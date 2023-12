Sef-bas ser risk för kollektiv bestraffning - 2024 ett avgörande supporterår

Under tisdagen träffades representanter för regeringen, åklagar- och polismyndigheten och fotbollen för att diskutera ordningsstörningar på svenska arenor. Svenska Fotbollförbundet, ligaorganisationen Svensk Elitfotboll, Riksidrottsförbundet, Svenska Fotbollssupporterunionen och Stockholm Live var på plats.

Regeringen har tagit initiativ till en utredning, som ska ledas av SvFF:s tidigare chefsjurist Anders Hübinette och vara klar under våren 2025. Han ska bland annat utreda skärpta straff för olaglig maskering, bränning av pyroteknik, planstormning och inkastade föremål, samt om tillträdesförbuden som polisen delar ut kan bli fler och längre.

Annons

Men under tiden som utredningen pågår behöver de olika aktörerna jobba med de verktyg som redan finns för att säkerställa att det inte inträffar lika många stora ordningsstörningar i samband med främst herrallsvenska matcher som under 2023.

Enligt Svensk Elitfotbolls ordförande Simon Åström, som deltog under tisdagens möte, är alla inbladade överens om att man ska fortsätta jobba med den så kallade "exkluderingsstrategin", att straffa enskilda individer som kliver över gränsen.

- Men de flesta i rummet upplever också att det finns brister i hur vi arbetar med att faktiskt få den att verka. Vissa delar är mer strukturella och kanske kopplat till lagstiftning och där tycker jag politikerna visar en stor vilja i att se över och anpassa lagstiftningen för att hjälpa våra föreningar som är arrangörer, säger Åström.

Annons

Han menar nu att SvFF, Sef, SFSU och de enskilda klubbarna behöver gå till sig själva för att se hur de kan ta ansvar för situationen under rådande omständigheter och lagar.

- Vi är alla överens om att vi haft alldeles för många omfattande ordningsstörningar i år och vi är helt överens om att den svenska läktarkulturen sticker ut och är helt fantastisk. Det finns så mycket positivt med den. Men om ordningsstörningarna fortsätter finns det en risk att en hel del av de arbetssätt som vi tror på kommer ifrågasättas. Det diskuterade vi mycket.

Vad gäller eventuella konkreta förändringar i klubbarnas arbetssätt till 2024 vill Åström återkomma med svar längre fram.

- Vi jobbar tillsammans med våra föreningar med att titta på ett åtgärdspaket för att ytterligare stärka upp vårt arbete med de här frågorna. Vi arbetar intensivt och vi kommer landa i utformningen i god tid inför nästa säsong.

Annons

En utmaning som finns i dag är att filmer från kameraövervakning på arenorna inte får delas mellan arenaägare och arrangör i den utsträckning som de inblandade upplever behövs för att kunna straffa individer.

- Det var uppe på mötet. Det är något som både utreds och som vi diskuterar och tittar på. Hur vi kan komma tillrätta där. Dels om det krävs förtydliganden i lagstiftningen men också om vi kan tillämpa nuvarande lagstiftning på ett annat sätt. Det tittar vi på med både operatörer, SvFF och RF. Vi har ganska goda förhoppningar om att vi ska hitta vägar framåt kring det redan under vintern, säger Åström.

SEF-ordföranden vill inte ta för givet att alla parter står fast vid att just exkluderingsstrategin är den bästa framåt om det inte går att se förbättringar nästa år.

- Den måste fungera bättre för att den ska kunna gå att försvara i långa loppet. Det finns en enighet om det i rummet. Alla aktörer måste ta ansvar för att skapa förutsättningar för att vi ska få mindre omfattande problem på våra läktare.

Annons

Är du orolig för att vi får se stängda läktare eller den typen av kollektiva bestraffningar framöver?

- Jag är inte orolig över att alla parter inte skulle vilja gå i samma riktning kring det här. Men om de delar av stöket på våra läktare som ger omfattande störningar, som påverkar tryggheten, arbetsmiljön och den upplevda säkerheten på plats, fortsätter känner jag en oro för att vi kommer tvingas in i en annan riktning. I förlängningen ser jag en oro för att vi inte kommer kunna försvara att vi fortsätter med den strategin vi har.

- Ska vi då kunna bibehålla det som svensk fotboll har och som är fantastiskt, med den positiva läktarkulturen som vi har, så behöver alla ta sitt ansvar. Vi kan inte ha en säsong till där det ser ut som det gjorde i år vad gäller ordningsstörningar.

Är det under 2024 ni kommer behöva komma till bukt med det här för att inte riskera att andra sorters bestraffningar ska lyftas fram? Är den kommande säsongen väldigt vital på det sättet?

Annons - Det tror jag verkligen. Sen är det här ett långsiktigt arbete som hela tiden behöver utvecklas och bli bättre så det finns ingen start och inget stopp på det sättet, men om vi inte ser en förbättring under året som kommer… då kommer vi ha stora utmaningar.

- Alla behöver hjälpas åt för att komma tillrätta med det här. Fotbollen kommer inte ensamt lösa det här. Vi behöver ha med oss lagstiftare, polismyndigheten och de goda krafterna i supporterrörelsen. Men om vi inte levererar resultat kommer röster höjas för att titta på andra strategier istället.

Åström trycker på vikten av en god dialog med supporterkollektivet.

- Tittar vi på tiden fram till innan pandemin hade vi ett väldigt framgångsrikt arbete där vi kom tillrätta med den absolut majoriteten av våra ordningsstörningar på våra läktare. Vi fick bort nästan allt vad gäller inkastade föremål, bangers och våldsamheter på läktarna.

Annons

- I grunden bottnade det i vår samverkansmodell där vi fick ihop en väldigt god dialog med polismyndigheten och de organisarade supporterrörelserna. Det ledde till en långsiktig samsyn, bra effekter och det var många länder som tittade på oss som en föregångare inom området.

Det mest kritiska för fotbollen är att få bort ordningsstörningar som handlar om bråk på läktaren, inkastade föremål, bangers, stormningar av planen och utskjutande pyroteknik.

- Det är den typen av ordningsstörningar vi mest primärt måste jobba för att komma åt. Det är alldeles för många röda linjer som passerats under den här säsongen.

Senast alla inblandade parter träffades, i somras, var inte supportrarna - i form av paraplyorganisationen SFSU - inbjudna. Det var organisationen kritiskt till då. Men nu fick man alltså närvara och det gjorde man genom ordföranden Isak Edén.

Annons

- Det är jättebra att vi supportrar för en gång skull är inbjudna. Ska man prata om supportrar så ska man också prata med supportrar. Och jag tycker det är bra att de som har mandaten i de här frågorna pratar under ordnade former. Sen kan man alltid ha olika synpunkter och synvinklar, säger Edén.

Han värnar om exkluderingsstrategin och säger att signalerna han fick under mötet är att alla inblandade vill stå fast vid den. Åtminstone just nu.

- De grövre händelserna som inträffade under 2023 kan inte återupprepas under 2024. Sen har man olika vägar för att nå dit. SFSU:s roll är ju inte att hitta vägar framåt för att stänga av så många supportrar som möjligt. Vi pratar mer om beteende och supportkultur överlag. Det måste vi supportrar göra, annars kommer någon annan ställa de frågorna. Då kommer vi få en "villkorstrappa" eller liknande.

Annons

Hur ser ert arbete ut framöver?

- Vi har lyft frågorna ganska mycket under 2023 och kommer fortsätta med det 2024. Vi har bjudit in Svensk Elitfotboll till vårt årsmöte i slutet av januari just för att vi måste våga diskutera de här frågorna, annars kommer någon anna göra det åt oss.

- Det tryckte vi på under det här mötet, att vi måste vara med för att komma med vårt perspektiv. För att kunna täppa till vissa kunskapsluckor och slå ner vissa felaktiga myter som finns hos vissa, utan att gå in på några exempel. Och vi vill ha informationen för att sedan ha en dialog både nationellt och lokalt. Vi vill vara en del av lösningen.

Hur togs era synpunkter emot under mötet?

- Jag upplever att de bjöd in oss av anledning och att de uppskattade vårt perspektiv, svarar SFSU-ordföranden.

Socialministern Jakob Forssmed (KD) säger efter tisdagens möte att han vill att klubbarna ska utfärda egna arrangörsavstängningar i högre grad än vad som är fallet just nu, enligt Aftonbladet.

Annons

- Det gäller att vi inte lutar oss tillbaka under den säsong som kommer. Vi kan inte ha en säsong till som den vi hade. Det är helt oacceptabelt och det kommer kräva mycket av många där ute i Fotbollssverige. Den fråga man behöver ställa sig nu är om man ska låta dödgrävare få fortsätta eller om man ska stoppa dem på olika sätt?

- Då kommer det krävas mer arrangörsavstängningar och att klubbarna stöttar varandra mycket mer än man gör i dag, i att tillämpa möjligheten till arrangörsavstängningar. Så att man inte spelar ut klubbar mot varandra, säger Forssmed.

Forssmed vill heller inte se klubbrepresentanter och spelare som "slätar över" det som händer på läktarna.

- Man ska vara väldigt tydlig i sitt avståndstagande mot detta, så att det inte uppfattas som att fotbollen är en plats där man kan utöva våld eller ordningsstörningar och att det är en del av kulturen. Tvärtom, det är inte en del av kulturen. Det måste vara den gängse ordningen, säger socialministern.