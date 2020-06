Sebastian Larsson skyddar unga spelarna efter tunga förlusten: "Det här är vårt ansvar"

AIK hade ingen chans mot IFK Norrköping. Efter 32 minuter stod det 0-4, och matchen slutade 1-4.

AIK startade med flera unga och orutinerade spelare, som 18-årige Robin Tihi i försvaret med en allsvensk match sedan tidigare, Tom Strannegård, 18, som gjorde allsvensk debut och Saku Ylätupa, 20, som gjorde sin fjärde allsvenska start.

Men efter matchen var den mer rutinerade Sebastian Larsson tydlig med att ingen skuld ska läggas på hans unga lagkamrater.

- Absolut känner jag ett ansvar där. Det vill jag vara väldigt tydlig med. Det här ska inte läggas på de unga spelarna. Det är helt och hållet vi äldre som har rutin som ska lyfta de unga. Vi ska inte begära att vi ska lyftas. Det är vårt ansvar, säger han till Fotbollskanalen.

Hur ser du på er insats som lag?

- Det var pinsamt. Det finns inga ursäkter. Under all kritik. Brutalt dåligt, säger Larsson innan han kommer in på att AIK har bytt spelsystem till ett mer friare och offensivt.

- Vi försöker med en extremt stor förändring. Sedan får folk tycka vad man vill om det, men vi kan inte börja vackla efter två omgångar oavsett hur stor förlusten var i dag. Tänk om vi ändrar och åker på en förlust igen. Ska vi ändra igen då? Det funkar inte. Vi har valt den här vägen och då får vi köra på den. I det här sättet att spela så kan vi inte spela så offensivt för då kommer vi att utsätta oss för sådana här situationer. Det har vi diskuterat väldigt mycket och vet vikten av det. Men i dag går vi ut och gör det ändå, säger han och fortsätter:

- Ingenting fungerade i första halvlek. Vi hade inget offensivt, gjorde inget rätt defensivt. Målen är under all kritik. Vi gick in i fällor gång på gång. Det är ingen idé att försöka försköna det. Det är bara att ta den skiten som kommer och sedan vara stark och upp på det igen.