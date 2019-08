Saudiarabisk klubb bekräftar - lånar Strandberg från MFF

Malmö FF-anfallaren Carlos Strandberg blev inför den här säsongen utlånad till seriekonkurrenten Örebro SK och är hittills noterad för elva mål på 20 matcher i allsvenskan. I förra veckan uppgav Aftonbladet att anfallaren är aktuell för att lånas ut till saudiarabiska klubben Al-Hazem över resten av säsongen, vilket ger MFF fyra miljoner kronor, samt med en utköpsklausul som kan aktiveras i början av 2020 värd ytterligare tolv miljoner kronor.

Nu meddelar Al-Hazem, via klubbens Twitter-konto, att Strandberg är klar för klubben för ett låneavtal, men med en option om köp inskriven i avtalet. Al-Hazem klarade sig under förra säsongen kvar i den saudiarabiska högstaligan via negativt kvalspel. Laget är just nu på tiondeplats i ligatabellen och föll under torsdagen med 2-1 i ligapremiären mot Al-Feiha på bortaplan.

Malmö FF och Örebro SK och har dock ännu inte bekräftat övergången.

Strandberg ger sig, vid flytt till Saudiarabien, ut på sitt andra mer eller mindre sammanhängande utlandsäventyr i karriären. Tidigare har Strandberg tillhört CSKA Moskva, Ural, Club Brügge och KVC Westerlo på utländsk mark. Strandberg anslöt under sommaren 2017 till MFF från Club Brügge.