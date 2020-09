Sef-basen efter regeringens presskonferens: "Chockartat - håller på att ta död på oss"

För drygt fyra veckor sedan kallade regeringen till pressträff där de berättade att publikbegränsningen på 50 personer kan komma att höjas från och med den 1 oktober.

Därefter har såväl Folkhälsomyndigheten (som vill höja till 500 personer) och Polisen (som står fast vid 50 personer) skickat in sina remissvar.

Den 1 oktober är en vecka bort och under torsdagen kallade regeringen till ny pressträff där de eventuellt skulle komma med ett besked kring publikfrågan. Så blev det inte.

- Beslutet har inte fattats i dag, säger socialminister Lena Hallengren och fortsätter.

- Så fort vi har fattat det kommer vi att meddela om det.

Statsminister Stefan Löfven:

- Vi har inte fattat beslutet i dag av det skälet att vi ser en ökning av smittspridningen. Vi har en pandemi, tusentals människor har dött, då måste vi begränsa smittspridningen. Sedan vill vi naturligtvis underlätta så mycket som möjligt i människors vardag. Men vi vill känna en säkerhet när vi ändrar en sådan restriktion, det tror jag alla kan förstå. Vi vill inte göra det besvärligt för människor, men just nu har vi en pandemi som är långt ifrån över.

Mats Enquist, generalsekreterare på Svensk Elitfotboll, till Fotbollskanalen efter regeringens presskonferens:

- Vi fick ju ett besked. De sa att det finns en svag ökning i smittspridningen och därför vill man inte riskera något nu. Den åtgärd man väljer att genomföra är att inte genomföra någon lättnad till idrott och kultur, som redan har de överlägset hårdaste restriktionerna snudd på i Europa i dag. Men resten av samhället behöver inte göra något mer än att allmänt vara försiktiga. Jag kan inte förstå det här.

- Man tillåter fortfarande upp mot 30 000 personer att åka till Mall of Scandinavia, det är inga problem. Det är intressant att man väljer att bekämpa smittspridningen med att fortsätta hålla stängt på en verksamhet som definitivt inte har bidragit till någon smittspridning i alla fall.

Vad säger du om att Lena Hallengren sa att beslutet inte har fattats i dag?

- Det var nästan i klass med Bosse Ringholms besked om Inga-Britt Ahlenius och om man är lite van vid det politiska kan man konstatera det faktum att man inte fattat ett beslut är också ett beslut.

- Det är ett beslut att inte öppna upp. De hade lovat att vi skulle få besked om att öppna upp och så säger de att de inte har fattat beslut för att smittspridningen är hög. Det är samma sak som att säga att det står kvar. Det är först när man fattar ett annat beslut när man har tagit ett nytt beslut. Det är helt uppenbart att regeringen bestämt sig för att inte förändra de stenhårda restriktioner som gäller för kultur och idrott. Det som förvånar mig är att vi redan sitter med sådana extrema begränsningar att de knappast kan påverka smittspridningen över huvud taget.

Finns det någon förhoppning att det ska bli någon ändring fram till den 1 oktober?

- Ingen aning. Vi har hoppats, hoppats och hoppats men det förs ingen dialog. Vi är ganska ensamma i Europa med det. Jag pratade med mina kollegor runt om i Europa så sent som i går, de har alla bra och ansvarsfull dialog med regering och myndigheter. Det är klart att det ligger i vårt intresse att vi inte ska öppna upp på en nivå så det inte bidrar till smittspridning.

- I Europa sitter man med politiker, smittskyddsmyndigheter, fotbollen och diskuterar. Det behöver inte ske via lagstiftning, det sker via en dialog. Det är otroligt märkligt att man valt att det ska ske via en lagstiftning. Jag tycker man ska titta på vad som inte sades i dag. Man säger att smittspridningen oroar och därför väljer man att behålla en väldigt negativ särlagstiftning för kultur och idrott. Man begränsande inte kollektivtrafik, ingenting, utan det var bara en allmän vädjan. Men för oss behåller man en tvingande lagstiftning som håller på att ta död på oss. Jag kan inte begripa det, det enda kanske är att man helt enkelt inte tycker att vi är lika viktiga i samhället som andra verksamheter är.

När höll ni senast en dialog med regeringen?

- Vi har försökt hela tiden men det är inte direkt så att de vill ta emot oss om jag uttrycker mig försiktigt.

Vad gör ni härnäst?

- Jag vet inte, det är lite chockartat, vi hade väntat oss åtminstone ett besked. Det blev som Tödde och Mödde, det blev ingenting till slut. Inte ens en tumme...

Fotbollskanalens Olof Lundh:

- Ett tungt slag för idrotten, som hade hoppats på mer publik. De var inte ens nöjda med 500, nu får de inte ens 500 utan det blir kvar där vid 50. Litet dråpslag tror jag för många som hade hoppats, sett ljuset och försökt övertyga regeringen.