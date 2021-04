Sänkte Degerfors - nu öppnar Bahoui upp om tuffa tiden: "Har varit jättejobbigt"

Nabil Bahoui missade första halvan av 2020 på grund av en korsbandsskada, och visst han spelade under hösten, men målet var hela tiden att vara tillbaka för fullt och i bra form till årets allsvenska start.

Men försäsongen blev inte som han hoppades på. Kroppen svarade inte positivt på den tuffa träningen och det lossnade aldrig.

Men i premiären fanns ”Nabbe” ändå med från start - och då sänkte han Degerfors med sitt 2-0-mål.

Så kanske det har lossnat nu?

- Jag tar det steg för steg. Det har varit lite upp och ner under försäsongen. Det har varit ganska tufft. Jag spelade från start mot Hammarby (i början av mars) och sedan någon till. Så det har inte varit full rulle. Men nu blev det 70 minuter i premiären, så ett steg framåt, säger han.

Vad är det som har varit tufft?

- Vi tränar ganska hårt och då pushar jag mig under veckan, och i slutet av veckan känner man av, och då är det oftast match på helgen. Så jag har ju missat ganska många matcher. Min första match var mot Hammarby. Så försäsongen är inte optimal, men jag höll i 70 minuter nu och hoppas hålla lite längre i nästa match, och sedan är vi där på fulla matcher hoppas jag.

Har det varit jobbigt att kroppen inte har svarat så som du har velat?

- Absolut. Det har varit jättejobbigt. Speciellt när man ställer krav på sig själv, och det finns alltid krav från omgivningen också i en klubb som AIK. Men det är jag inte så orolig över, det är mer mig själv, att man vill komma upp på den nivån man tror att man kan. Men nu har vi fått en bra balans med läkarteamet.

Vad är det som har varit problem med kroppen?

- Jag körde ganska hårt under försäsongen i och med att jag var skadad under halva förra säsongen. Därför körde jag lite extra. Sedan kom jag in i försäsong och då hade vi ändå fem-sex tuffa träningar plus träningsmatch, och jag pushade 100 procent på de här fem-sex träningarna, och sedan när träningsmatchen kom så var jag nedtränad. Så matchen mot Hammarby för någon månad sedan var min första start. Så den har inte varit optimal, men jag tror att alla försöker göra sitt bästa för att få igång mig. Nu var det stor skillnad mot träningsmatcherna

Var står du nu rent formmässigt?

- Jag brukar säga att en bil har sex växlar, och då ligger jag på fyra. Det finns säkert två kvar att hämta.

När växlar du upp?

- Jag önskar i morgon, men jag antar att det är en process. Jag gick av med lite krampkänning i dag, men inget allvarligt som känns att jag ska missa nästa match, och det är viktigt. Så kan jag bygga vidare på det här så är jag inte orolig.

Vad betyder det att du fick göra mål direkt i premiären?

- Jag snackade med Saku (Ylätupa) på träningen och sa att han ska ha koll på bortre stolpen, så det var kul att det hände. Det är min uppgift att bidra med det jag är bra på, så det är aldrig fel att göra mål. Men jag är mest glad över att vi vann.