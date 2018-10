”Seb” hyllas stort efter MFF-målet: "Tänkte att jag hade en möjlighet till revansch"

Det var i den 96:e minuten hemma mot Malmö FF under måndagen som Sebastian Larsson slog till. Den tidigare Premier League-spelaren sköt in en frispark via stolpen till 1-1 för AIK, en poäng som gör att laget har fyra pinnar ner till tvåan IFK Norrköping inför de tre sista omgångarna av årets allsvenska.

Efter slutsignalen var det glada miner i AIK-lägret tack vare det sena målet. Lagkaptenen Henok Goitom menar att ett kryss där AIK tappat ledningen hade gett en negativ känsla inför nästa match mot Östersund, men att händelseutvecklingen mot MFF gör att de svartgula nu tar med sig positiva tankar vidare.

- Det spelar ingen roll att vi inte har vunnit på tre matcher. Det här ger oss en stor boost, säger Goitom.

Forwarden ger också beröm till målskytten Larsson.

- ”Seb” tog fram sin karaktär, det är för sånt här han är värvad för också.

Wingbacken Daniel Sundgren är imponerad av sin lagkamrats frispark.

- Helt sjukt. Jag är inte förvånad heller. I någon sekund innan hann jag tänka: "Den här sitter", för han gör typ samma sak på träning. Han har en otrolig högerfot. Att göra något sånt i 96:e minuten… det är något utöver det vanliga, säger Sundgren.

Sebastian Larsson själv förklarar att han såg på frisparken som en sista chans att sätta ett avtryck i matchen, vilket han tycker att han misslyckades med innan dess.

- Det var en bra träff. Jag tänkte att det var sista chansen, för helt ärligt är jag ganska besviken på min egen insats. Det var lite så: ”Okej, nu har du en möjlighet att revanschera dig”. Det var skönt att den gick in. Istället för att gå ifrån med ganska deppiga och besvikna känslor får vi en positiv energi med oss, säger "Seb".

Hur högt upp Larsson rankar det här målet? Det tror han sig ha svaret på inom kort.

- Fråga mig 11 november (när allsvenskans sista omgång spelas) så ska jag svara på det. Det är klart att det var ett viktigt mål, alla poäng i slutet är viktiga. Vi är inte vana vid att förlora i år och nu var det väldigt nära. All kredd till Malmö som är starka och gjorde det svårt för oss.