom som tioåring till Elfsborgs ungdomsverksamhet. Mittfältaren hade under 2015 ett lärlingskontrakt med Elfsborgs A-trupp och fick i oktober 2015 ett A-lagskontrakt. Allsvenska debuten kom i april 2016 mot Östersunds FK hemma på Borås Arena. Mittfältaren var under första halvan av säsongen 2018 utlånad till Helsingborgs IF och blev inför säsongen 2019 utlånad till Gais för spel i superettan.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Arian Kabashi, anfallare, 22 år

Kommentar: Arian Kabashi har Hestrafors IF som moderklubb, men tog, som 13-åring, steget över till Elfsborgs akademi och var under 2017 lärling i A-truppen innan han i januari 2018 fick ett A-lagskontrakt. Allsvenska debuten kom i april 2018 mot Kalmar FF på Guldfågeln Arena. Kabashi blev under första halvan av förra säsongen utlånad till Gais.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Lämnade under säsongen 2019

-

Kommentar

Stefan Andreasson, klubbchef i Elfsborg, om akademins förankring i A-truppen:

- Jag tycker att det ligger i vår identitet och i vår strategi, då vi har gjort det är i alla år tillbaka. Jag minns cupfinalen mot AIK 2001, då vi avslutade matchen med en startelva med elva egna spelare. Det har hela tiden funnits med i vårt DNA. Om vi ska konkurrera och ha ambitioner kan det vara svårare och tuffare, men vi har hållit fast vid det. Vi har fått från styrelsen att 50 procent av spelarna i A-truppen ska vara egna och det går vi igenom varje år.

IFK Göteborg

IFK Göteborg hade under förra säsongen flest egna spelare, totalt 19 stycken, av alla allsvenska lag i A-truppen alternativt som fick speltid i allsvenskan. Blåvitt gav även 14 egna spelare chansen i allsvenskan, vilket var flest av samtliga lag. Däremot lämnade fyra spelare under säsongen laget, samtidigt som fyra spelare var utlånade eller delvis utlånade under 2019.

Speltid i allsvenskan 2019

Tom Amos, målvakt, 21 år

Kommentar: Amos har Mossens BK som moderklubb och kom som tioåring till Blåvitts ungdomsled. Målvakten blev i december 2017 uppflyttad till föreningens A-lag. Allsvenska debuten kom i slutet av september i fjol i derbyt mot BK Häcken på Bravida Arena.

Antal allsvenska matcher 2019: 1.

Rasmus Wikström, back, 18 år

Kommentar: Wikström har Partille IF som moderklubb och kom som 13-åring till Blåvitts ungdomsverksamhet. Wikström blev i december 2018 uppflyttad till IFK Göteborgs A-lag och gjorde i augusti i år allsvensk debut hemma mot Falkenbergs FF på Gamla Ullevi.

Antal allsvenska matcher 2019: 2.

Emil Holm, back, 19 år

Kommentar: Holm har Annebergs IF som moderklubb och kom som tolvåring till Blåvitts ungdomsled. I december 2018 blev han uppflyttad till A-laget och i slutet av juni i år blev det allsvensk debut mot Östersunds FK på Jämtkraft Arena.

Antal allsvenska matcher 2019: 11.

Samuel Ohlsson, back, 18 år

Kommentar: Samuel Ohlsson, lillebror till Sebastian Ohlsson, har IFK Göteborg som moderklubb och fick i början av maj i år, utan A-lagskontrakt, göra allsvensk debut mot Sirius på Studenternas. Därefter satt han, vid ett antal tillfällen, med på bänken i seriespelet.

Antal allsvenska matcher 2019: 1.

Noah Alexandersson, mittfältare, 18 år

Kommentar: Alexandersson anslöt inför 2018 till Blåvitts akademi från moderklubben Västra Frölunda IF och fick i juni år ett A-lagskontrakt. Två månader senare, i augusti, blev det allsvensk debut mot Falkenbergs FF hemma på Gamla Ullevi.

Antal allsvenska matcher 2019: 3.

Adil Titi, mittfältare, 20 år

Kommentar: Titi har Rannebergens IF som moderklubb, men kom via Gunnilse under 2015 till Blåvitts akademi. Mittfältaren skrev i januari 2018 på ett U-kontrakt med A-laget och fick i maj i år ett A-lagskontrakt. Allsvenska debuten kom i slutet av april i år mot AIK på Gamla Ullevi.

Antal allsvenska matcher 2019: 8.

Sebastian Eriksson, mittfältare, 30 år

Kommentar: Eriksson blev, som 16-åring, i december 2005 värvad till Blåvitt från Åsebro IF och blev därefter under 2007 uppflyttad till föreningens A-lag. Allsvenska debuten kom i april 2008 mot Örebro SK. Eriksson lämnade första gången Blåvitt under 2011 för spel i Cagliari, men återvände sedan till Blåvitt under 2015. Därefter blev det spel i klubben fram till sommaren 2018, då han flyttade till Grekland för spel i Panetolikos innan han i vintras återvände till Blåvitt igen.

Antal allsvenska matcher 2019: 16.

August Erlingmark, mittfältare, 21 år

Kommentar: Erlingmark kom, som 16-åring, inför säsongen 2015 till Blåvitts akademi från moderklubben Sävedalens IF och skrev i mars 2017 på ett A-lagskontrakt. Allsvenska debuten kom i slutet av april samma år mot Hammarby på Gamla Ullevi.

Antal allsvenska matcher 2019: 27.

Patrik Karlsson Lagemyr, mittfältare, 22 år

Kommentar: Karlsson Lagemyr har BK Häcken som moderklubb och anslöt som elvaåring till IFK Göteborgs ungdomsverksamhet. Inför säsongen 2016 blev han uppflyttad till föreningens A-lag och i mitten av april 2016 blev det allsvensk debut mot Kalmar FF på Gamla Ullevi.

Antal allsvenska matcher 2019: 13.

Robin Söder, anfallare, 28 år

Kommentar: Söder, som har Morlanda GoIF som moderklubb, anslöt vid 15 års ålder till Blåvitts akademi från Stenungsunds IF. Anfallaren tillhörde till en början föreningens akademi, men fick nästan direkt speltid i A-laget och gjorde under 2008 succé i allsvenskan. Allsvenska debuten kom i början av juli 2008 mot Trelleborgs FF på hemmaplan. Söder lämnade under 2014 IFK för spel i Esbjerg och senare i Lokeren innan det under 2018 blev återkomst till Blåvitt.

Antal allsvenska matcher 2019: 27.

Utlånade/delvis utlånade spelare under 2019

Andreas Öhman, back, 21 år

Kommentar: Öhman har Askims IK som moderklubb, men som 16-åring till Blåvitts akademi från Carlstad United. Därefter blev han i december 2017 uppflyttad till föreningens A-lag. Allsvenska debuten kom i september 2017 mot Sirius på Gamla Ullevi. Öhman blev under 2018, precis som i år, utlånad till Utsiktens BK.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Edvin Dahlqvist, back, 20 år

Kommentar: Dahlqvist har Öckerö IF som moderklubb och kom som 16-åring till Blåvitts akademi. I december 2018 fick han ett A-lagskontrakt och i slutet av april i år blev det allsvensk debut mot AIK hemma på Gamla Ullevi. Backen blev i somras utlånad till samarbetsklubben Utsiktens BK.

Antal allsvenska matcher 2019: 1.

Erik Gunnarsson back, 20 år

Kommentar: Gunnarsson har Lerums IS som moderklubb och kom som 16-åring till Blåvitts ungdomsverksamhet. I december 2018 blev han uppflyttad till A-laget, men redan i november 2017 blev det allsvensk debut mot Gif Sundsvall på Gamla Ullevi. Gunnarsson var under andra halvan av 2018 utlånad till Utsiktens BK och blev även under 2019 utlånad till samma klubb.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Jake Weisbrod, back, 19 år

Kommentar: Weisbrod har Saltfleet som moderklubb och kom som tolvåring till Blåvitts ungdomsverksamhet från Örgryte IS och skrev, efter ett antal år i föreningens ungdomsled, i november 2017 på ett A-lagskontrakt som började gälla 2019. Backen blev i januari i år utlånad till IK Oddevold för spel i division 1.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Lämnade under säsongen 2019

Erik Dahlin, målvakt, 30 år

Kommentar: Dahlin kom, som 16-åring, till Blåvitts ungdomsverksamhet från Trollhättans FK, men var sedan utlånad i omgångar till Västra Frölunda och FC Trollhättan innan det under 2012 blev flytt vidare till Sogndal och några år senare, under 2016, comeback i IFK Göteborg. I somras lämnade han dock Blåvitt igen för spel med Ljungskile i division 1.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Sebastian Ohlsson, back, 26 år

Kommentar: Ohlsson, som har Qviding FIF som moderklubb, anslöt som tioåring till Blåvitts ungdomsverksamhet, men lämnade inför säsongen 2013 för spel i Örgryte på lån, vilket sedan blev permanent. Ohlsson återvände inför 2017 till Blåvitt och fick i slutet av juli 2017 göra allsvensk debut mot Örebro SK på Gamla Ullevi. I somras lämnade han för spel med St. Pauli i tyska andraligan.

Antal allsvenska matcher 2019: 16.

Victor Olofsson, mittfältare, 20 år

Kommentar: Olofsson kom, som 16-åring, till IFK Göteborgs ungdomsverksamhet från moderklubben Onsala BK och blev inför 2019 uppflyttad till A-laget. Däremot avslutade han i juli i år sitt avtal med föreningen med endast två A-lagsmatcher under bältet och utan allsvensk debut.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Benjamin Nygren, anfallare, 18 år

Kommentar: Nygren har Utbynäs SK som moderklubb och kom som elvaåring till Blåvits akademi. Under sommaren 2018 fick han ett A-lagskontrakt och i oktober samma år gjorde han allsvensk debut mot Djurgården på Tele2 Arena. I år blev det stor succé och under sommaren blev han såld till belgiska klubben Genk.

Antal allsvenska matcher 2019: 12.

Måns Saebbö, anfallare, 19 år

Kommentar: Saebbö är fostrad i Blåvitts ungdomsled och fick i början av maj i år, utan A-lagskontrakt, göra allsvensk debut mot Sirius på bortaplan. Då stod han dessutom för ett mål på Studenternas. I somras lämnade han däremot klubben för spel i Gais.

Antal allsvenska matcher 2019: 1.

Kommentar

Kennet Andersson, sportchef i IFK Göteborg, om akademins förankring i A-truppen:

- Vi vill att vår A-trupp ska bestå av 50 procent akademispelare som någon gång har varit i akademin och tagit klivet upp. Sedan är det inte alltid hållbart att bara dra gränsen där. Ibland blir det lite mer och ibland lite mindre. I år har det varit ett år, där vi luftat väldigt många ungdomar som har spelat i allsvenskan, både suttit med på bänken och spelat. Det är det vi tycker är intressant när man mäter akademier och vi vill satsa hårt på akademin och kommer fortsätta att göra det. Vi ska jobba tätare än vi någonsin har gjort i IFK Göteborg mellan akademin och A-laget.

IFK Norrköping

IFK Norrköping hade i år tio spelare från akademin i A-truppen, samtidigt som sju av de fick speltid under året i allsvenskan. Två av lagets främsta spelare - Christoffer Nyman och Alexander Fransson - är fostrade i föreningens ungdomsverksamhet, samtidigt som bland annat även ordinarie backen Filip Dagerstål kommer från akademin.

Speltid i allsvenskan 2019

Henrik Castegren, back, 23 år

Kommentar: Castegren har IFK Norrköping som moderklubb och fick så småningom ett A-lagskontrakt med föreningen. Castegren har genom åren varit utlånad till samarbetsklubben IF Sylvia, men även delvis under 2018 till Degerfors. Allsvenska debuten kom i slutet av maj 2016 med ett inhopp mot Örebro SK på Behrn Arena.

Antal allsvenska matcher 2019: 13.

Christopher Telo back, 30 år

Kommentar: Telo har Kimstad GoIF som moderklubb, men kom under 2002, som elvaåring, till IFK Norrköpings akademi och tog sig senare, under 2007, upp till föreningens A-lag. Allsvenska debuten kom i maj 2008 mot Gais med ett inhopp på bortaplan. Telo lämnade sommaren 2017 Peking för Molde, men återvände i somras till Norrköping igen.

Antal allsvenska matcher 2019: 1.

Filip Dagerstål, back, 22 år

Kommentar: Dagerstål har IFK Norrköping som moderklubb och fick i slutet av 2014 ett A-lagskontrakt. Allsvenska debuten kom i oktober 2014 mot IFK Göteborg på hemmaplan.

Antal allsvenska matcher 2019: 27.

Alexander Fransson, mittfältare, 25 år

Kommentar: Fransson har Lindö FF som moderklubb, men kom, som 13-åring, till Pekings akademi och fick, efter att ha varit lärling, i maj 2013 ett A-lagskontrakt med föreningen. Allsvenska debuten kom i april 2013 mot Mjällby AIF i Blekinge. Fransson lämnade vintern 2016 Peking för Basel och återvände sommaren 2018, efter utlåning från Basel till Lausanne-Sport, till IFK igen.

Antal allsvenska matcher 2019: 28.

Christoffer Nyman, anfallare, 26 år

Kommentar: Nyman har IFK Norrköping som moderklubb och anses numera vara en klubbikon efter att ha varit med och skjutit upp laget till allsvenskan 2010 och varit med och tagit SM-guld 2015. Nyman lämnade sommaren 2016 Peking för Eintracht Braunschweig och återvände i vintras till klubben igen. Allsvenska debuten kom i april 2011 mot Gais på hemmaplan.

Antal allsvenska matcher 2019: 29.

Ingen speltid i allsvenskan 2019

Julius Lindgren, målvakt, 22 år

Kommentar: Lindgren har IFK Norrköping som moderklubb och skrev, efter att ha varit lärling, inför säsongen 2017 på ett A-lagskontrakt. Målvakten väntar ännu på att få göra debut i allsvenskan och har under senaste åren varit utlånad till samarbetsklubben IF Sylvia.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Utlånade/delvis utlånade spelare under 2019

Manasse Kusu, mittfältare, 17 år

Kommentar: Kusu har IFK Norrköping som moderklubb och har genom åren, precis som i år, varit utlånad till samarbetsklubben IF Sylva. Talangen fick i januari i år ett A-lagskontrakt med föreningen och gjorde i september i år allsvensk debut mot Örebro SK på Östgötaporten.

Antal allsvenska matcher 2019: 2.

Carl Björk, anfallare, 19 år

Kommentar: Björk har IFK Holmsund som moderklubb och lämnade under sommaren 2016 hemstaden Umeå för spel i Pekings U17-lag. Därefter fick han i april i fjol ett A-lagskontrakt över 2022. Björk har i år varit utlånad till samarbetsklubben Sylvia och väntar på att få göra debut i allsvenskan.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Pontus Almqvist, anfallare, 20 år

Kommentar: Almqvist har Nyköpings BIS som moderklubb och kom, som 15-åring, via Syrianska FC till Norrköpings akademi. Efter ett år blev det flytt till Nike Academy och sedan återkomst till Pekings akademi igen. Allsvenska debuten kom under 2017 mot Halmstads BK. Almqvist var under 2018 utlånad till både Varberg och Norrby och under 2019 till Sylvia, men med dubbel spelbarhet.

Antal allsvenska matcher 2019: 7.

Lämnade under säsongen 2019

David Mitov Nilsson, målvakt, 28 år

Kommentar: Mitov Nilsson har IFK Norrköping som moderklubb, men lämnade i somras klubben efter 22 år i föreningen och elva år i A-laget för Gif Sundsvall. Mitov Nilsson var under åren i Peking även utlånad till IF Sylvia och gjorde i maj 2012 allsvensk debut mot Åtvidabergs FF på hemmaplan.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Kommentar

Jens Gustafsson, manager i IFK Norrköping, om akademins förankring i A-truppen:

- Arbetet pågår för fullt. Jag tror däremot att man kan våga säga att det blir mer utmanande att få upp egna spelare till A-laget ju bättre A-lagets resultat blir. Vi jobbar väldigt hårt med att vi ska bereda plats för våra egna produkter i A-truppen, det gör vi såklart kontinuerligt.

IK Sirius

Sirius var i år en av de klubbar som hade färst egna spelare, endast tre stycken, i A-truppen, samt Joakim Persson som fick göra allsvensk debut. Niklas Busch Thor var dessutom ende spelare, med en bakgrund i föreningens akademi, som under året var ordinarie i laget och fick gott om speltid.

Speltid i allsvenskan 2019

Niklas Busch Thor, mittfältare, 33 år

Kommentar: Busch Thor har Storvreta IK som moderklubb och tillhörde därefter under en period Sirius ungdomsverksamhet innan han lämnade föreningen igen och först återvände till klubbens seniorlag inför säsongen 2014. Busch Thor avslutade efter säsongen 2017 sin karriär, men gjorde i september 2018 comeback igen. Mittfältaren gjorde allsvensk debut i april 2017 mot Djurgården på Tele2 Arena.

Antal allsvenska matcher 2019: 28.

Isak Bråholm, mittfältare, 19 år

Kommentar: Bråholm har Unik FK som moderklubb och tog därefter steget, via Sunnersta, till Sirius akademi. Mittfältaren blev senare uppflyttad till föreningens A-lag och gjorde i maj i år allsvensk debut mot Hammarby på Tele2 Arena.

Antal allsvenska matcher 2019: 6.

Joakim Persson, anfallare, 17 år

Kommentar: Persson kom via Rimbo IF till Sirius akademi och fick i oktober i år göra allsvensk debut, utan ett A-lagskontrakt, mot Östersunds FK på Jämtkraft Arena. Därefter blev det även ytterligare ett inhopp i sista omgången mot Kalmar FF på Studenternas.

Antal allsvenska matcher 2019: 2.

Ingen speltid i allsvenskan 2019

-

Utlånade/delvis utlånade spelare under 2019

Sherko Faiqi, mittfältare, 20 år

Kommentar: Faiqi kom under 2013 till Sirius akademi från Sunnersta AIF och fick i november 2017 ett A-lagskontrakt med föreningen. Allsvenska debuten kom i sista omgången samma säsong med ett inhopp mot AFC Eskilstuna på Tunavallen. Faiqi blev under andra halvan av säsongen 2018 utlånad till norska Nest-Sotra IL och blev under andra halvan av årets säsong utlånad till Gefle IF.

Antal allsvenska matcher 2019: 2.

Lämnade under säsongen 2019

-

Kommentar:

Ola Andersson, sportchef i IK Sirius, om akademins förankring i A-truppen:

- Vi har gjort en resa under sju, åtta års tid och stora delar av den resan får nog de andra svara för. Jag kom in nu och har gjort ändringen med de spelarna vi har i dag. Vad jag förstår har Kim (Bergstrand) och ”Tolle” (Thomas Lagerlöf) inte tyckt att akademispelarna har varit tillräckligt bra tidigare och i stället jobbat med att ta oss upp i seriesystemet med de spelarna som de bland annat har haft i sina tidigare klubbar, men även med spelare som de har värvat in från Stockholm. Jag kan inte prata för dem, men om spelarna hade varit tillräckligt bra hade de nog blivit uppflyttade. Nu tycker jag att vi har en bra verksamhet i akademin och det är flera unga spelare som verkligen står och knackar på dörren. I år har två gjort debut, samtidigt som Hannes Sveijer varit med på bänken.

Kalmar FF

Kalmar FF var under förra säsongen den klubb i allsvenskan som gav näst flest egna spelare speltid, totalt tolv stycken. Ett par av spelarna var ordinarie, medan andra varierade starter med inhopp. I Kalmars matchtrupper förra säsongen var flera spelare från den egna akademin ständigt närvarande och totalt tillhörde 16 spelare med bakgrund i föreningens akademi A-truppen.

Speltid i allsvenskan 2019

Lucas Hägg Johansson, målvakt, 25 år

Kommentar: Hägg Johansson har Husie IF som moderklubb och kom via FC Rosengård, under 2012, till Kalmar FF:s akademi. Hägg Johansson blev därefter i omgångar utlånad till Oskarshamns AIK och fick i augusti 2016 göra allsvensk debut mot Malmö FF hemma på Guldfågeln Arena.

Antal allsvenska matcher 2019: 30.

Henrik Löfkvist, back, 24 år

Kommentar: Löfkvist har KFF som moderklubb och tillhörde föreningen fram till att han var tio år. Därefter flyttade han tillbaka till Gotland och spelade sedan för FC Gute, Akropolis och Dalkurd på seniornivå innan han inför den här säsongen återvände till Kalmar FF igen. Allsvenska debuten kom i april i fjol med Dalkurd mot AIK på Friends Arena.

Antal allsvenska matcher 2019: 16.

Rasmus Elm, mittfältare, 31 år

Kommentar: Elm har Johansfors IF som moderklubb och kom under 2005 via Emmaboda IS till Kalmar FF:s U19-lag. Därefter tog han sig snabbt upp till A-laget och fick i maj 2005, som 17-åring, göra allsvensk debut mot IFK Göteborg. Elm tog under 2009 steget vidare till AZ Alkmaar, fortsatte senare karriären i CSKA Moskva och återvände under 2015 till KFF igen.

Antal allsvenska matcher 2019: 20.

Filip Sachpekidis, mittfältare, 22 år

Kommentar: Sachpekidis har Lindsdals IF som moderklubb och kom som 13-åring till Kalmar FF:s ungdomsverksamhet. Mittfältaren blev senare uppflyttad till föreningens A-lag och gjorde i augusti 2013, som 16-åring, allsvensk debut med ett inhopp och mål mot Syrianska till seger på hemmaplan.

Antal allsvenska matcher 2019: 5.

Carl Gustafsson, mittfältare, 19 år

Kommentar: Gustafsson har IFK Berga som moderklubb, men tog sedan steget över till Kalmar FF:s akademi och fick i juli i år ett A-lagskontrakt. Allsvenska debuten kom i mitten av augusti i år med ett inhopp mot AIK på Friends Arena.

Antal allsvenska matcher 2019: 7.

Herman Hallberg, mittfältare, 22 år

Kommentar: Hallberg har Möre BK som moderklubb och kom under 2009 till Smålandsklubbens akademi. Hallberg blev senare uppflyttad till föreningens A-trupp och gjorde i april 2016 allsvensk debut mot IFK Norrköping på Östgötaporten.

Antal allsvenska matcher 2019: 16.

Isak Jansson, mittfältare, 17 år

Kommentar: Jansson har Kinna IF som moderklubb, men tog i maj i fjol steget via Skene IF över till Kalmar FF:s akademi. Då väntade spel i KFF:s U19-lag och i augusti i år blev mittfältaren uppflyttad till föreningens A-lag. Väntar ännu på att få göra debut i allsvenskan.

Antal allsvenska matcher 2019: 1.

Isak Magnusson, anfallare, 21 år

Kommentar: Magnusson har Lindås BK som moderklubb, men tog senare steget över till KFF:s akademi och fick därefter ett A-lagskontrakt. Allsvenska debuten kom i mitten av maj 2017 mot IFK Norrköping på Östgötaporten.

Antal allsvenska matcher 2019: 17.

Nils Fröling, anfallare, 19 år

Kommentar: Fröling har Boo FK som moderklubb, men kom inför säsongen 2018 till KFF:s U19-lag från Åtvidabergs FF. Fröling gjorde redan i april samma år debut mot Malmö FF i allsvenskan på Guldfågeln Arena och belönades sedan i augusti 2018 med ett A-lagskontrakt.

Antal allsvenska matcher 2019: 28.

Måns Söderqvist, anfallare, 26 år

Kommentar: Söderqvist har Emmaboda IS som moderklubb, men tog sedan steget vidare till Kalmar FF:s U19-lag och blev kort efter det uppflyttad till föreningens A-lag. Söderqvist gjorde i oktober 2010 allsvensk debut mot Mjällby AIF på hemmaplan, men lämnade sedan vintern 2015 KFF för spel i Hammarby och återvände ett och ett halvt år senare till Smålandsklubben igen.

Antal allsvenska matcher 2019: 17.

Ingen speltid i allsvenskan 2019

Johan Stenmark, back, 20 år

Kommentar: Stenmark har Kalmar Södra IF som moderklubb, men tog sedan steget över till Kalmar FF:s ungdomsverksamhet och fick i april 2018 ett A-lagskontrakt. Allsvenska debuten kom i september i fjol mot Malmö FF på Stadion. Stenmark tvingades inför den här säsongen till operation med anledning av knäskada.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Utlånade/delvis utlånade spelare under 2019

Olle Lindqvist, back, 20 år

Kommentar: Lindqvist har Färjestadens Goif som moderklubb, men tog sedan steget över till Kalmars akademi och fick i december 2018 ett A-lagskontrakt. Lindqvist väntar ännu på att få göra allsvensk debut och blev under andra halvan av den här säsongen utlånad till Oskarshamns AIK.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Adam Hellborg, mittfältare, 21 år

Kommentar: Hellborg har Emmaboda IS som moderklubb, men tog tidigt steget över till Kalmars ungdomsverksamhet och fick senare ett A-lagskontrakt. Allsvenskan debuten kom i april i fjol mot Malmö FF på Guldfågeln Arena och i år har han varit utlånad till Oskarshamns AIK i division 1.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Alexander Ahl Holmström, anfallare, 20 år

Kommentar: Ahl Holmström har FC Gute som moderklubb och tog i februari 2017 steget över till Kalmar FF:s akademi. Anfallaren fick i slutet av september i fjol göra allsvensk debut med ett inhopp mot BK Häcken och skrev i november samma år på ett A-lagskontrakt. Ahl Holmström blev inför den här säsongen utlånad till Oskarshamns AIK, men med dubbel spelbarhet.

Antal allsvenska matcher 2019: 11.

Edvin Crona, anfallare, 19 år

Kommentar: Crona har Ljungbyholms Goif som moderklubb, men kom under 2015 till Kalmar FF:s akademi och skrev ett år senare på ett A-lagskontrakt. Allsvenska debuten kom i april 2017 mot Sirius på Studenternas. Crona var under förra säsongen först utlånad till Oskarshamns AIK och sedan till IFK Värnamo för att få mer speltid.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Adrian Edqvist, anfallare, 20 år

Kommentar: Edqvist har Nättraby Goif som moderklubb, men kom via Malmö FF:s akademi till Kalmar FF:s U19-lag och fick i september 2017 ett A-lagskontrakt. Allsvenska debuten kom i april 2017 mot Sirius. Edqvist blev under våren 2019 utlånad till Oskarshamns AIK med dubbel spelbarhet och blev sedan i juli i år utlånad till nederländska klubben Go Ahead Eagles fram till sommaren 2020. Go Ahead Eagles har också en köpoption inskriven i överenskommelsen.

Antal allsvenska matcher 2019: 2.

Lämnade under säsongen 2019

-

Kommentar

Jesper Norberg, tillförordnad sportchef i Kalmar FF, om akademins förankring i A-truppen:

- Det var en ganska ålderstigen trupp när vi kom in och därmed blev det i år en medveten satsning från oss och styrelsen att spela med fler unga spelare för ayy få en bättre åldersstruktur i truppen. Jag tycker att vi har format många bra egna spelarna. Det här är ett jättebra bevis på den satsning och det jobbet vi har gjort och gör i vår ungdomsakademi. Det har pågått i flera år och den är väldigt bra för närvarande. Det är ännu fler som är på väg upp till nästa år.

Malmö FF

Malmö FF hade under förra säsongen näst flest spelare - totalt 18 stycken - i A-truppen alternativt som fick speltid i allsvenskan från egna led. MFF gav dock inte de unga spelarna särskilt mycket speltid i allsvenskan. I stället fick sex hemvändare gott om speltid, medan föreningens yngre förmågor, som nyligen kommit upp från akademin, fick knapp speltid eller var utlånade under säsongen. Tim Prica och Anel Ahmedhodzic var ensamma bland de unga spelarna om att få spela med MFF i allsvenskan. MFF lånade ut flest egna spelare av alla lag, totalt åtta stycken.

Speltid i allsvenskan 2019

Behrang Safari, back, 34 år

Kommentar: Safari har Lunds SK som moderklubb, men kom under 2003 till Malmö FF och blev inför säsongen 2004 uppflyttad till A-laget. Under samma säsong, i slutet av april, gjorde han också allsvensk debut mot Elfsborg i Borås. Safari lämnade under 2008 MFF för spel i Basel, gick vidare till Anderlecht och gjorde en sejour i Basel till innan han under 2016 återvände till Malmö.

Antal allsvenska matcher 2019: 16.

Rasmus Bengtsson, back, 33 år

Kommentar: Bengtsson har Malmö FF som moderklubb och tog sig upp till föreningens U21-lag innan han lämnade för spel i Trelleborgs FF, Hertha Berlin och Twente innan det inför säsongen 2015 blev återkomst till Malmö. Bengtsson gjorde i slutet av maj 2007 allsvensk debut för Trelleborg mot Djurgårdens IF på Vångavallen.

Antal allsvenska matcher 2019: 23.

Franz Brorsson, back, 23 år

Kommentar: Brorsson har Trelleborgs FF som moderklubb, men kom via BK Nästet som 14-åring till Malmö FF:s ungdomsled och fick under 2015 ett A-lagskontrakt över tre år. Brorsson gjorde i mitten av juli 2015 allsvensk debut mot Gif Sundsvall på Stadion.

Antal allsvenska matcher 2019: 9.

Oscar Lewicki, mittfältare, 27 år

Kommentar: Lewicki har Limhamns IF som moderklubb, men kom vid 13 års ålder till Malmö FF:s ungdomsverksamhet. Lewicki tog under 2008 steget över till Bayern Münchens akademi innan det blev comeback i svensk fotboll igen 2011 för spel i BK Häcken. Inför säsongen 2015 återvände han till MFF igen. Allsvenska debuten kom i mars 2012 med Häcken mot Gais.

Antal allsvenska matcher 2019: 27.

Erdal Rakip, mittfältare, 23 år

Kommentar: Rakip inledde, som femåring, sin karriär i Malmö FF:s ungdomsled och skrev sommaren 2013 på ett lärlingskontrakt med A-laget. Rakip gjorde i mars 2014 allsvensk debut mot Falkenbergs FF på hemmaplan och lämnade vintern 2018 MFF för spel i Benfica. Då blev han över våren 2018 utlånad till Crystal Palace och återvände sedan till Benfica igen innan han i vintras gick till Malmö.

Antal allsvenska matcher 2019: 14.

Markus Rosenberg, anfallare, 38 år

Kommentar: Rosenberg, som numera är en klubbikon, inledde som femåring sin karriär i Malmö FF. Anfallaren blev inför säsongen 2001 uppflyttad i A-truppen och gjorde i premiären samma år allsvensk debut mot AIK. Därefter blev han under 2004 utlånad till Halmstads BK och slog igenom med att vinna skytteligan. Under 2005 blev han såld till Ajax och gick sedan vidare till Werder Bremen, Racing Santander och West Bromwich innan det blev comeback i MFF 2014. Den här säsongen blev hans sista i karriären i allsvenskan.

Antal allsvenska matcher 2019: 27.

Guillermo Molins, anfallare, 31 år

Kommentar: Molins har Kävlinge Gif som moderklubb, men kom som 16-åring till Malmö FF:s ungdomsled och tog sig senare upp till A-laget. Molins gjorde i juni 2007 allsvensk debut mot Halmstads BK. Under 2011 lämnade han MFF första gången för spel i Anderlecht med utlåning till Real Betis och under 2013 blev det comeback i MFF. Därefter lämnade han MFF igen 2016 för Beijing Renhe och senare Panathinaikos innan det under 2018 blev återkomst till Malmö.

Antal allsvenska matcher 2019: 26.

Tim Prica, anfallare, 17 år

Kommentar: Prica kom, som 17-åring, till Malmö FF:s akademi och blev vintern 2018 yngste spelare någonsin att spela för MFF:s A-lag i träningsmötet med FC Roskilde. I augusti 2018 fick anfallaren ett lärlingskontrakt med MFF:s A-lag. Allsvenska debuten kom i augusti i år mot Falkenberg på Stadion.

Antal allsvenska matcher 2019: 1.

Ingen speltid i allsvenskan 2019

Amel Mujanic, mittfältare, 18 år

Kommentar: Mujanic har BK Olympic som moderklubb, men kom som nioåring till Malmö FF:s ungdomsled. Mittfältaren fick i juni 2019 ett lärlingskontrakt med A-laget över 2021, men väntar ännu på att få göra allsvensk debut.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Laorent Shabani, mittfältare, 20 år

Kommentar: Shabani har Malmö FF som moderklubb och fick sommaren 2017 ett lärlingskontrakt med A-laget. Väntar ännu på att få göra allsvensk debut.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Utlånade/delvis utlånade spelare under 2019

Mathias Nilsson, målvakt, 20 år

Kommentar: Nilsson har Vellinge IF som moderklubb, men kom i unga till Malmö FF:s akademi och fick i september 2017 ett lärlingskontrakt med A-laget. Målvakten blev under 2019 utlånad till Eskilsminne IF för spel i division 1. Väntar ännu på att få göra allsvensk debut.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Marko Johansson, målvakt, 21 år

Kommentar: Johansson inledde, som fyraåring, sin karriär i Malmö FF:s ungdomsverksamhet och gjorde som 16-åring debut i föreningens A-lag mot FK Zalgiris i Champions League-kvalet. Därefter skrev han i juli 2016 på ett A-lagskontrakt med föreningen. Johansson var under säsongerna 2017 och 2018 utlånad till Trelleborgs FF och blev under 2019 utlånad till Gais. Allsvenska debuten kom därför med TFF i april 2018 mot IFK Göteborg på Vångavallen.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Jakob Tånnander, målvakt, 19 år

Kommentar: Tånnander har Dalby Gif som moderklubb, men kom under 2015 via Lunds BK till Malmö FF:s ungdomsverksamhet och fick i september 2017 ett lärlingskontrakt med A-laget. Tånnander har därefter varit utlånad till Österlens FF och Lunds BK i olika omgångar. Under 2019 blev målvakten utlånad, för andra säsongen i följd, till Lunds BK.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Anel Ahmedhodzic, back, 20 år

Kommentar: Ahmedhodzic inledde, som sexåring, sin karriär i MFF:s ungdomsverksamhet och tog sig upp till U17-laget innan det under vintern 2016 blev flytt till Nottingham Forests akademi. I vintras återvände backen till MFF igen och gjorde i juni allsvensk debut mot Helsingborgs IF på Olympia. Därefter blev han utlånad till danska Hobro. Lånet sträcker sig till sommaren 2020.

Antal allsvenska matcher 2019: 1.

Hugo Andersson, back, 20 år

Kommentar: Andersson har Skurups AIF som moderklubb och kom under 2011 till Malmö FF:s akademi. I augusti 2017 skrev han på ett lärlingskontrakt med MFF:s A-lag och ett år senare blev det omvandlat till ett A-lagskontrakt. Andersson gjorde i maj 2018 allsvensk debut mot BK Häcken och under 2019 blev han utlånad till Trelleborgs FF för spel i superettan.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Pavle Vagic, mittfältare, 19 år

Kommentar: Vagic har Malmö FF som moderklubb och blev under 2017 belönad med ett lärlingskontrakt med föreningens A-lag. Allsvenska debuten kom i slutet av oktober 2017 mot Sirius på Studenternas. Vagic var under andra halvan av 2018 utlånad till Jönköpings Södra och blev även utlånad under 2019. Då blev han dock först under våren utlånad till Mjällby AIF och under hösten utlånad till AFC Eskilstuna för spel i allsvenskan.

Antal allsvenska matcher 2019: 5 (med AFC Eskilstuna).

Samuel Adrian, mittfältare, 21 år

Kommentar: Adrian har Blentarps BK som moderklubb, men kom redan vid åtta års ålder till MFF:s ungdomsverksamhet och fick i april 2017 ett lärlingskontrakt med A-laget. Adrian gjorde allsvensk debut samma år, i slutet av juli 2017 mot Jönköpings Södra på Stadion. I somras blev han utlånad över resten av säsongen till Kalmar FF för spel i allsvenskan.

Antal allsvenska matcher 2019: 4 (med Kalmar FF).

Felix Konstandeliasz, mittfältare, 20 år

Kommentar: Konstandeliasz har Dalby Gif som moderklubb och kom, som tolvåring, till Malmö FF:s ungdomsverksamhet. Mittfältaren blev i september 2017 uppflyttad till A-laget och gjorde i mitten av april 2018 allsvensk debut mot Djurgården på Tele2 Arena. I vintras blev 20-åringen utlånad till Mjällby AIF för spel i superettan.

Allsvenska matcher 2019: -

Lämnade under säsongen 2019

-

Kommentar

Per Ågren, sportchef ungdom i Malmö FF, om akademins förankring i A-truppen:

- Vi har en lång tradition med att fostra egna spelare. Det är egentligen inget som är nytt, men från tid till annan är man olika lyckosam med det och det har lite med hur laget ser ut för stunden. Men vi är lyckosamma med att ta fram duktiga talanger. Vi jobbar väldigt mycket med det och att ha en så bra utvecklingsmiljö som möjligt. Under senaste åren har vi ändrat lite där och är än modigare i att försöka vara mer utvecklingsfokuserade än resultatfixerade i unga år. Det är något som vi har funderat mycket på och ändrat på i vår utvecklingsplan.

Örebro SK

Örebro SK hade under förra säsongen sju spelare från egna led i A-truppen, samtidigt som alla under året fick speltid i allsvenskan. Det är något laget är ensamt om, då alla andra allsvenska lag under året hade egna spelare i A-truppen som antingen var utlånade eller inte fick allsvensk speltid.

Speltid i allsvenskan 2019

Daniel Björnquist, back, 30 år

Kommentar: Björnquist har Sköllersta IF som moderklubb och tog inför säsongen 2009 steget över till ÖSK Ungdom. Däremot lyckades han inte ta sig upp till A-laget och gick i stället vidare till BK Forward innan han under sommaren 2013 gick tillbaka till Örebro. Allsvenska debuten kom i slutet av mars 2014 mot Halmstads BK på Örjans vall. Björnquist lämnade vintern 2017 ÖSK för ett år i AFC Eskilstuna och återvände vintern 2018 till ÖSK igen.

Antal allsvenska matcher 2019: 20.

Arvid Brorsson, back, 20 år

Kommentar: Brorsson har Östra Almby FK som moderklubb, men kom via Sturehov IK under 2015 till ÖSK:s akademi och blev inför säsongen 2017 uppflyttad till föreningens A-lag. Brorsson gjorde i mitten av maj 2017 allsvensk debut mot Gif Sundsvall på Behrn Arena.

Antal allsvenska matcher 2019: 15.

Helmer Andersson, back, 18 år

Kommentar: Andersson har Östra Almby FK som moderklubb, men fortsatte sin fotbollsutbildning i ÖSK:s ungdomsverksamhet och fick i januari 2018 ett A-lagskontrakt över tre år. Mittbackens allsvenska debut kom i slutet av juli i år mot Falkenbergs FF på Behrn Arena.

Antal allsvenska matcher 2019: 5.

Niclas Bergmark, back/mittfältare, 17 år

Kommentar: Bergmark är fostrad i ÖSK:s ungdomsled och fick i augusti i år ett A-lagskontrakt med föreningen. Allsvenska debuten kom i september i år mot IFK Norrköping på Östgötaporten.

Antal allsvenska matcher 2019: 7.

Nordin Gerzic, mittfältare, 36 år

Kommentar: Gerzic har Eskilstuna City som moderklubb, men kom under 1998 till ÖSK:s ungdomsverksamhet. Mittfältaren testade senare på spel i Bayern Münchens akademi och gjorde även en sejour i Rynninge IK innan det under 2007 blev återkomst till ÖSK. Därefter har han tillhört Närkeklubben fram till nu med undantag för flytt till IFK Göteborg vintern 2012 med utlåning tillbaka till Örebro under andra halvan av säsongen 2013 och under 2014 innan det inför säsongen 2015 åter blev återkomst till ÖSK. Allsvenska debuten kom i maj 2007 mot Malmö FF på hemmaplan.

Antal allsvenska matcher 2019: 29.

Adam Bark, mittfältare, 19 år

Kommentar: Bark har Rynninge IK som moderklubb, men kom under 2015 via Stuehov IK:s A-lag till ÖSK:s akademi och U17-lag. Därefter blev han i december 2018 uppflyttad till ÖSK:s A-trupp. Anfallarens allsvenska debut kom i juli i år mot BK Häcken på Bravida Arena.

Antal allsvenska matcher 2019: 1.

Rodin Deprem, anfallare, 21 år

Kommentar: Deprem har Rynninge IK som moderklubb, men kom vid 18 års ålder till ÖSK:s ungdomsled och skrev i mars 2018 på ett A-lagskontrakt. Allsvenska debuten kom i början av augusti samma år mot Hammarby på Tele2 Arena.

Antal allsvenska matcher 2019: 5.

Ingen speltid i allsvenskan 2019

-

Utlånade/delvis utlånade spelare under 2019

-

Lämnade under säsongen 2019

-

Kommentar

Axel Kjäll, manager i Örebro SK, om akademins förankring i A-truppen:

- Vi tog för fyra, fem, sex år sedan ett omtag runt akademin och började satsa mer på den. Det har ju varit en period där ÖSK faktiskt inte haft en akademi, enbart ett U21-lag. Det blev då ett omtag runt akademin och jag tycker även att den sakta, men säkert börjar bära frukt. Vi har genom åren lyft upp en del spelare i A-truppen och jag tycker även att det finns en del spännande spelare nu som knackar på dörren. Vi har under senaste åren haft ett arbetssätt, där vi har spelare från akademin uppe på träning en till två gånger i veckan. Jag tycker att kvaliteten på de spelarna som är uppe och tränar är högre än för tre år sedan.

Östersunds FK

Östersunds FK hade under förra säsongen fyra egna spelare i A-truppen, men däremot fick ingen speltid i allsvenskan. De blev alla i fjol uppflyttade till A-truppen, men verkar hittills ha en bit kvar till att få speltid. ÖFK har i stället under senaste åren satsat på att plocka in spelare från utlandet alternativt från andra klubbar runt omkring i Sverige.

Speltid i allsvenskan 2019

-

Ingen speltid i allsvenskan 2019

Gustav Wikstrand, mittfältare, 16 år

Kommentar: Wikstrand har Ås IF som moderklubb och kom som elvaåring till ÖFK:s ungdomsverksamhet. Väntar ännu på att få göra allsvensk debut.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Robin Wikberg, mittfältare, 17 år

Kommentar: Wikberg inledde sin karriär i Hackås IF och kom som tolvåring till ÖFK:s ungdomsverksamhet. Mittfältaren fick därefter i oktober i fjol ett A-lagskontrakt, men väntar ännu på att få göra debut i allsvenskan.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Isac Häggman, mittfältare, 17 år

Kommentar: Häggman har Näldens IF som moderklubb och kom vid tolv års ålder till Östersunds FK:s akademi. Mittfältaren fick därefter i oktober i fjol ett A-lagskontrakt, men väntar ännu på att få göra debut i allsvenskan.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Pontus Kindberg, mittfältare, 16 år

Kommentar: Pontus Kindberg, son till klubbens förre ordförande Daniel Kindberg, inledde sin karriär i IFK Östersund och kom som tolvåring till ÖFK:s akademiverksamhet. Kindberg har i år suttit med ett par gånger på bänken i allsvenskan, men väntar ännu på att få göra allsvensk debut.

Antal allsvenska matcher 2019: -

Utlånade/delvis utlånade spelare under 2019

-

Lämnade under säsongen 2019

-

Kommentar

Mats Pettersson, akademiansvarig i Östersunds FK, om akademins förankring i A-truppen:

- Vi är fortfarande väldigt mycket i början av vårt arbete. Vi startade för fyra år sedan och bygger därifrån. Barn blir bara ett år äldre varje år och därmed tar det lite tid. Vi började med tolvåringar och trettonåringar, även om det fanns ett eller två äldre pojklag också 2015. Det var dock först då vi startade ett kontinuerligt arbete och där är vi i dag. Det tar tid och de här grabbarna som är uppe nu är 02:or och 03:or, de började när de var tolv, 13 år hos oss.

- Vi har dock kommit längre i vårt arbete, vilket man även kan se på certifieringen och jag tror att man kommer att se utfallet av utvecklingen i vår akademi över tid. Det tar tid att bedriva en god utbildning. Vi har fortfarande några år kvar innan vi har en stabilitet hela vägen upp till 19-åringar. Vi försöker inte att ta några genvägar, men blir sakta men säkert bättre för varje dag.