Saudiskt bolag sponsrar ÖFK - har nyförvärvets pappa i sin styrelse

Östersunds FK har värvat in Bakr Abdellaoui mitt under coronakrisen. Nu avslöjar Östersunds-Posten att ett företag med bas i Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, vars styrelse nyförvärvets pappa sitter i, sponsrat klubben. - Jag vet att det förs dialog angående ett långsiktigt samarbete, säger ÖFK:s tf vd Stig Eklund till ÖP.

Vid senaste årsskiftet uppgick Östersunds FK:s eget kapital till omkring minus 21 miljoner kronor. Klubben befinner sig i en ekonomisk kris och har tidigare sagt upp personal. Med anledning av den pågående coronakrisen har ÖFK också permitterat personal. Men trots det presenterade klubben ett nyförvärv i början av april, finsk-marockanske mittfältaren Bakr Abdellaoui. 22-åringen har skrivit på ett kontrakt över den här säsongen och det innehåller även en option om en förlängning över 2021.

Varför Abdellaoui värvats in? För att ÖFK ansåg sig vara i behov av att bredda truppen. Stig Eklund, tf vd, har också uppgett för Fotbollskanalen att värvningen inte belastar klubbens ekonomi nämnvärt.

"Eftersom han inte spelat på liknande nivå tidigare är såklart hans lönenivå därefter", skrev Eklund i ett sms till Fotbollskanalen i början av april.

Nu uppger Östersunds-Posten att företaget Mbuzz sport, med kontor i Dubai (Förenade Arabemiraten) och Riyadh (Saudiarabien), sponsrade ÖFK i samband med övergången. Bolaget är en del av det saudiska telekombolaget Mbuzz.

Mbuzz sports vice ordförande heter Youssef Abdellaoui, och han är pappa till den nya ÖFK-spelaren. På företagets hemsida beskrivs styrelsemedlemmen och där framgår det att Youssef gärna engagerar sig i sin sons fotbollskarriär.

"Youssef stöttar sin son, som är en professionell fotbollsspelare, och han har varit instrumental i byggandet av relationer till spanska och portugisiska organisationer och klubbar så som Getafe och Leganes".

Tidigare under karriären har sonen Bakr tillhört just Getafe och Leganes.

På sin hemsida har Mbuzz sport också uppmärksammat Bakrs flytt till Östersund, genom att länka till artikeln på ÖFK:s officiella hemsida i vilken spelaren presenterades.

ÖP skriver att man tagit del av dokument som styrker uppgifter om att Mbuzz sport gått in med pengar i ÖFK. Tidningen nämner att en faktura på 45 000 kronor skickats.

Klubbens tf vd, Stig Eklund, hävdar att han inte är insatt i ärendet. Men han bekräftar att det förs diskussioner om ett avtal mellan parterna.

- Jag är inte involverad i det för det är en diskussion som förts under flera månader. Det är ett ärende som det har hållits på med långt innan jag tillträdde, säger Eklund till ÖP.

- Det finns människor som håller på med de här arbetsuppgifterna redan. Därför har jag inte fördjupat mig i det.

Han säger också:

- Jag vet att det förs dialog angående ett långsiktigt samarbete. Det vet jag. Det är det enda jag vet om, att vi har haft både träffar fysiskt och via telefon.

Eklund vill dock inte kommentera vem som skött kontakten med Mbuzz sport eller vad företaget får i gengäld för de pengar som de stöttar ÖFK med. Han vill fördjupa sig om läget innan han går ut med någon ytterligare information, skriver ÖP.

Under den senaste tiden har ett annat tilltänkt samarbete mellan ÖFK och ett utländskt bolag varit omdiskuterat. Klubben skulle under vintern fått in drygt 15 miljoner kronor från det cypriotiska bolaget Puls8 Ltd, men de pengarna har ännu inte trillat in. Uppgörelsen med Puls8 Ltd var en av anledningarna till att ÖFK beviljades elitlicens för 2020 av överklagandenämnden och därmed är kvar i allsvenskan.

I mitten av april sa ÖFK:s tf vd till Fotbollskanalen att man fortsatt väntar på pengarna från Puls8 Ltd.

- Vi fortsätter att ha en dialog med dem, men de lider ju lika mycket som vi av corona så det står helt stilla just nu. Men de är fortsatt inne på att de vill göra en etablering i Östersund men de jobbar på sitt håll och med sin finansiering, sa Stig Eklund då.