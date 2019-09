Sana: "De kommer att vara ännu mer taggade"

Han är nöjd med vinsten mot Sirius.

- Det är alltid gott att studsa tillbaka efter en storförlust, säger Tobias Sana.

Han stod för assisten till Robin Söders 2-0-mål i segermatchen.

- Det kändes bra för egen del, men det är inte det viktigaste. Vi vinner och förlorar som ett lag. Det är såklart alltid skönt när vi vinner. Jag är här för att laget ska vinna och vi ska göra det som ett kollektiv, säger han.

Han njuter av att vara hemma i Göteborg igen och känner sig harmonisk.

- Alla matcher är kul för mig. Jag älskar att spela fotboll. Det spelar egentligen ingen roll vilket lag vi spelar mot, säger Sana.



Onsdagens match borta mot AIK är dock extra laddad. Rivaliteten lagen och supportrarna emellan gör att alla spelare tänder till lite extra. Sana beskriver mötet som en svår bortamatch.

- Det är de matcherna man vill spela. Det kommer att bli riktigt kul. De är ett bra och stabilt lag som har varit med i toppen i många år. Vi ska spela vårt spel. Vi har en gameplan som vi ska följa. Gör vi det så kan vi gå för seger, säger den kvicke mittfältaren.

Vad ska ni se upp med i AIK:s spel?

- De är tunga i boxen. De överbelastar och kommer med många spelare. Det är deras hemmaborg och de har många bra spelare; som Nabil Bahoui och Henok Goitom, som är otroligt smart. Och Enoch Kofi Adu, som är en bollskicklig innermittfältare som kan styra och ställa. Och Sebastian Larsson. Hela laget är bra. Det är därför de ligger i toppen. Det gäller såklart att inte ge dem utrymmen. Vi ska följa vår gameplan, så får ni se vad som händer, svarar Sana.

Enligt honom är det gamla klyschan "en match i taget" som gäller för IFK Göteborg just nu.

- Vi har två matcher den här veckan. Vi fokuserar först på AIK och sedan på Häcken. Det viktigaste är att ta en match i taget, inte fundera och göra det så bra som möjligt i varje enskild match, säger han.

Tror du att det är möjligt att ta en Europaplats?

- Allting är möjligt. Som sagt tar vi en match i taget, så får vi se var vi landar, säger Sana.

IFK Göteborgs möte med AIK börjar klockan 19.00 under onsdagskvällen och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.