Uppladdningen drar nu igång på allvar! I helgen spelar AIK, Hammarby och IFK Göteborg sina premiärer och de kan du se på C More. Samtliga matcher spelas under lördagen.

13.00: IK Frej - Hammarby (C More Live)

14.00: Vasalund - AIK (C More Fotboll)

16.00: IFK Göteborg - Stabaek (C More Fotboll)

Matcherna går även att streamas på cmore.se.

C More kommer under vintern att sända runt 90 matcher från de allsvenska klubbarnas försäsong, inklusive alla matcher i svenska cupen.

HÄR hittar du de allsvenska lagens spelschema i vinter, samt tv-tider.